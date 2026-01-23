ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы, касающейся парламентских выборов в Грузии 2024 года

Председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» (АМЮГ) Тамар Ониани сообщила на пресс-конференции, что Европейский суд по правам человека в Страсбурге начал рассмотрение жалобы, связанной с парламентскими выборами 2024 года. По её словам, данное дело может быть признано имеющим существенное значение.

«В поданной жалобе АМЮГ указывала, что в ходе проведённых выборов ненадлежащее исполнение избирательной администрацией своих обязанностей массово нарушило фундаментальный принцип тайны голосования, а при рассмотрении избирательных споров было нарушено право на их эффективное рассмотрение. В жалобе также оспаривается бланкетная норма, существующая в законодательстве Грузии, которая ограничивает возможность граждан подавать жалобы по избирательным спорам, и которая не соответствует требованиям Европейской конвенции по правам человека», - заявила на брифинге Тамар Ониани.

АМЮГ направил жалобу в Страсбургский суд в 2025 году, после обращения во все судебные инстанции в Грузии. Сейчас рассмотрение дела ведётся в рамках статьи 3 первого дополнительного протокола Европейской конвенции по правам человека (право на свободные выборы) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

«Суд также обсудит и оценит, нарушает ли право голоса открытие недостаточного количества избирательных участков за рубежом. По данному делу суд установил для государства срок представления своей позиции до 15 мая 2026 года», - отметила председатель АМЮГ.

Она подчеркнула, что Страсбургский суд в короткие сроки принял жалобу к рассмотрению по существу, что, по её словам, подчёркивает приоритетность дела для суда и «даёт возможность международному суду оценить системные нарушения тайны голосования, выявленные на парламентских выборах 26 октября 2024 года».

«Государство должно ответить на вопросы, поставленные судом, и представить свою позицию относительно того, было ли обеспечено право на свободные выборы на участках, где голосование проводилось с использованием электронных технологий, а также был ли нарушен принцип тайного голосования в день парламентских выборов из-за правил функционирования электронных технологий подсчёта голосов на избирательных участках», - заявила Тамар Ониани.

Оппозиционные политические партии, преодолевшие избирательный барьер, часть гражданского общества и пятый президент Грузии не признают результаты парламентских выборов, состоявшихся 26 октября 2024 года, на которых, согласно официальным данным, «Грузинская мечта» получила 53,932% голосов избирателей.