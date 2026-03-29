Сборная Грузии обыграла Литву благодаря дублю Микаутадзе

Сборная Грузии по футболу в товарищеском матче в Каунасе обыграла Литву со счётом 2:0. Победу команде принес дубль Георгия Микаутадзе.

Этот успех стал 100-м в истории национальной команды, передает Общественный вещатель Грузии.

После встречи с Израилем, завершившейся со счетом 2:2, главный тренер Вилли Саньоль внёс четыре изменения в стартовый состав. В центре обороны вместо Луки Лочошвили вышел Лаша Двали, на левом фланге Георгий Цитаишвили заменил Ираклия Азарова. В полузащите вместо травмированных Отара Китеишвили и Ники Гагнидзе появились Георгий Чакветадзе и Зурико Давиташвили.

Самый опасный момент первого тайма произошёл на 31-й минуте: Хвича Кварацхелия, представляющий «Пари Сен-Жермен», опасно пробил со штрафного — хозяев спасла штанга.

После перерыва литовцы прибавили, однако дважды команду выручил Георгий Мамардашвили.

Счёт был открыт на 71-й минуте — Микаутадзе реализовал заработанный пенальти. На 84-й минуте форвард оформил дубль после передачи Гагнидзе. С 23 голами он поднялся в списке лучших бомбардиров сборной, обойдя Кварацхелия, и теперь отстаёт от рекорда Шоты Арвеладзе на три мяча.

Сборная Грузии прервала серию из пяти матчей без побед. Следующую игру команда Саньоля проведёт 2 июня в Тбилиси против Румынии.



