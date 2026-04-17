Липартелиани и Шавдатуашвили стали чемпионами Европы по дзюдо

В Тбилиси на чемпионате Европы по дзюдо грузинская сборная завоевала две золотые медали. Победителями стали Этери Липартелиани (-57 кг) и Лаша Шавдатуашвили (-73 кг).

Липартелиани — первая грузинская женщина, завоевавшая титул чемпионки Европы по дзюдо. Ранее спортсменка также выигрывала чемпионат мира. В финале Липартелиани уступала сопернице из Израиля по оценке «ваза-ари», однако за 15 секунд до конца встречи провела эффектный бросок и одержала победу «иппоном».

Самый титулованный грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион 2012 года Лаша Шавдатуашвили в напряжённой схватке победил азербайджанского спортсмена — действующего олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова.

В первый день турнира в категории до 60 кг победил представляющий Францию дзюдоист Лука Мхеидзе, серебро досталось Георгию Сардалашвили (Грузия).

В категории до 66 кг золото выиграл россиянин Мурад Чопанов. Среди женщин в категории до 48 кг победила Ширин Букли (Франция), а в категории до 52 кг — спортсменка из Косово Дистрия Красничи.