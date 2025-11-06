ЕС рассматривает два варианта покрытия финансового дефицита Украины

Еврокомиссия рассматривает два дополнительных варианта покрытия финансового дефицита Украины — за счет совместного долга ЕС и грантов стран-членов, сообщает Euractiv со ссылкой на три источника.

Оба механизма обсуждаются в дополнение к предложенному ранее «репарационному кредиту», который Брюссель по-прежнему считает приоритетным. Схема предполагает кредит на 140 миллиардов долларов под залог замороженных российских активов, но на октябрьском саммите ЕС против выступила Бельгия. Её позицию поддержали Германия и страны Балтии.

По данным Euractiv, идея совместного заимствования не предусматривает использование средств из долгосрочного бюджета ЕС — их там недостаточно. Все варианты финансирования Еврокомиссия представит в специальном документе, который направят в европейские столицы в ближайшие недели. Обсудить вопрос планируют на саммите ЕС, который пройдёт 18–19 декабря в Брюсселе.

Международный валютный фонд оценивает бюджетный дефицит Украины в 55 миллиардов евро на 2026–2027 годы. На эти расчеты ориентируется Еврокомиссия.