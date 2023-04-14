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Лавров: грузинские власти «проявляют ответственный подход»
Глава МИД России Сергей Лавров вновь заявил, что Запад пытался втянуть Грузию в создание так называемого «второго фронта» против Москвы. Он говорит, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Как пишет ТАСС, Лавров указал, что в Грузии «протесты были активнейшим образом поддержаны [Западом], и протестующие всячески стимулировались к тому, чтобы совершить очередную цветную революцию».
«Поэтому нам примерно понятно, какими методами работает Запад», – подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее он уже говорил, что правительство Грузии руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы Запада открыть «второй фронт» против России.
- Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте, заявил о «заговоре против страны», цель которого – открытие «второго фронта против России.
Другие новости дня
Информацию о возобновлении рейсов Москва-Тбилиси связали с «техническим сбоем»
Прямой авиарейс между Москвой и Тбилиси появился в расписании московского аэропорта «Внуково». На сайте сообщалось, что с 18 апреля по 28 октября 2023 года рейсы ежедневно, в 11:45 по московскому времени будет выполнять авиакомпания Georgian Airways.
«Эхо Кавказа» связалось со справочной службой «Внуково», где подтвердили, что речь идет о прямом рейсе, а не о полетах через Ереван, и посоветовали уточнить детали у авиакомпании.
Однако позже в аэропорту заявили, что появление прямого рейса в Тбилиси – технический сбой. Информацию о тбилисском рейсе из расписания уже удалили.
«В расписании Внуково изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Предпринимаются все необходимые меры для его устранения», — заявил РБК представитель Внуково.
В Агентстве гражданской авиации Грузии заявили, что Москва не обращалась к грузинской стороне по вопросу возобновления прямого регулярного авиасообщения.
«Соответственно, распространенная в СМИ информация о выполнении грузинской авиакомпанией прямых рейсов в Москву не соответствует действительности», – сказано в заявлении.
В ведомстве предположили, что речь идет об «инициативе грузинской компании».
Авиакомпания Georgian Airways также опубликовала заявление, заявив, что не подтверждает информацию о возобновлении регулярных рейсов в Москву.
«Подобная ложная, неподтвержденная информация уже неоднократно распространялась ранее. Авиакомпания не подавала заявку на указанный рейс», – сказано в заявлении.
Информацию о возможном возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией со ссылкой на источники первоначально распространил блогер Николай Левшиц.
- 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
- ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.
- В марте глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
«Грузия нас признала?» – абхазские политики обсуждают транзит грузов
Абхазские политики поддерживают транзит грузов через Абхазию «из третьих стран». Об этом они заявили по итогам заседания рабочей группы по возможному транзиту грузов. Встреча прошла 13 апреля в администрации президента самопровозглашенной республики под руководством заместителя руководителя администрации Валерия Папба.
«Мы еще раз подтвердили, что мы согласны на транзит грузов через Абхазию из третьих стран. Этот вопрос должен быть проработан. Что касается снятия ограничений на некоторые виды товаров, мы рассматривали этот вопрос и на предыдущих совещаниях. Хотя он не входит в компетенцию рабочей группы, но был включен в повестку, и мы высказали свои мнения по нему», – сказал Папба.
«Эхо Кавказа» ранее рассказывало о решении абхазского лидера Аслана Бжания упростить торговлю через Ингурский мост. Глава администрации Гальского района Константин Пилия пояснил, что утвержден дополнительный перечень продукции, которую можно будет провозить транзитом или на внутренний рынок. Речь идет о сельхозпродукции, запчастях для автомобилей, моторных и смазочных маслах для автотранспорта и т.д. Пилия считает, что товары, пересекающие де-факто границу, должны оформляться в соответствии с абхазским таможенным законодательством.
При этом член рабочей группы от оппозиции Тимур Надарая заявил, что он «против торговли с Грузией».
«Запчасти и сельхозпродукцию можно везти и из Турции. У нас есть торговые связи с Турцией, ходят корабли», – сказал он.
Надарая согласен с выводами рабочей группы относительно необходимости транзита через Абхазию, пишет агентство «Апсныпресс».
«В рамках транзита мы не возражаем, чтобы через территорию Абхазии товары уходили в РФ, Турцию, Грузию, чтобы Абхазия на этом зарабатывала. Но мы категорически против того, чтобы наши таможенные органы оформляли товарные партии из Грузии. Это будет фактически означать наполнение грузинского бюджета, открытие границы в одностороннем порядке и вымывание денежных сумм из Абхазии в сторону Грузии», - заявил он.
Сегодня, 14 апреля Надарая вместе с лидером ветеранской организации «Аруаа» Тимуром Гулия провел брифинг. Они раскритиковали решение Аслана Бжания, связанное с торговлей через Ингурский мост.
«Мы что, с Грузией помирились? Пусть нам скажут: "Мы сегодня готовы торговать с Грузией, мы дружим с Грузией. Мы готовы принимать из Грузии товары и дальше их реализовывать с целью получения прибыли". Тогда мы поймем. Нас что, Грузия признала?», – сказал Надарая.
- В начале апреля стало известно, что в Абхазию прибыл первый контейнерный поезд, который, используя судно Anatolian, доставил грузы в Турцию. Власти Грузии ситуацию с использованием территории Абхазии для транзита грузов не комментируют.
ЕС не нашёл оснований конфисковывать активы Банка России
Европейская комиссия пришла к выводу, что после окончания войны в Украине замороженные резервы российского Центробанка придётся вернуть России. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на неопубликованный внутренний документ исполнительного органа Евросоюза.
По мнению авторов документа, передать замороженные резервы Банка России (это 300 миллиардов евро) на восстановление Украины, как предлагала Еврокомиссия, невозможно с точки зрения законодательства.
При этом эксперты предлагают инвестировать российские активы в европейские государственные облигации. Их доходность составляет 2,6% в год, и эти деньги можно будет передать Украине. Такая «чрезвычайная мера» может быть юридически законной, «в особенности учитывая грубое нарушение Россией международного права», полагают авторы документа.
Die Welt также отмечает неоднозначную ситуацию с замороженными в ЕС активами попавших под санкции российских олигархов. Сейчас это более 21 миллиарда евро.
Страны Евросоюза не могут изъять частные активы только потому, что их владельцы попали под санкции. Для конфискации понадобятся доказательства их участия в преступной группировке, отмывание денег, коррупции, наркоторговле и терроризме. Кроме того, доказать отношение замороженных активов к конкретному человеку сложно, поскольку имущество зачастую записано на подставных лиц, которых нет в санкционных списках, отмечает издание.
В октябре прошлого года главы государств на саммите ЕС в Брюсселе поручили Еврокомиссии разработать схему конфискации российских активов, замороженных в Европе.
Еврокомиссия предложила создать специальный фонд из замороженных российских активов. По мнению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ЕС и его партнёры могли бы управлять этими средствами и инвестировать их в краткосрочной перспективе, а прибыль направить в Украину, чтобы компенсировать ущерб, причиненный российским вторжением.
Ряд стран ЕС сомневаются в юридической обоснованности плана и считают его спорным. Власти ЕС также полагают, что такие предложения должны реализовываться совместно со странами «Группы семи».
- По оценкам главы Еврокомиссии, ущерб, нанесенный Украине, оценивается в €600 млрд. По данным президента Украины Владимира Зеленского, восстановление Украины будет стоить более одного триллиона долларов.
- В декабре 2022 года Сенат США на устном голосовании поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине. Документ регулирует использование средств, полученных от конфискации активов у российских олигархов. Деньги сначала будут направляться в Государственный департамент, который будет распределять их в качестве международной помощи. Законопроект не описывает механизм конфискации средств, речь идёт только о трате того, что уже изъято.
Правительство Украины запретило спортсменам соревноваться с россиянами
Правительство Украины запретило спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами. Приказ министерства молодёжи и спорта опубликовал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
В тексте говорится, что украинские спортивные федерации будут лишены статуса национальных, если позволят своим спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают спортсмены из России или Беларуси. Чиновники минспорта должны отзывать делегации с таких соревнований.
Из текста может следовать, что речь идёт про выступления украинской сборной, а не индивидуальных спортсменов под украинским флагом. Подробнее это не разъяснено. Российские и белорусские сборные до олимпийских соревнований не допущены ни в каком виде.
В марте министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявлял, что запрет коснётся всех украинских спортсменов. «Приняли протокольное решение, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях, где нет россиян», — заявил он в эфире национального телемарафона.
Решение было раскритиковано Международным олимпийским комитетом. Там в начале апреля заявляли, что оно «только навредит украинскому спортивному сообществу» и поднимает «серьёзные вопросы об автономности украинского спорта».
МОК традиционно запрещает государству прямо вмешиваться в работу спортивных федераций и считает, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно определяться правительствами. Организация пообещала поддержку украинским спортсменам, попавшим под ограничения за желание выступать на соревнованиях.
- Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. В марте МОК рекомендовал допустить их до соревнований в нейтральном статусе, решение вызвало резкую критику в нескольких европейских странах.
Участник атаки на пермский ОМОН приговорён к пожизненному сроку
В Чечне пожизненный срок получил обвиняемый в участии в вооруженном нападении на колонну пермского ОМОНа в 2000 году. Его признали виновным по статьям о мятеже в целях изменения конституционного строя России и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Имя осуждённого не называется, передаёт Кавказ.Реалии. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.
Атака на колонну ОМОНа, отправившегося на зачистку села, произошла 29 марта 2000 года у села Джани-Ведено. Ей руководили полевые командиры Шамиль Басаев и Хаттаб (Самер Салех ас-Сувейлем). Погибли 31 омоновец и российский военный, ещё 12 были захвачены в плен и убиты позже. Около ста человек были ранены. Потери со стороны нападавших неизвестны.
В Кремле после боя заявляли о троих погибших и 20 раненных. Как сообщало Агентство военных новостей, о засаде, в которую попали пермские омоновцы, командование федеральных сил в Чечне узнало случайно от пилота пролетавшего мимо вертолёта.
Маршрут передвижения колонны не был согласован, автомобили следовали без охранения, не соблюдая положенную. Офицеры не знали радиочастот прикрывавших район военных, а у всего отряда была только одна радиостанция дальнего действия, которая была уничтожена в начале боя. За это никто осуждён не был.
О непосредственной роли осуждённого за нападение не сообщается. В августе за участие в том же бою был приговорён к 20 годам ещё один чеченец — Рашид Атуов. Какой суд рассматривал дело, не сообщалось. Конкретная роль Атуова в нападении также не названа.
В Тбилиси доставлено тело еще одного бойца, погибшего под Бахмутом
В Тбилиси доставлено тело еще одного грузинского добровольца, погибшего на войне в Украине.
29-летний Михаил Мазанашвили погиб 31 марта под Бахмутом. Он был родом из села Зерти Горийского муниципалитета.
С начала апреля стало известно о гибели четырех грузинских бойцов, воевавших против России на стороне ВСУ. Накануне в Тбилиси было доставлено тело Давида Кучукяна – он также погиб в районе Бахмута.
В общей сложности с начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли 42 грузинских бойца.
Суд в Минске ужесточил обвинение Роману Протасевичу
Минский областной суд ужесточил обвинение одному из создателей и бывшему главному редактору независимого информационного канала NEXTA Роману Протасевичу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Теперь, помимо обвинений в организации массовых беспорядков и заговоре с целью захвата власти и разжигания вражды Протасевичу инкриминируют повторное руководство экстремистским формированием. Новая статья обвинения предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По данным следствия, Протасевич в мае — сентябре 2020 года был главным редактором NEXTA. Затем он переехал из Варшавы в Вильнюс и до мая 2021 года руководил телеграм-каналом и соцсетями «Беларусь головного мозга». Тем самым, по версии обвинения, Протасевич повторно руководил экстремистским формированием.
Такое же обвинение заочно предъявлено редактору телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Яну Рудику, который находится за границей.
В судебном заседании объявлен перерыв до 19 апреля, чтобы Протасевич мог ознакомиться с предъявленным обвинением перед новым допросом.
- Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега были арестованы после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года. Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Спустя некоторое время после ареста Протасевич в эфире белорусского телевидения признался во вменяемых преступлениях и заявил, что хочет жить нормальной, спокойной жизнью. Затем он объявил о начале сотрудничества с провластной организацией «Системная правозащита». Сапегу суд в Беларуси приговорил к шести годам колонии. Лукашенко отказался ее помиловать.
- Канал NEXTA стал широко известен освещением белорусских протестов 2020 года. Верховный суд Беларуси объявил NEXTA «террористической организацией». Теперь его деятельность запрещена на территории страны.
- Сейчас NEXTA освещает главным образом войну России против Украины с проукраинских позиций, критикуя при этом и власти Беларуси за поддержку России.
Молдавский олигарх осуждён заочно к 15 годам лишения свободы
В Республике Молдова вынесен приговор беглому молдавскому олигарху Илану Шору, обвинённому в мошенничестве и отмывание денег. Скрывающийся от правосудия лидер оппозиционной партии «Шор» осужден на 15 лет лишения свободы.
Приговор Апелляционной палаты окончательный и обжалованию не подлежит, заявила председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Олеся Стамате. Постановлением Апелляционной палаты наложен запрет на пользование всем имуществом Илана Шора.
Шор был задержан в мае 2015 года и в 2017 году приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег. Приговор был обжалован в Апелляционной палате и не вступил в силу.
Следственные органы установили, что Шор – один из основных участников и бенефициаров хищения миллиарда долларов из банковской системы Молдовы в 2014 году. Шор был акционером двух банков в Молдавии, позднее были ликвидированы. Среди соучастников крупнейшего в истории Молдовы хищения также фигурирует беглый олигарх Владимир Плахотнюк.
Шор скрылся от правосудия, уехав в середине 2019 года в Израиль.
Как сообщает «Интерфакс», в ближайшие месяцы Конституционный суд Молдовы рассмотрит по запросу правительства законопроект о запрете партии «Шор» в связи с её «непрозрачным финансированием».
Украина получит от Польши несколько истребителей МиГ-29
Правительство Германии одобрило заявку Польши на поставку истребителей МиГ-29 со своих складов в Украину. Самолёты оставались в Германии после ухода из ГДР группировки советских войск в первой половине 1990-х годов. Об этом информирует агентство УНИАН.
По данным издания Spiegel, федеральное правительство обещало принять решение в этот четверг. Депутат Бундестага Маркус Фабер отметил быстрое решение об одобрении. Он отметил, что правительство ФРГ продемонстрировало способность быстро принимать взвешенные решения.
Польша была первой среди стран-партнеров, которые пообещали поставить Украине истребители. В начале апреля польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст украинской армии восемь истребителей МиГ-29. Четыре уже находятся в Украине, ещё четыре готовятся к отправке.
Ранее о своей готовности передать истребители Украине заявила Словакия. Эта страна также согласила передать Украине МиГ-29 и уже заявила, что Киеву будут переданы 13 истребителей.
ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов из Пентагона
ФБР арестовало подозреваемого в крупнейшей за долгие годы утечке секретных документов из Пентагона. Им оказался 21-летний служащий разведывательного подразделения Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Массачусетс. Он, по предварительным данным, делился закрытыми данными с друзьями в чате.
Об аресте подозреваемого сообщили телеканал Fox News и газета The New York Times. Журналисты газеты ранее раскрыли его личность. По их данным, подозреваемым оказался 21-летний Джек Тейшейра. Его удалось опознать по профилю в игровом сервисе Steam.
Вскоре после сообщений СМИ арест подозреваемого подтвердил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Следствие указывает, что нацгвардеец действительно мог вести группу в онлайн-чате, где размещал документы. Гарланд привел то же имя - Джек Тейшейра, отметив, что ему 21 год. По словам прокурора, арестованному предъявят обвинение в незаконном удалении секретной информации, связанной с национальной обороной.
Как отмечается, хорошо вооруженные федеральный агенты прибыли к дому Тейшейры в Массачусетсе во второй половине дня 13 апреля и взяли его под стражу - «без эксцессов».
Ранее газета The Washington Post сообщила, что подозреваемый делился секретными данными с участниками чата на 20-30 человек в мессенджере для геймеров Discord. Он заявлял, что хочет, чтобы они были лучше осведомлены о мире.
В разговорах он, как утверждается, критиковал правительство США, правоохранительные органы и разведывательное сообщество за стремление «подавить своих граждан» и «держать их в неведении».
Суд в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» $5 млрд
Украинская государственная энергокомпания «Нафтогаз» сообщила в четверг, что базирующийся в Гааге трибунал обязал российские власти выплатить ей 5 миллиардов долларов – за незаконный захват активов после того, как полуостров был аннексирован Россией в 2014 году.
Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил 13 апреля, что его компания «одержала победу на энергетическом фронте».
«Несмотря на попытки России воспрепятствовать правосудию, арбитражный суд распорядился, чтобы Россия компенсировала «Нафтогазу» убытки в размере $5 млрд», – отметил Чернышов. Он добавил, что теперь Россия «должна выполнить решение в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права».
«Нафтогаз» подал иск против России в 2016 году. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение суда в Гааге, сказав, что российские специалисты проанализируют его выводы. После этого Москва определится с дальнейшими действиями.
Решение в пользу Киева было вынесено еще в 2019 году, вторая стадия арбитражного производства касалась размера компенсации. Минюст России ранее заявлял, что Москва не признает решение гаагского суда, отмечает «Коммерсантъ».
В прошлом месяце Международный уголовный суд (МУС), который тоже базируется в Гааге, выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и на арест уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что они подозреваются в незаконной депортации детей из Украины.
Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Российские власти обвинения в депортации отвергают.
ЕС ввел новые санкции против ЧВК «Вагнер», а также против РИА ФАН
Евросоюз добавил ЧВК «Вагнер» в еще один санкционный список, а также ввел санкции против Федерального агентства новостей (РИА ФАН). Это следует из документа, опубликованного в четверг в «Официальном журнале ЕС».
Как отмечается в тексте, две внесенные в санкционный список структуры несут ответственность за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
О ЧВК «Вагнер», основанной близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным, говорится, что эта группа активно участвует в агрессивной войне России против Украины и возглавила атаки на украинские города Соледар и Бахмут в начале нынешнего года.
РИА ФАН попало под санкции в связи с тем, что входит в медиагруппу «Патриот», чей попечительский совет возглавляет Пригожин; РИА ФАН причастно к пропаганде и дезинформации о войне России в Украине и продвигает действия, предпринимаемые ЧВК «Вагнер», говорится в журнале ЕС.
- Совет Европейского союза по иностранным делам ввел санкции против основанной Пригожиным ЧВК еще в 2021 году. Тогда меры связали с тем, что, по мнению Брюсселя, группа была причастна к серьезным нарушениям прав человека в Ливии, Сирии, Центральноафриканской Республике, Украине. Активы компании в ЕС подлежали заморозке, а европейским компаниям запрещалось сотрудничать с ней в любом виде, отмечает РБК.
Армения готова отвести войска от армяно-азербайджанской границы 1991 года
Армения готова отвести войска от армяно-азербайджанской границы 1991 года, такие действия вытекают из логики пражского четырехстороннего и сочинского трехстороннего соглашений, - заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, в то же время подчеркнув, что подобному решению препятствует деструктивный подход Азербайджана.
«С точки зрения политической оценки приграничной ситуации, думаю, очень важно сообщение, распространенное накануне Европейским союзом, где подчеркивается линия границы 1991 года. Речь идет об административной границе между Армянской ССР и Азербайджанской ССР, которая была преобразована в государственную границу 21 декабря 1991 года Алматинской декларацией. Эту линию границы необходимо соблюдать, это было зафиксировано в заявлении ЕС», - цитирует Пашиняна Радио Азатутюн.
Вчера Евросоюз, разместивший своих наблюдателей на границе Армении с Азербайджаном, выразил сожаление по поводу боестолкновений, произошедших на днях в районе села Тех на армяно-азербайджанской границе, и заявил, что отвод вооруженных сил обеих сторон от линии границы 1991 года на безопасное расстояние позволит избежать столкновений.
Сегодня Пашинян заявил, что Армения выражает свою позицию относительно предложения Евросоюза с 2021 года. «Подобному решению препятствует деструктивный подход Азербайджана. Азербайджан систематически демонстрирует свою практику невыполнения договоренностей, достигнутых на международных площадках. То же касается освобождения пленных, соблюдения режима прекращения огня и неприменения силы или угрозы ее применения, о чем была достигнута письменная договоренность 31 октября 2022 года в Сочи, и то же касается незаконного перекрытия Лачинского коридора», - сказал премьер-министр Армении.
По словам Пашиняна, на границе у села Тех армянская сторона попыталась выставить пограничников, когда два дня назад азербайджанская сторона прибегла к провокации. Почему армянская сторона приступила к работам по укреплению на этом участке границы только после того, как азербайджанцы вторглись на суверенную территорию Армении на участке села Тех? Премьер-министр сегодня также повторил, что ситуация требует детального изучения.
«Что касается ситуации на участке села Тех с 30 марта, то я считаю, что ситуация требует детального изучения, в том числе оценки наших действий с точки зрения действий по охране данного участка государственной границы с самого начала», - отметил он.
Помимо Евросоюза, с заявлением по поводу боестолкновения в общине Тех выступил также МИД Франции, подчеркнув необходимость уважения территориальной целостности Армении и вывода азербайджанских сил с армянской стороны линии соприкосновения.
Госдепартамент США, в свою очередь, заявил, что применение силы для разрешения споров неприемлемо.
Отложенный визит в Страсбург: версии президента Грузии и правительства
Президент Грузии Саломе Зурабишвили была вынуждена отложить свое выступление в Европарламенте из-за действий правительства, заявили в администрации главы государства.
«Из-за искусственно затягиваемого правительством Грузии процесса согласования (утверждения) президент Грузии приняла решение отложить важный визит в Страсбург, так как считает, что это должен быть шаг к деполяризации, а не наоборот.
Обращение к Европарламенту и возможность встретиться с высшими представителями Евросоюза должны быть максимально использованы для укрепления нашего статуса кандидата [в ЕС], а потому подходящее время выступления будет выбрано вместе с президентом Европарламента», – говорится в заявлении.
В администрации правительства обвинили аппарат президента во лжи, заявив, что устное одобрение от правительства на визит в Страсбург было выражено в начале марта, после чего шло уточнение технических деталей.
«Последнее уточненное письмо администрации президента в адрес администрации правительства поступило 12 апреля. 13 апреля было направлено письменное согласие на рабочий визит во Французскую Республику, г. Страсбург, на 17-19 апреля», – говорится в заявлении администрации правительства.
В ведомстве заявили, что президенту Грузии направлено письменное согласие и на рабочий визит в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
Ранее администрация президента лишь сообщила, что визит Зурабишвили в Страсбург 18 апреля отложен, не назвав причин переноса даты. При этом журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter сообщил, что визит был отменен грузинской стороной.
- 31 марта Зурабишвили, выступая с ежегодным докладом в парламенте Грузии, сообщила, что получила приглашение от президента Европарламента и планирует выступить в Страсбурге 18 апреля.
Навальный призывает выпустить Саакашвили на лечение
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает тюремный срок в колонии, призвал выпустить третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение.
На своей странице в фейсбук он опубликовал пост, в котором написал, что не знаком с Саакашвили и никогда с ним не встречался. Тем более, не знает никого из его команды и никто не просил писать его этот пост.
«Я, к своему стыду, довольно слабо представляю грузинскую политику и могу сказать что-то не то. К еще большему своему стыду, я как-то под влиянием того, что мой товарищ сидел под обстрелом в Цхинвали, написал в 2008 году пост с оскорбительным эпитетом в адрес грузин. За это я извинялся и извиняюсь снова, но знаю, что в связи с этим мое мнение в Грузии имеет не так много веса. Тем не менее я все равно решил написать, как человек и христианин, потому что на это тяжело смотреть.
Саакашвили страдает, его семья страдает, и всей Грузии от происходящего плохо, и нет от этого ничего хорошего даже тем, кто хотел бы держать Саакашвили в тюрьме до смерти. Я верю в счастливое европейское будущее Грузии. Это классная страна, у которой есть все для процветания. Я верю, что политическое противостояние (а где его нет?) будет мирно и благополучно разрешено. Но вот это заключение и мучение бывшего президента ужасно и бессердечно. Оно бьет по европейскому выбору, оно бьет по развитию, оно снижает шансы на нормальное будущее. Оно снижает мораль и наполняет страну злобой.
Понятно, что противостояние это яростное и с эмоциями до глубины души. Не сомневаюсь, что противникам Саакашвили есть что ему припомнить и есть за что отомстить. Об этом и хочу сказать. И хочу призвать, если кто-то услышит. Не надо мстить, хоть и очень хочется. От этой мести пострадает вся Грузия. Это тупиковое решение, стратегически невыгодное всем. И жестокое.
Как обычно, все уперлось в то, что каждый хочет сохранить лицо. Каждый хочет показать, что его не прогнули, а наоборот, он всех прогнул. Но власть должна быть более милосердной, чем ее оппоненты. Ведь она власть.
Саакашвили очень болен, и все разговоры про симуляцию - ерунда. Поверьте, тюрьма высасывает здоровье из любого и с огромной скоростью. Выпустить его на лечение с отсрочкой приговора или сделать нечто в этом роде, что позволит сторонам соблюсти закон и сохранить лицо, - это было бы самое правильное.
Сейчас страстная неделя, а потом пасхальная. Хорошее время для непростого, но милосердного поступка во благо страны и шага к примирению нации. Призываю власти Грузии и всех оппонентов Михаила Саакашвили сделать этот шаг в духе христианских милосердия и миротворчества», - написал Навальный.
Свое обращение Навальный завершил строками из Евангелия от Матфея на грузинском языке: Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Визит президента Грузии в Страсбург отложен
Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Страсбург, в рамках которого она должна была выступить в Европейском парламенте, отложен. Об этом сообщила администрация грузинского лидера. Причина не сообщается.
По информации журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка, визит отменила грузинская сторона.
Ранее Зурабишвили, выступая с ежегодным докладом в парламенте Грузии, сообщила, что получила приглашение от президента Европарламента и планирует выступить в Страсбурге 18 апреля.
Последний раз лидер Грузии (Михаил Саакашвили) обращался к европейским депутатам в 2010 году.
В Абхазии компания «Черноморэнерго» вновь осталась без руководителя
И.о. гендиректора компании «Черноморэнерго» Рамин Зингишвили ушел с занимаемой должности. Он руководил компанией с февраля текущего года.
«Ждем приказа о назначении нового руководителя», – сказали агентству «Апсныпресс» в компании.
Ранее телеграм-канал RESPUBLICA распространил информацию, что Зингишвили не поддержал решение о передаче Перепадной ГЭС в аренду депутату парламента самопровозглашенной республики, экс-гендиректору «Черноморэнерго» Резо Зантария. Подтверждения данной информации пока нет.
RESPUBLICA пишет, что новым руководителем «Черноморэнерго» станет Тенгиз Гирджинба, который ранее уже исполнял обязанности главы компании.
- Перепадные ГЭС — каскад из четырёх гидроэлектростанций на территории Абхазии. В настоящее время функционирует лишь одна из них. В 2021 году сообщалось, что абхазские власти получили предложения по восстановлению остальных ГЭС от трех компаний. Среди них была компания Резо Зантария – «Сухум ГЭС».
Европейское космическое агентство отложило первую за 12 лет миссию к Юпитеру
Европейское космическое агентство 13 апреля отложило запуск к спутникам Юпитера автоматической межпланетной станции «Джус». Это была бы первая за 12 лет миссия к крупнейшей планете Солнечной системы.
Старт ракеты-носителя «Ариан-5» должен был состояться с космодрома Куру во Французской Гвиане в 13:15 по Гринвичу (15:15 по Москве). Ракету нужно было запустить с точностью до одной секунды, однако запуск был отложен из-за погодных условий.
В случае успеха пуска, космическому аппарату предстоит преодолеть около 600 миллионов километров, это будет сделано к 2031 году. Согласно плану полёта, станция должна изучить три из четырёх крупнейших спутника Юпитера — Европу, Каллисто и Ганимед.
Теперь ожидается, что аппарат будет отправлен в космос в пятницу.
В Южной Осетии против экс-депутата возбудили пять уголовных дел
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудила пять уголовных дел в отношении бывшего депутата, экс-председателя комитета парламента по законодательству, законности и местному самоуправлению Алана Габатты. Его обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения, присвоении и растрате, использовании поддельных документов.
Речь идёт, в частности, о хищении денежных средств; обмане при продаже квартиры; присвоении автомобиля, принадлежащего парламенту; махинации с куплей-продажей автомобиля, а также обмане с предоставлением социального жилья.
В прошлом году «Эхо Кавказа» сообщало, что Габатты подозревают в мошенничестве. 6 апреля текущего года югоосетинский парламент лишил его мандата и освободил от должности главы комитета по законодательству и законности. Сообщалось, что он выехал в Россию.
По информации Генпрокуратуры, в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств преступлений, совершенных Габатты.
WP: источником утечки документов Пентагона стал участник чата геймеров
Источником крупнейшей за много лет утечки документов Пентагона стал сотрудник американской военной базы, публиковавший их в закрытом чате для геймеров. Он публиковал бумаги, чтобы «держать знакомых в курсе событий». Об этом пишет газета The Washington Post.
Изданию удалось связаться с участниками закрытого чата в мессенджере Discord, где появлялись секретные документы. Чат объединял геймеров, увлечённых оружием, военным снаряжением и христианством, следует из материала WP. Доступ туда был только по приглашениям.
Журналистам удалось ознакомиться с почти тремястами секретными документами, опубликованными в чате. Двое членов группы сообщили изданию, что знают настоящее имя публиковавшего документы человека, но не будут раскрывать его пока ведётся расследование ФБР.
Описывая подозреваемого, его знакомые говорят, что тому около 20-25 лет, он тренирован и харизматичен. Сам предполагаемый источник утечки рассказывал в чате, что часть своего рабочего времени проводит в специальной комнате для работы с секретными документами, куда нельзя проносить электронные устройства.
Он пересказывал секретную информацию участникам чата, а когда они перестали реагировать на его сообщения, стал выкладывать фотографии документов.
Некоторые из них содержали подробные схемы боевых действий в Украине и секретные спутниковые снимки последствий российских ракетных ударов по украинским электростанциям. В других документах показывались возможные траектории ядерного удара КНДР по США.
В другом были представлены фотографии китайского аэростата-шпиона, пролетевшего над страной в феврале, сделанные, вероятно, с самолёта-шпиона U-2, а также схема аэростата и разведывательного оборудования на нём. С конца прошлого года он делился снимками нескольких документов в неделю. Как минимум один из документов был распечатан с «Интеллипедии» — закрытого ресурса для совместной работы над разведывательными отчётами американских разведывательных служб.
The Washington Post отмечает, что название группы геймеров 'Thug Shaker Central' носило расистские аллюзии, а сам подозреваемый на одном из видео выкрикивает на стрельбище расистские и антисемитские лозунги.
Среди участников чата были иностранные граждане, в том числе — из России, Украины, азиатских стран и стран Латинской Америки. Участники не считают, что автор утечки — агент иностранных разведок. Но отмечают, что тот в разговорах критиковал правительство США, правоохранительные органы и разведывательное сообщество за стремление «подавить своих граждан» и «держать их в неведении».
В понедельник представитель Пентагона заявил журналистам, что опубликованные документы несут «серьёзные риски национальной безопасности». В министерстве обороны сформирована группа изучения последствий утечки. Ведомство планирует ужесточить правила работы с секретными документами.
Сухумский суд не принял жалобу оппозиционера Адгура Ардзинба
Сухумский городской суд отказал в принятии жалобы председателя оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгура Ардзинба на генпрокурора самопровозглашенной республики Адгура Агрба и его первого заместителя Дамира Квициния. Решение судья Милана Джинджолия приняла накануне, 12 апреля.
Ардзинба хотел добиться через суд проведения проверки по факту предполагаемого хищения при приобретении материалов на ремонт высоковольтной линии «Ачгуара». По его сведениям, из 108 миллионов рублей, потраченных на закупку материалов, более 50 миллионов рублей были выведены благодаря завышению цен.
По информации пресс-службы сухумского суда, основанием для отказа в принятии жалобы послужило то, что действия руководителей прокуратуры «не могут расцениваться как препятствующие доступу заявителя к правосудию».
«Кроме того, прокурор является процессуально самостоятельной фигурой и вправе самостоятельно направлять ход досудебного производства и принимать решения о производстве процессуальных действий», – сказано в пресс-релизе.
«Полномочия суда в ходе досудебного производства строго ограничены, давать указания о необходимости производства тех или иных процессуальных действий суд не вправе», – говорится в сообщении.
Саакашвили в Польше наградили премией памяти Леха Качиньского
Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил в Польше престижную неправительственную премию Promethean, учрежденную в честь погибшего президента Польши Леха Качиньского.
«От имени жюри я хотела бы поблагодарить президента Саакашвили за его дружбу и верность идеалам. И я хотела бы пообещать ему, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить ему лечение в Польше или в другой стране. Мы продолжим оказывать давление на правительство Грузии, чтобы это произошло», – заявила на церемонии депутат Европарламента и экс-министр иностранных дел Анна Фотыга.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», награду для Саакашвили Фотыга передала в руки его матери Гиули Аласания и другу экс-президента, французскому писателю и журналисту Бернару Анри Леви.
«Имя Леха Качиньского имеет для нас большое значение, потому что мой сын и президент Качиньский были друзьями… Я надеюсь, что вся ваша работа позволит моему сыну выжить. Большое спасибо за все», – заявила Гиули Аласания
Свои поздравления лауреатам премии направил президент Польши Андрей Дуда.
Promethean Award, она же NAGRODA PROMETEJSKA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO, была учреждена в 2019 году редакцией портала www.niezalezna.pl – крупнейшего консервативного интернет-издания в Польше. Награда вручается политикам, общественным деятелям и людям, чья дипломатическая и экономическая деятельность объединяет страны между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.
Жюри возглавляет Ярослав Качиньский – президент организации «Право и справедливость», брат покойного Леха Качиньского. Первыми лауреатами премии в 2019 году стали президент Польши Анджей Дуда и бывший президент Литвы Валдас Адамкус.
Ранее Саакашвили был удостоен премии норвежских консерваторов имени Сьюрра Линдебрекке за продвижение демократии и прав человека, что вызвало недовольство властей Грузии.
Для жителей Ахалгори и Джавы на Пасху откроют пункты пропуска
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия разрешили жителям Ахалгорского и Джавского районов пересекать пункты пропуска «Раздахан» (Мосабруни/Одзиси) и «Переу» (Переви) во время пасхальных праздников. Решение было принято в ходе оперативного совещания Совбеза. Встреча прошла под руководством югоосетинского президента Алана Гаглоева.
Сообщается, что жители Ахалгори и Джавы смогут пересекать де-факто границу в упрощенном порядке с 08:00 14 апреля по 20:00 18 апреля 2023 года.
Ранее сообщалось, что югоосетинские силовые структуры во время пасхальных праздников будут нести службу в усиленном режиме.
Отметим, что жители Ахалгорского и Джавского районов могут пересекать пункты пропуска лишь с 20-го по 30-е число каждого месяца.
ФСБ обвинила гражданина Украины в подготовке убийства блогера Татарского
ФСБ назвала 35-летнего гражданина Украины Юрия Денисова участником покушения на провоенного блогера Владлена Татарского (Максима Фомина). Тот был убит 2 апреля в центре Санкт-Петербурга. По заявлению российской спецслужбы, Денисов следил за Татарским и передал взрывное устройство, которым было совершено покушения.
По заявлению следствия, Денисов в феврале 2023 года приехал из Киева через Латвию в Московскую область, где собирал информацию о Татарском. Утверждается, что это делалось по заказу украинских спецслужб. Подозреваемый, заявили в спецслужбе, снял квартиру рядом с местом жительства Татарского, а перед покушением отправил гипсовый бюст с вмонтированным взрывным устройством другой подозреваемой в убийстве, арестованной 4 апреля Дарье Треповой.
Денисов назван российской контрразведкой членом украинской диверсионной группы. 3 апреля он, как утверждается, вылетел из России в Турцию транзитом через Армению. ФСБ заявляет, что планирует объявить Денисова в международный розыск. Спецслужба распространила фотографию водительского удостоверения подозреваемого, там указано, что он родился в Донецкой области, местом выдачи документа указан город Торез (Чистяково). Выдано ли удостоверение на настоящее имя — не уточняется.
- ФСБ утверждает, что Трепова совершила преступление в результате «неоднократных призывов» руководителей ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова к «подрывной деятельности» в России. Жданов ранее заявлял, что организация не причастна к покушению. Киев обвинения официально не комментировал.
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