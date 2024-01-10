ЕС сможет поставить обещанный миллион снарядов Украине к весне

Евросоюз, по всей вероятности, сможет выполнить свои обязательства по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов Украине к марту или апрелю. Об этом заявил член правительства ЕС Тьерри Бретон, пишет Politico.

Для достижения цели чиновник призвал государства Евросоюза сократить экспорт оружия в другие страны и оказать давление на военно-промышленный комплекс для наращивания внутреннего производства боеприпасов.

В марте прошлого года Брюссель заявил, что в течение года поставит Киеву один миллион снарядов, но позднее стало высказываться мнение, что цель выглядит сомнительной.

Бретон также заявил, что ЕС может сравняться с Россией по производству оружия в течение двух лет. По мнению чиновника, для Евросоюза чрезвычайно важно иметь такой же потенциал.

Брюссель ранее пообещал выделить Украине пакет помощи на четыре года в размере 50 миллиардов евро, но решение пока что заблокировано Будапештом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина не должна получать такие большие суммы из бюджета ЕС, поскольку она не является частью блока.

Брюссель готовит альтернативный пакет помощи Украине на случай, если в ходе саммита 1 февраля не удастся утвердить четырехлетнюю программу поддержки Киева.

По данным источников Financial Times, чиновники рассматривают возможность лишить Будапешт права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Киеву. Провести такую процедуру можно по одной из статей договора о Евросоюзе, которая позволяет лишить страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. При этом такое решение может заблокировать другая страна – член ЕС.