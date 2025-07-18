Эстония ввела санкции против 19 граждан Грузии

Эстония ввела санкции против 19 грузинских чиновников, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна посредством социальной сети X. Среди лиц, подвергшихся санкциям – депутаты парламента от «Грузинской мечты», судьи (среди которых те кто ведет дело Мзии Амаглобели), недавно назначенный министр юстиции Паата Салия, а также новый генеральный прокурор.
«Насилию, политической справедливости и несоразмерному наказанию нет места в демократии. Эстония продолжает поддерживать гражданское общество Грузии, независимые СМИ и грузинский народ, которые борются за своё достоинство, права и европейское будущее», – написал министр иностранных дел Эстонии.
В список вошли 19 граждан Грузии:
- Нино Галусташвили (судья)
- Горги Гваракидзе (генеральный прокурор)
- Алуда Гудушаури (депутат «Мечты»)
- Илия Инджия (депутат «Мечты»)
- Ираклий Кадагишвили (депутат «Мечты»)
- Анни Хубеджашвили (прокурор)
- Мариам Лашхи (депутат «Мечты»)
- Гурам Мачарашвили (депутат «Мечты»)
- Мари Мешвелиани (прокурор)
- Виктор Метревели (судья)
- Джвебе Начкебия (судья, в день вынесения санкций приговорил одного из участников проевропейских митингов Анри Кварацхелия,
- задержанного
- по обвинению в нападении на сотрудника полиции, к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы)
- Нино Римашвили (судья)
- Паата Салия (министр юстиции)
- Тенгис Шаманашвили (депутат от партии «Мечта»)
- Ираклий Швангирадзе (судья)
- Созар Субари (бывший депутат от партии «Мечта», в настоящее время представляет её сателлитную партию «Власть народа»)
- Александр Табатадзе (депутат от партии «Мечта»)
- Сулхан Тамазашвили (глава правительства Аджарии)
- Натия Татиашвили (прокурор)
В общей сложности Эстония ввела визовые ограничения в отношении 102 представителей исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти Грузии.
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