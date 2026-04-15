ЕСПЧ потребовал от Грузии и Азербайджана разъяснения по делу Афгана Садыгова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) должен установить, нарушила ли Грузия свои международные обязательства, выдворив азербайджанского журналиста Афгана Садыгова вопреки ранее введённой временной мере, сообщает Центр социальной справедливости. В частности, суд изучит вопрос: стало ли это решение нарушением статьи 34 Европейской конвенции, которая гарантирует право на подачу индивидуальной жалобы и обязывает государства не препятствовать обращению заявителей в Страсбург.

10 апреля суд запросил у сторон – самого заявителя, а также правительств Грузии и Азербайджана, дополнительные разъяснения по поводу того, не помешали ли действия грузинских властей Садыгову эффективно воспользоваться своим правом на защиту в международной инстанции, сообщает НПО.

«Дело Афгана Садыгова наглядно демонстрирует серьёзные основания полагать, что действия властей Грузии были направлены на формальное обходное уклонение от международных обязательств, в том числе с игнорированием фундаментальных принципов, запрещающих возвращение лица в условия реального риска преследования и ненадлежащего обращения, а также обеспечивающих эффективную правовую защиту и обязательность исполнения судебных решений. Центр социальной справедливости продолжает защищать интересы Афгана Садыгова и использует все соответствующие механизмы для защиты его прав».

6 апреля в Грузию прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Незадолго до этого визита азербайджанского журналиста Афгана Садыгова депортировали из Грузии на родину, где, по его словам, ему угрожает опасность.

По прибытии в Баку Садыгова ненадолго задержали. Сейчас он не может выехать из Азербайджана, поскольку ему не выдают удостоверение личности.

Баку добивался его выдачи с 2024 года. В 2020–2023 годах Садыгов отбывал в Азербайджане наказание по обвинению в вымогательстве, а после помилования переехал в Грузию. Сам журналист утверждает, что его преследуют из-за профессиональной деятельности.

Перед выдворением Садыгова Баку уведомил Тбилиси о прекращении его уголовного преследования. Это стало формальным основанием не исполнять решение ЕСПЧ.