Эстония ввела санкции против 19 граждан Грузии

Эстония ввела санкции против 19 грузинских чиновников, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна посредством социальной сети X. Среди лиц, подвергшихся санкциям – депутаты парламента от «Грузинской мечты», судьи (среди которых те кто ведет дело Мзии Амаглобели), недавно назначенный министр юстиции Паата Салия, а также новый генеральный прокурор.

«Насилию, политической справедливости и несоразмерному наказанию нет места в демократии. Эстония продолжает поддерживать гражданское общество Грузии, независимые СМИ и грузинский народ, которые борются за своё достоинство, права и европейское будущее», – написал министр иностранных дел Эстонии.

В список вошли 19 граждан Грузии:

Нино Галусташвили (судья)

Горги Гваракидзе (генеральный прокурор)

Алуда Гудушаури (депутат «Мечты»)

Илия Инджия (депутат «Мечты»)

Ираклий Кадагишвили (депутат «Мечты»)

Анни Хубеджашвили (прокурор)

Мариам Лашхи (депутат «Мечты»)

Гурам Мачарашвили (депутат «Мечты»)

Мари Мешвелиани (прокурор)

Виктор Метревели (судья)

Джвебе Начкебия (судья, в день вынесения санкций приговорил одного из участников проевропейских митингов Анри Кварацхелия,

задержанного

по обвинению в нападении на сотрудника полиции, к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы)

Нино Римашвили (судья)

Паата Салия (министр юстиции)

Тенгис Шаманашвили (депутат от партии «Мечта»)

Ираклий Швангирадзе (судья)

Созар Субари (бывший депутат от партии «Мечта», в настоящее время представляет её сателлитную партию «Власть народа»)

Александр Табатадзе (депутат от партии «Мечта»)

Сулхан Тамазашвили (глава правительства Аджарии)

Натия Татиашвили (прокурор)

В общей сложности Эстония ввела визовые ограничения в отношении 102 представителей исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти Грузии.