ЕСПЧ установил нарушение прав демонстранта, задержанного в Тбилиси во время акций

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что Грузия нарушила права демонстранта Георгия Меквабишвили, когда в марте 2023 года он был задержан во время акции протеста против «закона об иноагентах» по статье «неповиновение полиции» и оштрафован. Страсбургский суд признал нарушение права на справедливое судебное разбирательство по его делу и обязал государство выплатить Меквабишвили компенсацию в размере 2 265 евро.

Георгий Меквабишвили был задержан в ночь с 7 на 8 марта 2023 года на территории, прилегающей к парламенту. Позднее суд оштрафовал его на 2 000 лари на основании «неповиновения законному требованию полиции». Суды вышестоящих инстанций оставили это решение в силе, опираясь, согласно материалам дела, преимущественно на показания задержавшего его полицейского. В решении Страсбургский суд указал, что производство по делу Меквабишвили было несправедливым.

Суд особо подчеркнул, что единственным доказательством против него были показания полицейского, тогда как не было представлено ни видеозаписей с нагрудных камер, ни записей с камер видеонаблюдения.

Демонстрант указывал, что стоял на тротуаре (на тот момент проведение акций на тротуарах не было запрещено), не нарушал общественный порядок и мирно протестовал против «закона об иноагентах». Суд пришёл к выводу, что национальные суды фактически потребовали от заявителя доказать свою невиновность, тогда как бремя доказывания должно было лежать на них.

Гражданин требовал компенсацию в размере эквивалента 2 000 лари – 665 евро, а также 2 000 евро в качестве возмещения нематериального ущерба, что суд удовлетворил. Его интересы в Страсбургском суде представляла «Ассоциация молодых юристов Грузии».

Суд также счел, что акция 7–8 марта 2023 года в целом не преследовала цель воспрепятствовать работе парламента.

«Следует отметить, что дело Георгия Меквабишвили не является изолированным случаем. АМЮГ уже много лет указывает на необходимость коренных изменений Кодекса об административных правонарушениях, особенно в части произвольных задержаний в контексте акций и недостаточности гарантий судебного контроля по делам об административных правонарушениях... Важно, что недавними изменениями Кодекс об административных правонарушениях был ещё больше ухудшен, в том числе за счёт ужесточения санкций в сфере свободы выражения и собраний, переворачивания бремени доказывания и возложения его на лицо», - заявили в «Ассоциации молодых юристов Грузии».