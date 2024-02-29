Европарламент возложил на Путина ответственность за гибель Навального

Европейский парламент принял резолюцию в связи со смертью Алексея Навального. В нем гибель российского оппозиционного политика названа «убийством», «уголовную и политическую ответственность» за которое несет лично президент России Владимир Путин. «За» резолюцию проголосовали 506 из 547 депутатов.

Кроме того, Европарламент потребовал немедленно и без каких-либо условий освободить российских политзаключенных. В резолюции десятки их имен, среди них – политики Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Алексей Горинов, историк Юрий Дмитриев, сотрудницы штабов Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, художница Саша Скочиленко, журналист Иван Сафронов, драматурги Евгения Беркович и Светлана Петрийчук.

В резолюции также говорится, что политическая система в России контролируется «консолидированным авторитарным режимом с безудержной коррупцией», который держится у власти за счет фальсификации выборов.