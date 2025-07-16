ЕС требует от Грузии отменить спорные законы и обеспечить защиту прав граждан – письмо

Опубликовано письмо, направленное главе грузинского МИДа Маке Бочоришвили из Брюсселя. В нём содержатся восемь рекомендаций, которые Тбилиси должен выполнить для сохранения безвизового режима с ЕС:

Обеспечить и поддерживать защиту основных прав всех граждан Грузии, включая свободу объединений, собраний и выражения мнений, право на частную жизнь, участие в общественных делах, а также запрет на дискриминацию. Избегать и отменить любые законодательные акты, которые могут ограничивать основные права и свободы, противоречат принципу недискриминации и не соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, отменить Закон «О прозрачности иностранного влияния» и законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также внести изменения в национальную стратегию и план действий по правам человека с целью полного обеспечения прав ЛГБТИК-персон. Согласовать визовую политику Грузии с перечнем третьих стран, для граждан которых требуется виза в ЕС, особенно в отношении стран, представляющих риски незаконной миграции или угрозы безопасности для ЕС. Усилить меры по сокращению числа необоснованных заявлений на убежище и случаев незаконного пребывания в странах ЕС, включая информационные кампании о правилах безвизового режима для целевых групп мигрантов, а также усиление пограничного контроля. Создать Офис по возврату активов и Офис по управлению активами, продолжить усилия по выявлению, аресту, управлению, конфискации и реализации имущества. Принять новую антикоррупционную стратегию и план действий, обеспечить их достаточными ресурсами, уделяя особое внимание расследованию, судебному преследованию и рассмотрению дел о коррупции на высоком уровне. Внести изменения в Закон о Бюро по борьбе с коррупцией с учётом ключевых рекомендаций Венецианской комиссии – особенно в части обеспечения его эффективной независимости, политической нейтральности и расширения полномочий. Привести Закон о защите персональных данных в соответствие с законодательством ЕС.

Документ подписан генеральным директором Генерального управления Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Беате Гминдер. Указано, что копии письма были направлены министру внутренних дел Грузии Геле Геладзе и послу Европейского союза в Грузии Павлу Герчинскому.

В письме подчёркивается, что в рамках Механизма приостановки действия визовой либерализации Европейская комиссия проводит полную оценку соблюдения требований, вытекающих из соглашения о либерализации визового режима для третьих стран, завершивших соответствующий диалог.

«6 декабря 2024 года Европейская комиссия утвердила седьмой отчёт в рамках Механизма приостановки действия визовой либерализации. В своём отчёте Комиссия указывает на серьёзные нарушения основных прав и свобод в Грузии, включая случаи дискриминации, противоречащие европейским и международным стандартам. В связи с этим Комиссия выдвинула ряд рекомендаций. Среди них – призыв к грузинским властям отменить Закон «О прозрачности иностранного влияния» и законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также внести изменения в национальную стратегию и план действий по правам человека для полного обеспечения прав ЛГБТИК-сообщества. Отдельная рекомендация касается внесения поправок в Закон о Бюро по борьбе с коррупцией с учётом ключевых рекомендаций Венецианской комиссии – в частности, в части обеспечения эффективной независимости, политической нейтральности и функций Бюро», – говорится в документе.

В Брюсселе отмечают, что ввиду отсутствия действий со стороны грузинского правительства «в январе 2025 года Европейский союз принял решение частично приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Грузией и отменить освобождение от визового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов».

«С тех пор 12 государств-членов ЕС ввели визовые требования для держателей таких паспортов, выданных Грузией. К ним продолжают присоединяться и другие государства.

Прошу вас проинформировать Комиссию о ходе выполнения рекомендаций и, если соответствующие меры ещё не приняты, – принять их в целях устранения всех затронутых в документе проблем.

Я рассчитываю, что грузинские власти отреагируют конструктивно и предпримут необходимые шаги для полного выполнения рекомендаций Комиссии. Следующая оценка будет проведена в рамках очередного отчёта Механизма приостановки визового режима. В случае дальнейшего несоблюдения Европейская комиссия может принять соответствующие меры на основании статьи 8 пересмотренного Визового регламента, включая активацию механизма приостановки.

Рассчитываю на ваше сотрудничество в решении этого важного вопроса и подтверждаю приверженность ЕС прочным и основанным на общих ценностях отношениям с Грузией», – подчёркивается в письме Беате Гминдер.

В письме, направленном Маке Бочоришвили, не указана конкретная дата выполнения рекомендаций, однако Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас накануне заявила, что это конец августа.

Кроме того, в ещё одном письме, которое Беате Гминдер направила послу ЕС в Брюсселе Вахтангу Махараблишвили, содержится просьба «проинформировать Комиссию о выполнении этих рекомендаций к концу августа». Документ оказался в распоряжении грузинской службы Радио Свобода.

Ранее в «Грузинской мечте» заявляли, что разговоры о возможной приостановке безвиза – это «шантаж» и «угрозы».