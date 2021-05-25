Саммит ЕС запретил белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз

Саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз, а также призвал авиаперевозчиков ЕС избегать полетов над Беларусью. Решение еще не вступило в силу, оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.



Саммит ЕС призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Беларуси.

Лидеры стран Евросоюза призвали также ускорить введение санкций против физических лиц и компаний Беларуси в ответ на инцидент с самолетом Ryanair.

Главы стран Европейского союза на саммите 24 мая рассматривали вопрос о международном расследовании "акта принуждения" белорусскими властями к посадке в Минске рейса авиакомпании Ryanair, что "поставило под угрозу безопасность пассажиров и экипажа". На этом рейсе в аэропорту белорусские силовики задержали блогера и бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Лидеры стран ЕС, а также США потребовали его немедленного освобождения.

Известно, что рейсы белорусской авиакомпании Belavia отказались принимать Великобритания, Литва. О приостановке полетов в воздушном пространстве Беларуси объявили Lufthansa, KLM. О намерении прекратить авиасообщение с Беларусью заявила Украина.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска около 13:00 по местному времени. Пилоты получили сообщение о минировании на борту. Аэропорт Минска заявил, что пилоты сами запросили посадку. В Ryanair заявили, что о минировании экипажу сообщили белорусские диспетчеры и они же дали указание лететь в Минск.

Пассажиром этого самолета был бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. С ноября 2019 года он находится в Польше. В Беларуси его объявили в розыск, а телеграм-каналы Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta в феврале 2021 года были внесены в список экстремистских материалов Беларуси.

Протасевича и создателя Nexta Степана Путило в Беларуси обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и возбуждение социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям – 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

После досмотра пассажиров самолета Протасевича задержали. 24 мая в МВД сообщили, что он находится в СИЗО №1 Минска.