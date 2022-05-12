Европейский союз заявил, что поможет Украине экспортировать зерно

Еврокомиссия на заседании в четверг, 12 мая, заявила, что намерена помочь Украине экспортировать миллионы тонн зерна. Сырье застряло в стране из-за блокировки украинских портов российским флотом.

По данным Международного совета по зерну, в 2020–2021 годах Украина была четвертым по величине экспортером зерна в мире. За это время было отправлено 44,7 млн тонн – в основном в Китай, Африку и Европу. Кроме того Украина остается одним из крупнейших мировых производителей масла.

90% сырья, до российского вторжения в феврале 2022 года, Украина отправляла через порты в Черном море. Теперь этот маршрут заблокирован. Это грозит продовольственным кризисом, особенно в бедных регионах, таких как Африка.



«Используя инфраструктуру ЕС, мы должны вывезти 20 миллионов тонн зерна из Украины менее, чем за три месяца», – сказала комиссар ЕС по транспорту Адина Вэлян.



Комиссия призвала к сотрудничеству транспортные компании и заявила, что создаст логистическую платформу для распределения свободных транспортных ресурсов, а также рассмотрит вопрос о страховании транспортных средств, которые будут следовать в Украину.

Кроме того, комиссия будет координировать действия с правительствами стран Европейского союза, чтобы обеспечить дополнительные места для временного хранения украинского сырья.