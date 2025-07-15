Кая Каллас: «Откат демократии в Грузии будет иметь высокую цену»

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что атака правящей партии «Грузинская мечта» на демократию становится всё более агрессивной, и предупредила: за откат демократии Грузия заплатит высокую цену.

Заявление прозвучало 15 июля в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

По словам Каллас, участники встречи обсудили поддержку гражданского общества в Грузии и различные возможные меры – включая приостановку действия безвизового режима, пересмотр соглашения об ассоциации и введение санкций.

«Мы наблюдаем всё более жёсткое наступление «Грузинской мечты» на демократию. Сегодня министры обсудили поддержку гражданскому обществу, рассмотрели различные варианты – что ещё можно предпринять. Это включает приостановку безвизового режима, соглашение об ассоциации и санкции. Откат демократии в Грузии будет иметь высокую цену», – заявила Каллас.

Отвечая на вопрос о письме, направленном в Тбилиси, Каллас напомнила, что безвизовый режим между ЕС и Грузией действует с 2017 года и представляет собой значительную привилегию. В рамках седьмого отчёта по механизму приостановки визовой либерализации были направлены рекомендации, выполнение которых ожидается от грузинских властей до конца августа.

«Один из пунктов, указанных в письме, касается обязанности правительства Грузии обеспечивать защиту фундаментальных прав всех граждан – включая свободу объединений, собраний, выражения мнения, а также права на частную жизнь, участие в общественной жизни и запрет дискриминации», – пояснила Каллас, добавив, что в письме содержится восемь таких пунктов.

Каллас подчеркнула: если рекомендации не будут выполнены, встанет вопрос о реакции ЕС. В качестве примера она привела случаи преследования оппозиции: «Когда мы слышим, что семь из восьми лидеров оппозиции оказались в тюрьме, это явно противоречит первому пункту письма».

При этом глава европейской дипломатии отметила, что ЕС до сих пор сохраняет позицию, согласно которой санкции не должны вредить гражданам Грузии:

«Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что не хотим вредить грузинскому народу и лишать его безвизового режима. Однако речь идёт и о доверии к самому ЕС. Если мы что-то требуем, это означает, что безвиз – это бонус, который предоставлен стране. Если условия не выполняются, это должно иметь последствия. Люди должны увидеть: правительство не идёт европейским путём и не воспринимает всерьёз статус кандидата».

Ранее европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что заседание Совета ЕС завершилось «без конкретных решений».