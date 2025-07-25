Европарламент напоминает, что вступление Грузии в ЕС невозможно до смены курса правительством

«Грузия не может вступить в Европейский союз, пока её правительство не изменит свой авторитарный курс», - такое сообщение появилось на официальной странице Европарламента в социальной сети Facebook.

«Европейский парламент поддерживает грузинский народ», - также говорится в публикации.

Ранее подобное сообщение Европарламент распространял и в социальной сети X, «Грузия не сможет вступить в ЕС, пока её правительство не сменит авторитарный курс», говорилось в посте.

Напомним, Европейский парламент принял последнюю резолюцию по Грузии 9 июля. В документе осуждаются аресты оппозиционеров, и звучит призыв к освобождению журналистки Мзии Амаглобели и других «политических заключённых», а также призыв к проведению новых парламентских выборов.

Резолюция также призывает государства-члены ЕС рассмотреть дополнительные ограничительные меры в дополнение к санкциям, включая:

Отключение от SWIFT (крупнейшей международной банковской системы расчётов);

«Секторальные санкции, направленные на пресечение источников и потоков доходов режима «Грузинской мечты»».

Резолюции Европейского парламента носят рекомендательный, необязательный характер, хотя и выражают позицию политических кругов государств-членов.