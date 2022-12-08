Эстония вслед за Латвией и Литвой с 8 декабря прекращает вещание «Дождя»

Эстония вслед за Латвией и Литвой с 8 декабря прекратит вещание телеканала «Дождь», пишет Postimees.

Причина аналогична той, по которой вещание прекратили в Литве. Аннулированная властями Латвии лицензия давала телеканалу право распространять свой контент в странах ЕС, США и других странах. После отзыва лицензии «Дождь» перестанет транслироваться и в Эстонии.

В стране телеканал транслировали операторы Telia, Elisa и Home 3. Представитель Elisa сказал, что компании пришло уведомление от департамента защиты прав потребителей и технического надзора о приостановке вещания «Дождя». «Среди телевизионных пакетов компании Elisa «Дождь» является каналом по выбору, поэтому приостановка работы этого телеканала затронет небольшую часть клиентской базы», – сказал менеджер по связям со СМИ компании Таави Тедер.

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии ранее аннулировал лицензию на вещание «Дождя». Решение отменить разрешение на трансляцию телеканала было принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Кроме этого, будет закрыт доступ на территории Латвии к программам телекомпании на ютубе.

Это случилось после того, как телеканал был оштрафован за карту с Крымом в составе России и слова «наша армия» по отношению к российской армии, а также после эфира, во время которого ведущий Алексей Коростелев, призывая зрителей писать о нарушениях при проведении мобилизации в России и военных преступлениях российских военных, сказал: «Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этого его уволили с телеканала.

Позже Служба госбезопасности Латвии рекомендовала МВД включить Коростелева в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну. В свою очередь, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева призвала вернуться на работу Коростелева, а также ушедших после его увольнения ведущих Маргариту Лютову и Владимира Роменского.

«Дождь» с 2010 года работал в России. Начав эфир с развлекательного вещания, он быстро переключился на общественно-политическую повестку. После этого он был исключен из российских кабельных и спутниковых операторов. В 2017 году его заблокировали в Украине. В 2021 году в России он был объявлен «иноагентом». Первого марта 2022 года, через неделю после начала российского военного вторжения в Украину, Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт «Дождя» из-за "фейков о действиях российской армии и призывов к экстремистским действиям". Третьего марта канал приостановил работу. Разрешение на вещание в Латвии телеканал получил 6 июня.