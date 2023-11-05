Еврокомиссия заявила о всплеске антисемитизма в Европе

Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе в последние дни достиг необычайного уровня. Он напоминает о некоторых «самых мрачных временах истории». Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Бутылки с зажигательной смесью бросают в синагогу в Германии, звезды Давида рисуют на жилых домах во Франции, осквернено еврейское кладбище в Австрии, совершены нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, демонстранты скандируют лозунги ненависти в адрес евреев», - отмечается в сообщении.

Еврокомиссия уточнила, что евреи в Европе сегодня вновь живут в страхе. Брюссель осудил антисемитские действия и выразил поддержку еврейским общинам в ЕС. В заявление отмечается, что в страхе насилия из-за религии или идентичности не должны жить представители любых конфессий.

В свою очередь Европейский еврейский конгресс сообщил, что в Париже на стене одного из домов, где появились шестиконечные звезды, уличные художники создали мурал в поддержку Израиля под девизом «Народ Израиля жив!» («Ам Израэль хай!»).