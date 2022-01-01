Еврокомиссия предложила считать газовую и атомную энергетику «зелеными» при определенных обстоятельствах. Проект документа разослан странам-членам ЕС, сообщают немецкое агентство dpa и газета Financial Times.

Предложение сделано в рамках принятия программы долгосрочного финансирования союза и вызовет ожесточенные споры, отмечает dpa. Отношение к этим видам энергетики радикально различается в разных странах ЕС.

Сторонники газовой энергетики отмечают, что она чище угольной, сторонники атомной - что она не влияет на выделение углекислого газа.

Работающие на природном газе электростанции будут жестко ограничены в производстве парниковых газов, если будут строиться после 2030 года, следует из предложения. Атомные проекты будут считаться зелеными, если получат разрешение на строительство до 2045 года.

Противники считают - что, когда речь идет о газовых станциях, «чище» не означает «чисто», а атомная энергетика требует утилизации опасных отходов, и подвержена риску опасных аварий.

К числу самых серьезных противников атомной энергетики относится первая по размеру экономики страна ЕС - Германия. 31 декабря Берлин закрыл три из шести оставшихся в стране атомных электростанций. Остальные три планируется закрыть до конца следующего года.

В то же время вторая экономика Евросоюза, Франция, производит на атомных электростанциях 70 процентов электроэнергии и планирует возобновить строительство АЭС, последняя из которых была запущена почти 20 лет назад.

Для того чтобы отвергнуть предложение Еврокомиссии, против него должно выступить квалифицированное большинство стран-участниц. То есть, не меньше 20 из 27 правительств, представляющих не менее 65 процентов населения блока или 353 из 705 депутатов Европарламента.