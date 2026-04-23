ЕС ввёл санкции против Тимати, Пиотровского и нефтяных компаний

Евросоюз утвердил санкции против российского исполнителя Тимати (Тимура Юнусова), следует из публикации в официальном журнале ЕC.

В обосновании указано, что Тимати «поддерживает агрессивную войну России против Украины, распространяя пропагандистские материалы Кремля», а также заявлял о готовности лично участвовать в боевых действиях. ЕС также отмечает его поддержку аннексии Крыма и политики президента Владимира Путина.

Под персональные санкции также попал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В ЕС считают его человеком, близким к российскому президенту, и обвиняют в поддержке войны против Украины, а также в содействии несанкционированным археологическим работам в аннексированном Крыму.

В санкционный список также включён начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Алексей Ртищев. По утверждению ЕС, подчинённые ему подразделения «систематически применяют химическое оружие против Украины».

Кроме того, ограничения введены против компаний «Башнефть» и «Славнефть», а также Туапсинского, Комсомольского и Ачинского нефтеперерабатывающих заводов, ряда дочерних структур «Газпрома» и «Лукойла».

Банковские услуги и криптовалюта

В рамках нового пакета санкций вводится запрет на операции с 20 российскими банками — за исключением случаев, когда речь идет о гуманитарных операциях. Среди них «БКС-банк» и «WB банк».

Евросоюз распространил запрет на транзакции с четырьмя банками в Кыргызстане, Лаосе и Азербайджане: утверждается, что они помогают России в военных действиях, существенно препятствуют соблюдению санкций, а также подключаются к российской системе передачи финансовых сообщений. Сама СПФС находится под европейскими санкциями с лета 2024 года.

Кроме того, санкции введены также в отношении кыргызстанской организации, управляющей биржей, на которой торгуются значительные объемы стейблкоина A7A5. Стейблкоин, привязанный к курсу российского рубля, был запущен в 2025 году для облегчения расчетов между Россией и другими странами.

Экспорт в Россию и импорт в ЕС

Помимо запрета на продажу в Россию танкеров введены новые запреты на экспорт туда некоторых товаров из ЕС – от резины до тракторов.

Ограничения затронут товары и технологии, которые могут быть использованы Россией в военных целях: взрывчатые вещества, лабораторная посуда, а также высокоэффективные смазочные материалы и присадки к ним.

Введены также новые запреты на импорт в ЕС металлов, химикатов и минералов из России на сумму более 530 миллионов евро:

необработанной платины,

рафинированной и нерафинированный меди,

никелевых порошков и лома никеля,

молибдена,

алюминиевых порошков,

карбоната магния,

негашеной и гашеной извести.

Введены также квоты на продажу в ЕС аммиака из России для ограничения импорта этого вещества в ЕС. Ужесточены требования к отслеживаемости алмазов — компании из ЕС должны требовать подтверждения, что они не были добыты, обработаны или произведены в России.

«Теневой флот»

В санкционный были внесены новые компании «теневого флота» России, в том числе работающих в третьих странах. Ограничения введены против четырех эмиратских судовладельцев: Altrum Group, Centauri Services LLC, Lumen Ship Management и Lark Shipmanagement.

Также под санкции попала морская страховая компания «Согласие». В мотивировке этого решения сказано, что «Согласие» является «важным страховщиком судов, перевозящих российскую нефть».

В список внесены 46 новых судов российского «теневого флота».

«С учетом этих дополнений, в общей сложности 632 судна из российского теневого флота теперь находятся под санкциями ЕС,» — сказано в пресс-релизе Еврокомиссии. На них распространяется запрет на доступ в порты ЕС запрет на получение услуг у европейских компаний.

Пакет также вводит ограничения на продажу танкеров из ЕС «для предотвращения их конечного использования в России». Он требует от продавцов из ЕС тщательно проверять покупателей и обязывает их включать в договоры купли-продажи пункт «никакого использования в России».

В 20-й пакет также включен запрет на использование компаниями из ЕС портовой инфраструктуры в Мурманске и Туапсе, а также, впервые, порта третьей страны (нефтяного терминала Каримун в Индонезии) — за их связи с «теневым флотом» России.

В списке мог оказаться и грузинский порт Кулеви, однако Брюссель исключил его из санкционного пакета против России. В письме спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, адресованном главе МИД Грузии Маке Бочоришвили, было указано, что грузинские власти и SOCAR взяли на себя обязательства осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с санкционным режимом ЕС.

Санкции стали частью 20-го пакета мер Евросоюза, принятого в связи с войной России против Украины. Новые ограничения были согласованы одновременно с восстановлением транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», остановленному в январе.