Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для россиян с 19 сентября

Эстония с 19 сентября полностью ограничит пересечение сухопутной границы для россиян с туристическими шенгенскими визами, выданными, в том числе и третьими странами. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

"Политическая воля Эстонии заключается в том, что с 00 часов 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента", - сообщил Рейнсалу на пресс-конференции в Таллине.

"Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!", — сообщил Рейнсалу.

Запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает тех, кто въезжает в ЕС по семейным и гуманитарным причинам.

Ранее страны Балтии подготовили заявление, в котором назвали пересекающих границу российских туристов "угрозой общественной безопасности".

На фоне российского военного вторжения в Украину граничащие с Россией страны потребовали от Европейской комиссии принять меры для ограничения въезда российских туристов. Однако на встрече министров стран ЕС в Праге 1 сентября этого соглашения достичь не удалось, против выступили представители Западной Европы, в том числе Германия, Греция, Кипр, Португалия и Франция.

Вместо этого Евросоюз договорился отменить соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией. Это может усложнить выдачу виз россиянам, кроме того, они подорожают в два раза.

Латвия, Литва, Финляндия и Эстония заявили тогда, что они рассмотрят запрет на въезд россиян в свои страны на национальном уровне.

Однако позже в Хельсинки отказались от этой идеи, заявив, что такие решения должны приниматься на уровне ЕС. При этом Финляндия значительно сократила количество выдаваемых виз россиянам.