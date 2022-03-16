ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех дел против России

В больницах Гомельской области продолжают лечить раненых российских военных. Местные жители сообщают, что из Украины их привозят и по земле, и по небу – вертолетами в Наровлю. Дальше везут в Мозырь и Гомель. Трупы – поездами и самолетами в Россию.

"Были с бытовой раной в мозырской больнице. Там столько раненых россиян лежит – просто ужас. Страшно искалеченные. Их стон на всю больницу невозможно слышать", – рассказал источник белорусской службе Радио Свобода.

"За воскресенье только в Мозыре провели операции примерно сотне россиян. Уже в понедельник "подкинули" в больницу еще больше. На их лечение, на хирургические операции брошены все врачи, в том числе терапевты, отоларингологи. Местным помощь, правда, тоже оказывают, но скоро с этим могут быть проблемы", – поделился с журналистами источник в медицинских кругах в Мозыре.

По данным источников, непосредственно от российских военных медиков информации нет – даже медицинские сестры давали подписку о неразглашении: боятся расторжения контракта.

В Наровле тем временем развернули полноценный полевой госпиталь.

"На территории бывшей автобазы – множество военных палаток. Там же у них и полевая кухня, и прачечная. Сосчитать раненых вряд ли возможно, но их там явно сотни. Местных туда и близко не подпускают. Дети какие-то крутились, может, что-то снимали – так их милиция повязала, к родителям потом приезжали, – рассказали местные жители белорусской службе Радио Свобода. – Ежедневно над полевым госпиталем кружат вертолеты, которые прилетают из Украины. Складывается впечатление, что раненых стали привозить не только на пазиках с Красным Крестом, как раньше, но и на вертолетах. В Наровле раненые долго не задерживаются. Их тут "подлатают" и везут в Мозырь, Гомель. Трупы – на поездах из Мозыря в Россию".

Другой источник в Наровле утверждает, что из райцентра [Мозыря] хотят сделать что-то типа военного городка. "Сейчас у нас очень много техники и военных. Они занимают разные объекты, которые не используются. На базе бывшего райзага (районное товарищество заготовок – НВ) ремонтируют поврежденную в боях в Украине технику", – рассказал источник.

Медик из Гомеля рассказал белорусской службе Радио Свобода, что плановая помощь жителям Гомеля и Мозыря оказывается. "У людей паника, но пока и помощь оказывается, и лекарств хватает. Что будет дальше, пока не известно. Предполагается, что будут проблемы с противостолбнячными препаратами", – отметила медик.

Еще один источник сообщил, что по состоянию на конец прошлой недели с территории Гомельской области вывезли в Россию более 2500 трупов – поездами и самолетами.

Оригинал публикации на сайте белорусской службы Радио Свобода