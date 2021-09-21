ЕСПЧ: Россия несёт ответственность за убийство Литвиненко

Европейский суд признал Россию ответственной за убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Как говорится в решении суда, опубликованном во вторник, Россия ответственна за отравление Литвиненко радиоактивным полонием на территории Великобритании в 2006 году. Суд пришёл к выводу, что Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, предположительно причастные к убийству Литвиненко, действовали как агенты российских властей.

Суд вынес решение по жалобе вдовы Александра Литвиненко, Марии Картер-Литвиненко, поданноё ещй в 2007 году. Пресс-релиз о решении опубликован на сайте ЕСПЧ.

Суд ссылается на результаты британского расследования гибели Литвиненко, установившего причастность Лугового и Ковтуна к отравлению бывшего сотрудника спецслужб и критика президента Владимира Путина. Причастность российских властей к убийству суд охарактеризовал как prima facie, то есть "самоочевидную". ЕСПЧ отметил, что российские власти не предоставили каких-либо убедительных объяснений, которые опровергали бы британскую версию событий, а также сами не расследовали убийство должным образом.

ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила право Литвиненко на жизнь, а также не обеспечила надлежащее расследование его гибели.

В то время как причастность Лугового и Ковтуна к отравлению была установлена в ходе британского расследования, которое ЕСПЧ использовал в качестве доказательства, Европейский суд исследовал вопрос, можно ли считать этих людей действовавшими по указаниям российских властей, и пришёл к выводу, что это возможно. По мнению суда, нет никаких доказательств того, что они лично испытывали к Литвиненко неприязнь. Также, действуя без поддержки властей, они вряд ли могли бы получить доступ к полонию. Отказ России сотрудничать в расследовании убийства также был принят во внимание. При этом ЕСПЧ не установил, кто именно принимал решение об убийстве Литвиненко и давал Луговому и Ковтуну указания (это и не входило в задачу суда).

Суд постановил, что Россия должна выплатить вдове Литвиненко 100 тысяч евро в качестве компенсации, а также оплатить судебные издержки. Он однако отверг требование выплатить потерпевшей штрафные убытки. Марина Литвиненко требовала выплаты 3,5 млн евро в виде штрафных убытков – компенсации в связи с особо возмутительными действиями нарушителя, а также с целью удержать его от совершения действий, аналогичных тем, которые легли в основу иска.

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