Бывший глава Ингушетии, замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров побывал в зоне боевых действий в Украине. Об этом заявил Апти Алаудинов, командир подразделения «Ахмат» из Чечни и заместитель командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса самопровозглашенной «ЛНР» (с 31 декабря официально включен в состав Вооруженных сил России), пишет Кавказ.Реалии.

Алаудинов опубликовал два видео с Евкуровым, которые, как он утверждает, сняты вблизи «линии боевого соприкосновения». На первой записи чеченский командир и замминистра обороны идут по лесу в сопровождении как минимум одного военнослужащего. Алаудинов снимает Евкурова и говорит: «Не комнатный у нас замминистра, да?» Бывший глава Ингушетии отвечает: «Сектор держи. У нас нет комнатных заместителей министра обороны».

На втором видео Евкуров инспектирует и критикует позиции бойцов (по утверждениям Алаудинова, это позиции подчиненного ему спецназа «Ахмат» и 2-го армейского корпуса ВС РФ). На кадрах замминистра общается с военными, на четвереньках проверяет огневую точку пулеметчика, а затем говорит, что бойцы не смогут «держать сектор», поскольку у них нет замаскированных наблюдательных пунктов перед линией ведения огня.

«И позиции – здесь не наблюдают. Бой начался, как ты будешь [действовать]?.. Как только бой начался, все, ребята, вы забудьте про свои жизни, опасность, вы должны сектор держать. А так [как сейчас] вы сектор не будете держать, потому что вы закрыты, вы не видите перед собой [противника]», – говорит Евкуров.

Когда и где именно были сняты видео с замминистра обороны, неизвестно. Государственные СМИ Чечни проигнорировали замечания к бойцам, озвученные Евкуровым на видеозаписях Алаудинова.