Отменить закон «О прозрачности иностранного влияния», законодательный пакет, ущемляющий права ЛГБТИК-персон, обеспечить защиту прав всех граждан Грузии, начать эффективную борьбу против коррупции – эта половина из тех рекомендаций, которые следует выполнить грузинским властям до конца лета. В противном случае граждане Грузии могут на неопределенное время лишиться привилегий безвизового сообщения с ЕС.

Письмо, адресованное министру иностранных дел Маке Бочоришвили, подписано директором Генерального управления Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Беате Гминдер. Там же указано, что копии письма были направлены министру внутренних дел Грузии Геле Геладзе и послу Европейского союза в Грузии Павлу Герчинскому.

В письме подчёркивается, что в рамках Механизма приостановки действия визовой либерализации Европейская комиссия проводит полную оценку соблюдения требований, вытекающих из соглашения о либерализации визового режима для третьих стран.

В документе перечислены 8 вопросов, выполнять которые в свое время обязалась сама Грузию, чтобы получить право на безвизовое сообщение со странами ЕС и Шенгенской зоны. Эти пункты касаются защиты прав всех граждан Грузии, вне зависимости от их политических, религиозных, гендерных взглядов и сексуальной ориентации.

С учетом того, что за последнее время правящая «Грузинская мечта» приняла ряд законов, в том числе ущемляющих права самой уязвимой части ЛГБТ-общества, во втором пункте рекомендации говорится:

«Отменить любые законодательные акты, которые могут ограничивать основные права и свободы, которые противоречат принципу недискриминации и не соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, отменить Закон «О прозрачности иностранного влияния» и законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также внести изменения в национальную стратегию и план действий по правам человека с целью полного обеспечения прав ЛГБТИК-персон».

Региональный секретарь «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе, оказавшись самым бдительным на страже закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», со своей страницы Facebook первым забил тревогу в духе антизападной партийной риторики «Европа отнимает у грузин идентичность».

«Они прямо и открыто требуют честность и достоинство семьи обменять на разврат и гомосексуальное доминирование! Требуют забвения грузинских традиций, духа, истории, героев и предков — ради защиты будущего «толерантного» ЛГБТ-сообщества и закрепления его законом! Поддержку и защиту грузинской церкви —заменить подрывом авторитета и уничтожением! Мир заменить войной! Свободных граждан Грузии — сделать рабами европейских бюрократов и коррумпированных политиков! Грузины, есть ли у вас ещё вопросы?» — спрашивает Дмитрий Самхарадзе у граждан Грузии, более 80% которых - за евроинтеграцию страны.

Это отношение не изменилось, как выясняется из последних соцопросов, несмотря на решение правительства «Грузинской мечты» от 28 ноября 2024 года приостановить процесс Евроинтеграции и задействовать мощнейшую пропагандистскую антизападную машину.

«Общество должно знать, что стоит на кону», — заявил председатель комитета по евроинтеграции парламента Леван Махашвили. Как выяснилось, он не имел в виду опасность отмены безвизового режима. Он назвал переходом красной линии рекомендацию об отмене «Закона о прозрачности иностранного влияния», а также законодательного пакета «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». По остальным вопросам, по словам Махашвили, грузинская сторона готова сотрудничать, что оппонентам власти мало верится с учетом принятых драконовских, как отмечают правозащитники, поправок в другие законы, также ограничивающие деятельность НПО.

«Я уверен, что нашей стране не грозит приостановление безвизового режима. Это не просто слова, сказанные в воздух. Такая уверенность основана на тех рекомендациях и рабочем процессе, который у нас всегда был с Еврокомиссией. Это письмо — рабочий документ, и мы увидим, есть ли ресурс для отмены того или иного закона. Когда Евросоюз требует от Грузии отмены закона, в письме не указывается конкретная дата, но сейчас упоминается 31 августа. Напомню, что парламент официально возвращается к работе 2 сентября, поэтому даже при желании отмена законов физически невозможна до этого времени. Мы взвесим, что можно и что нельзя сделать. Не станет сюрпризом, если я скажу, что есть несколько красных линий — в том числе вопросы, касающиеся семейных ценностей и других тем, связанных с консервативной идеологией и подходами, на которых основана политика действующей власти и с которыми она пришла к власти», — заявил Леван Махашвили. Там же он сообщил, что в письме нет речи об освобождении оппозиционных лидеров и активистов, о чем не раз заявляли в Брюсселе, и что не раз отражалось в резолюциях Европарламента по Грузии.

«Стало ясно, что Евросоюз и «Грузинская мечта» несовместимы, эти две идеи несовместимы», — заявила на брифинге в ответ на брюссельское письмо и реакцию властей лидер «Дроа» из «Коалиции за перемены» Элене Хоштария. Она уверена, что эти заявления указывают на то, что в условиях «Грузинской мечты» страна теряет не только свою европейскую перспективу.

«В условиях «Грузинской мечты» мы теряем не только европейскую перспективу, но и очень важное для всех граждан Грузии достижение за десятилетия борьбы – это безвизовый режим и те преимущества, которые, независимо от политической позиции, очень важны для каждого. Чтобы защитить это достижение, чтобы Грузия вернулась на европейский путь, чтобы справедливость вернулась в Грузию, чтобы мы стали успешным европейским государством, мы должны бороться с «Грузинской мечтой», которая несовместима с этим будущим. Единственный способ борьбы — это сопротивление, отказ от сотрудничества, изоляция и демонтаж режима», — сказала Хоштария, анонсируя очередной субботний митинг, «который служит задачам этого великого сопротивления».

Но в этом с Платформой сопротивления под эгидой пятого президента Саломе Зурабишвили отказываются участвовать две оппозиционные партии «Лело – Сильная Грузия» находящихся в заключении Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию», который все еще не вернулся из Германии, опасаясь возможного ареста. Обе партии выступают за участие в октябрьских муниципальных выборах, что не входит в планы остальной части оппозиции, которая намерена бойкотировать выборы и продолжать политику «непризнания» легитимности власти «Грузинской мечты» до победного конца.

В правящей силе, называя послание Брюсселя шантажом и влиянием Deep state, не скрывают что рассчитывают на поддержку ультраконсервативных лидеров Венгрии и Словакии. Хотя днями ранее вынуждены были признать, что введенная в начале года по принципу квалифицированного большинства стран ЕС отмена безвизового режима в отношении представителей грузинских властей с диппаспортами доставляет им немало неприятностей.

О том, что этот список может пополниться в индивидуальном порядке напоминает в своем письме к министру Маке Бочоришвили и высокопоставленный представитель Еврокомиссии Беате Гминдер:

«С тех пор, как 12 государств-членов ЕС ввели визовые требования для держателей выданных Грузией таких паспортов, к ним продолжают присоединяться и другие государства. Прошу вас проинформировать Комиссию о ходе выполнения рекомендаций, и если соответствующие меры ещё не приняты, принять их в целях устранения всех затронутых в документе проблем».

В письме, направленном Маке Бочоришвили, не указана конкретная дата выполнения рекомендаций, однако Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас накануне заявила, что это конец августа. 31 августа упоминали и представители правящей силы.

Позже европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк опубликовал письмо, направленное послу ЕС в Брюсселе Вахтангу Махароблишвили, написав: «Вот правильное письмо ЕС, направленное Грузии по поводу возможной приостановки действия безвизового режима. В нём упоминается срок до августа. Тот документ, который был предоставлен грузинским СМИ, был всего лишь черновиком». В этом документе указан дедлайн: конец августа.

С учетом этого для многих жителей Грузии жаркие летние дни станут еще горячее из-за опасений, что в скором времени они лишатся возможности пользоваться безвизовым режимом.

Что таким образом теряют простые граждане, которые пользуются этой привилегией, напоминает бывший глава отдела протокола и дипломатических отношений Министерства обороны, соучредительница бизнес-ассоциации «Женщины за будущее» Нино Джибладзе.

«Приостановление режима без виз не означает только дискомфорт или невозможность путешествовать по Европе.

Многие семьи пользуются привилегией 90-дневного безвизового пребывания в Европе. Отец ездит туда, возвращается, потом едет мать, работают там, копят деньги, обеспечивают семью. Молодёжь бронирует самые дешёвые билеты и гостиницы заранее, потому что знают на все 100%— никто не откажет в визе, ведь виза не нужна. В случае введения виз аэропорт Кутаиси и дешёвые авиакомпании потеряют свою функцию. Шансы на экскурсии, концерты и спонтанные перелёты исчезнут. Никто не выдаст визу в один день, получение визы занимает много времени и требует множества документов. А возможность быстро лечиться в специализированных клиниках Европы, чтобы за час оказаться на месте в экстремальных случаях?

… Вы (власти) заслуживаете того, чтобы всю жизнь не получать визу, и будете ездить в Дубай, Турцию, Россию, Китай, Северную Корею, Иран, Пакистан… список длинный. Вот часто и летайте в эти страны», - пишет Нино Джибладзе, участница каждодневных проевропейских акций протеста у здания парламента на проспекте Руставели.

Теперь для тех, кто протестует против политики правящей «Грузинской мечты» с 28 ноября прошлого года, появилась еще одна причина отстаивать европейское будущее страны, чтобы после 31 августа не лишиться того блага, которое получили 28 марта 2017 года. Это день, когда был установлен безвизовый режим между Грузией и Европейским союзом.

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