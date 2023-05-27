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Европейские депутаты усомнились в готовности Венгрии возглавить ЕС
Многочисленные нарушения Венгрией законодательства ЕС делают ее непригодной для председательства в ЕС на ротационной основе в 2024 году. Такая оценка содержится в проекте резолюции, который будет рассмотрен на следующей неделе депутатами Европарламента, сообщает издание Euractiv. Проект резолюции, с которым ознакомилось издание, поддержали основные партии Европарламента. Венгрия должна возглавить Совет ЕС с июля 2024 года, менее чем через месяц после следующих европейских выборов, отмечает «Европейская правда».
Страна, председательствующая на ротационной основе в Совете ЕС отвечает за формирование переговоров по законам Европейского Союза. Проект резолюция «ставит под сомнение способность Венгрии надежно справиться с этой задачей в 2024 году, учитывая ее несоответствие законодательству ЕС и ценностям, закрепленным в статье 2 Договора об учреждении Европейского Союза, а также принципу добросовестного сотрудничества».
В проекте резолюции содержится призыв к правительствам стран ЕС «найти надлежащее решение как можно скорее».
- Отношения Венгрии с Евросоюзом достигли наибольшей напряженности в 2015 по вопросу о миграции, когда премьер-министр Виктор Орбан построил пограничный забор и выступил против приема беженцев. Примерно в то же время агентство ЕС по борьбе с мошенничеством OLAF подняло тревогу по поводу нецелевого использования денег, выделяемых Венгрии из общего бюджета.
Другие новости дня
В Днепре завершился разбор завалов больницы. Два человека погибли
В Днепре завершился разбор завалов больницы, которая попала под российский ракетный обстрел 26 мая. Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь.
По данным главы Днепропетровской области Сергея Лысака, в результате удара погибли два человека. 32 получили ранения, 13 из них были госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии.
В результате атаки повреждены более 30 многоэтажных домов и более 20 частных.
В области объявлен траур по погибшим.
В МИД России назвали условия «мира»: Украина должна перестать сражаться
Замглавы МИД России Михаил Галузин перечислил как минимум шесть условий для прекращения войны с Украиной. Одно из них – Украина должна «прекратить боевые действия». Об этом он заявил в интервью ТАСС, которое будет опубликовано сегодня.
По словам Галузина, помимо отказа от сопротивления, для «урегулирования» Украина должна отказаться от поставок западного вооружения. Для достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного» мира Украина должна отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз, признать «новые территориальные реалии», а также признать русский язык государственным и соблюдать основные права человека, в том числе право на свободу вероисповедания.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что единственным условием для завершения войны является вывод российских войск из Украины.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к концу мая 2023 года в результате боевых действий погибли 8895 мирных жителей, 15 117 получили ранения. Эти данные могут быть неполными.
- По подсчетам Киевской школы экономики, за год войны в Украине разрушено или повреждено более 150 тысяч домов, свыше 25 тысяч километров дорог, 344 моста (часть из них уже восстановлена), несколько тысяч детских садов, школ, больниц и музеев. Также уничтожено и повреждено более 200 тысяч личных автомобилей и более 16 тысяч единиц общественного транспорта. Общий ущерб в докладе оценивается в 144 миллиарда долларов.
В Псковской области взрывом повредило здание нефтепровода
Рано утром в субботу, 27 мая, в Псковской области в результате взрыва пострадало как минимум одно административное здание нефтепровода. Предварительно, его атаковали два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Взрыв произошел у деревни Литвиново, недалеко от границы с Латвией и Беларусью. По словам Ведерникова, пострадавших нет. Подробности он пообещал рассказать позднее.
По информации телеграм-канала «База», два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефти». В результате взрывов повреждены фасады и остекления трех административных зданий.
Также «База» сообщила, что беспилотники атаковали Белгородскую область. По сведениям телеграм-канала, по два взрывных устройства были сброшены на ТЭЦ в Белгороде и на административное здание в поселке Майский. О пострадавших не сообщается.
- На второй год российского вторжения в Украину регионы России – как приграничные, так и нет – регулярно подвергаются обстрелам, есть разрушения и жертвы. Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
Парламент Польши одобрил комиссию по расследованию российского влияния
Сейм Польши одобрил законопроект о создании государственной комиссии по расследованию российского влияния в стране.
Комиссия будет наделена полномочиями прокурора и судьи. Она сможет налагать наказания, в том числе десятилетний запрет на занятие государственных должностей, связанных с контролем польского бюджета.
За создание комиссии проголосовали 234 депутата, 219 высказались против, еще один воздержался. Теперь законопроект должен одобрить президент Польши Анджей Дуда, переизбравшийся в 2020 году от партии «Право и Справедливость». Пока неясно, сделает ли он это, пишет Associated Press.
Критики считают, что законопроект направлен против оппозиции в преддверии осенних выборов в Сейм. Нынешняя правящая партия «Право и Справедливость» обвиняет Дональда Туска – премьер-министра Польши в 2007-2014 годах, а сейчас лидера оппозиционной «Гражданской платформы» – в «слишком дружественном отношении к России» и заключении выгодных для нее газовых контрактов.
Туск назвал проголосовавших за создание комиссии трусами, которые нарушили демократические принципы из страха потерять власть. Он призвал поляков выйти на продемократические марши 4 июня.
Эксперты опасаются, что комиссия сможет наказывать «любого, кто будет критиковать нынешний политический или экономический порядок», так как определение «российского влияния» очень расплывчато.
Путин заявил, что его поразила реакция Тбилиси на возобновление авиасообщения
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что возобновление авиасообщения с Грузией и отмена виз для граждан этой страны - это его решение для поддержки бизнеса и граждан, но реакция в Тбилиси на эти шаги его поразила.
«Вот представьте себе, что я всегда стараюсь распределять все положительное, что у нас происходит между своими коллегами, но в этом случае, действительно, это было мое решение и мое предложение даже», - сказал Путин в пятницу на встрече с членами общественной организации «Деловая Россия» после того, как один из участников поблагодарил президента за принятое решение, пишет «Интерфакс».
Путин объяснил, что это было связано с целым рядом обстоятельств, «в том числе и сезон отпусков, хотелось поддержать и людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии, ну, и наш бизнес, да и наших граждан, которые любят Грузию, хотят туда приехать, отдохнуть, соприкоснуться с природой грузинской, культурой, с кухней и так далее».
«Откровенно говоря, для меня была полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут: «Спасибо, хорошо». Нет, там поднялась совершенно какая-то непонятная буча по этому вопросу. Очень странно, честно говоря, неожиданно. Я, когда смотрю со стороны, думаю, совсем спятили, что там у них происходит, непонятно», - сказал президент РФ.
Грузинское руководство, добавил Путин, неоднократно ставило вопрос об отмене виз и о возобновлении авиаперевозок. «И мы сделали этот шаг навстречу. Но то, что происходит внутри страны, это не наше дело, пускай люди сами решают, по какому пути идти Грузии, как ей развиваться. Но мы готовы пройти свою часть пути, как я сказал, сделаем шаги навстречу, и будем делать дальше в зависимости от того, как на это будут реагировать наши партнеры», - сказал президент РФ.
Он подчеркнул, что никогда не сомневался в том, что это пойдет на пользу бизнесу.
- 10 мая Путин отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии. Отменен и запрет на продажу турпутевок. Кроме того, с 15 мая был отменен визовый режим для граждан Грузии.
- Представители радикальной грузинской оппозиции провели в Тбилиси акции протеста против возобновления авиасообщения с Россией. Они утверждали, что возобновление полетов в Россию грозит Грузии отказом в предоставлении Брюсселем статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили также выразила недовольство возобновлением авиасообщения между двумя странами.
- В правительстве Грузии назвали возобновление авиасообщения правильным шагом и подвергли критике действия оппозиции.
На севере Косова столкновения полиции с местными сербами
На севере частично признанной Республики Косово в пятницу происходят столкновения между полицией и группами жителей из числа этнических сербов, которые пытаются блокировать проход в муниципальные здания недавно избранных должностных лиц.
По информации агентства Associated Press, которое ссылается на информацию локальных медиа, в ходе беспорядков были подожжены несколько автомобилей. Полиция применяла слезоточивый газ.
Реагируя на столкновения, президент Сербии Александр Вучич в заявлении, переданном в эфире государственного телеканала РТС, отметил, что своим указом привёл армию «в состояние повышенной готовности». Вучич также сообщил, что распорядился срочно перебросить сербские войска к границе с Косовом.
Полиция, как пишет Associated Press, подтвердила, что ей пришлось отреагировать на события в общинах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток – с целью «помочь избранным мэрам реализовать своё право на работу».
Власти Косова возложили ответственность за эскалацию на структуры в Сербии. Об этом пишет Косовская служба Радио Свобода со ссылкой на администрацию президента республики Вьюсы Османи.
Местные выборы на севере Косова прошли 23 апреля, после ухода мэров из рядов Сербского списка — крупнейшей партии косовских сербов. Эта партия выступила против решения Приштины провести процесс перерегистрации автомобилей с сербскими номерами.
Выборы были бойкотированы большинством сербского населения в этом районе. Явка составила 3,47% от общего числа избирателей.
- В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Её признали многие страны ЕС и США, а также большинство стран – членов ООН, но десятки стран, в том числе Россия, Украина, Китай, Индия и несколько стран ЕС, по-прежнему отказывают Косову в признании. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС.
- Конфликт между Сербией и Косовом обострился в июле прошлого года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В конце ноября при посредничестве ЕС, Косово и Сербия уладили спор вокруг автомобильных номеров, однако в регионе продолжали возникать конфликты.
WSJ: Китайская делегация предлагала ЕС признать аннексию Донбасса
Китайская делегация во время своего европейского турне убеждала страны Евросоюза признать аннексию Россией оккупированных территорий в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительствах стран ЕС. По их словам, Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и зафиксировать границы по состоянию на сегодняшний день.
Как сказал один из дипломатов, присутствовавших на переговорах, европейская сторона ответила, что не заинтересована в заморозке конфликта и по-прежнему считает главным условием его урегулирования вывод российских войск с территории Украины. По мнению другого дипломата, Пекин таким образом пытается проверить на прочность единство Запада в отношении поддержки Украины.
Сотрудники дипломатических ведомств считают, что главный интерес Китая в том, чтобы Россия не проиграла украинскую войну и не применила ядерное оружие.
В феврале Китай представил свой план окончания войны между Россией и Украиной. В нём КНР призвала уважать суверенитет всех стран, согласно международному законодательству и принципам Устава ООН. Пекин настаивает на гарантиях суверенитета и территориальной целостности всех государств. План критиковали за расплывчатость и отсутствие конкретных предложений.
16 мая делегация Китая во главе со спецпредставителем МИД Ли Хуэем прилетела в Киев, где провела встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Кулеба отметил важность участия Китая в мирных переговорах, но продчеркнул, что Украина не принимает никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание конфликта. Об этом же заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.
После этого Ли Хуэй посетил Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где расположены штаб-квартиры Еврокомиссии и НАТО. Сегодня, 26 мая, он должен прилететь в Москву для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Против бывших югоосетинских чиновников могут возбудить еще одно дело
Бывших югоосетинских чиновников проверяют на причастность к насилию над заключенными. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики.
Доследственная проверка начата в отношении бывшего генпрокурора Урузмага Джагаева, экс-министра юстиции Залины Лалиевой, а также экс-главы МВД Игоря Наниева.
Проверка проводится «на предмет наличия в их действиях или принятых решениях признаков состава преступления, а также об осуществлении незаконного применения насилия сотрудниками министерства внутренних дел в отношении заключенных». Речь идет о событиях, произошедших в цхинвальской колонии в октябре 2019 года, 5 и 6 июня 2020 года.
В заявлении прокуратуры указано, что в ведомство с просьбой провести проверку обратился «депутатский корпус парламента».
«B настоящее время органом предварительного расследования проводится доследственная проверка на предмет установления всех обстоятельств вышеуказанного правонарушения»
Ранее Джагаева и Наниева обвинили в превышении должностных полномочий по делу о смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева.
Алиев и Пашинян поздравили Грузию с Днем независимости
Грузию с Днем независимости поздравили лидеры соседних стран – Азербайджана и Армении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
«Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией, которые исходят из воли наших народов, веками живущих в условиях дружбы, добрососедства и гармонии, вызывает удовлетворение. Взаимная поддержка и доверие, тесное сотрудничество, совместные крупномасштабные региональные проекты являются основными факторами, обусловливающими наше стратегическое партнерство и союзничество», – отметил Алиев.
«Уверен, что в интересах наших народов мы совместными усилиями добьемся укрепления традиционно дружественных азербайджано-грузинских отношений, дальнейшего расширения нашего плодотворного взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе», – добавил он, пожелав Зурабишвили крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Грузии – постоянного мира и процветания.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру
«Более века назад в этот день грузинский народ сделал решительный шаг к восстановлению независимости с целью построения основанного на демократических ценностях государства, и сегодня уверенно продолжает свой путь. Хочу подчеркнуть, что углубление взаимовыгодных и добрососедских отношений с Грузией является одним из приоритетов внешней политики нашего правительства, и я надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям отношения между Арменией и Грузией будут и впредь развиваться по всем представляющим взаимный интерес направлениям на благо наших стран и народов», – сказано в поздравительном послании президенту Грузии.
«Путь к государственности не всегда был гладким, но армянский и грузинский народы благодаря своей последовательной борьбе доказали свое право на независимое государство и сегодня, оставаясь верными своим чаяниям, продолжают тесно сотрудничать в деле государственного строительства. Уверен, что потенциал существующего сотрудничества и решимость двух дружественных стран углублять партнерство будут и впредь способствовать и придавать новый импульс развитию братских отношений и взаимовыгодного сотрудничества между армянским и грузинским народами», – говорится в поздравительном послании премьер-министру Грузии.
«Высоко оценивая достижения дружественной Грузии», Пашинян заверил, что «Армения является для Грузии надежным другом и соседом и останется таковым».
Баку: Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор 1 июня
Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор на следующей неделе, когда лидеры встретятся в рамках Саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, сообщила агентству Reuters посол Азербайджана во Франции.
«Мы надеемся, что 1 июня в Кишиневе будет наконец подписан мирный договор. Это исторический момент, который нельзя упустить», – сказала Лейла Абдуллаева.
В Ереване однако говорят, что подписание мирного договора в повестку встречи в Кишиневе не включено. Об этом в ответ на запрос Радио Азатутюн заявили в МИД Армении.
В кишиневском саммите Европейского политического сообщества примут участие руководители нескольких десятков государств и высокопоставленные чиновники европейских структур.
В рамках саммита ожидается пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.
Накануне, 25 мая, Пашинян и Алиев были в Москве. Они приняли участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, а затем провели встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Ираклий Гарибашвили: Грузия – оазис мира и стабильности
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на торжественной церемонии в День независимости заявил, что правительство продолжает курс евроинтеграции и сохраняет мир в стране, указал на российскую оккупацию, выразил поддержку Украины и рассказал о значении традиционных духовных ценностей.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», он заявил, что «первый враг свободы — война».
«Сегодня наш братский украинский народ идет на огромные жертвы, чтобы защитить свою свободу в жестокой войне, развязанной Россией. Я еще раз выражаю свою поддержку Украине и украинскому народу, желаю скорейшего окончания войны, мира, примирения и свободы», – сказал он.
Гарибашвили вновь рассказал об угрозе ядерной войны.
«Наша главная ответственность и обязанность — поддерживать и укреплять мир, защищать наш народ и спасать нашу страну. В результате проводимой нашим правительством миролюбивой политики, несмотря на многочисленные разрушительные попытки недоброжелателей, внутренних и внешних врагов, Грузия остается оазисом мира и стабильности в регионе», – сказал он.
Гарибашвили утверждает, что Грузия приложит все усилия для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.
«В сегодняшней сложнейшей геополитической ситуации мы, правительство Грузии и грузинский народ ожидаем от Европы единственно правильного и справедливого решения… предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз», – заявил Гарибашвили.
«Я глубоко верю, что единство – это путь к свободе для грузин, абхазов, осетин и всех граждан, проживающих на этой земле. Мы желаем, чтобы каждый ее гражданин, в том числе население, проживающее на ныне оккупированных Россией территориях, в равной степени извлекал пользу из прогресса и развития, достигнутых Грузией… Я верю в наше общее будущее, которые создадим только мирными усилиями, основанными на взаимопонимании и уважении», – добавил он.
«В современную эпоху, когда распространение ложной информации, пропаганда псевдоценностей является величайшим вызовом для всего человечества, и когда злые силы пытаются разрушить традиционные ценности, семейные ценности, пытаются подменить факты представлениями, превратить ложь в реальность – правда остается нашим единственным оружием для укрепления свободы», – заявил глава правительства.
По его словам, построение «свободного, единого, сильного государства, основанного только на высших ценностях, мире, благоденствии и правде, должно стать общей целью и национальной идеей».
Абхазский парламент призвал к недопущению антиконституционных действий
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия выступил с обращением к гражданам, политическим партиям и общественным организациям в связи с «народным митингом», запланированным на 30 мая.
Парламент выразил обеспокоенность из-за напряжённой общественно-политической ситуации и призвал граждан «проявлять бдительность и благоразумие», соблюдать Конституцию и абхазское законодательство.
В обращении к партиям и общественным организациям содержится призыв к обеспечению соблюдения Конституции, законов, прав и свобод граждан, недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки.
Депутаты призвали органы государственной власти в рамках полномочий, возложенных на них законодательством, обеспечить правопорядок и защиту конституционных прав и свобод граждан.
Обращение было принято большинством голосов. Спикер парламента Лаша Ашуба назвал его «правильным и своевременным».
Депутат Эрик Рштуни отметил, что митинг оппозиции – мирный. «Право собираться на митинги – это право, прописанное у нас в Конституции», – сказал он.
Credit Suisse выплатит Иванишвили сотни миллионов долларов – Bloomberg
Экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили выиграл еще один судебный процесс у швейцарского банка Credit Suisse – на этот раз в сингапурском суде. Об этом сообщило издание Bloomberg.
Судебные власти оценили ущерб Иванишвили в 926 млн долларов. При этом сумма может быть изменена, «чтобы исключить двойное возмещение», учитывая, что в прошлом году суд Бермудских островов присудил Иванишвили более 600 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба по этому делу.
По информации Bloomberg, Credit Suisse выплатит Иванишвили «сотни миллионов долларов».
Представитель банка, комментируя решение суда, заявил, что оно «является неверным и создает очень серьезные юридические проблемы».
Представитель Иванишвили заявил, что приветствует решение и ожидает, что банк выполнит его и «наконец-то возьмет на себя ответственность за свои неудачи».
- В марте прошлого года издание The Financial Times сообщило, что Иванишвили выиграл иск против швейцарского банка Credit Suisse и получит от него более 500 млн долларов (Bloomberg писал о 607 млн долларах). Решение тогда принял суд на Бермудских островах, после чего стороны ожидали решения суда в Сингапуре.
- В феврале текущего года Bloomberg сообщил, что Credit Suisse уже выплатил Бидзине Иванишвили 210 млн долларов.
- Общая сумма исков Иванишвили составляла около $800 млн. Иванишвили утверждает, что потерял свои деньги из-за действий бывшего менеджера банка Патриса Лескодрона, который был осужден за мошенничество. Лескодрон покончил жизнь самоубийством в 2020 году.
- Очередной этап противостояния Иванишвили с Credit Suisse начался после российского вторжения в Украину. Сообщалось, к примеру, что банк заморозил 2,7 млрд фунтов, принадлежащих бизнесмену, на основании того, что средства могут иметь российское происхождение.
- Адвокаты Иванишвили периодически публикуют заявления, обвиняя Credit Suisse в политическом давлении. Утверждается, что олигарх до сих пор не может получить деньги, хранящиеся в трастах, учрежденных Credit Suisse.
Байден выдвинул главой Комитета начальников штабов генерала Брауна
Президент США Джо Байден официально объявил о назначении на пост главного военачальника страны Чарльза Брауна – командующего американскими Военно-Воздушными силами.
Байден выбрал Брауна на четырехлетний срок в качестве председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он сменит на этом посту генерала армии Марка Милли.
«Генерал Браун заработал репутацию невозмутимого и высокоэффективного лидера», — сказал Джо Байден во время официальной церемонии номинации в Белом доме.
В случае утверждения Сенатом Чарльз Браун станет вторым афроамериканцем, который займет высшую должность в армии после Колина Пауэлла, возглавлявшего Объединенный комитет начальников штабов с 1989-го по 1993-й годы.
Джо Байден призвал сенаторов утвердить кандидатуру Брауна. Однако график процесса утверждения представляется неопределенным, пишет «Голос Америки».
Сенатор-республиканец Томми Тубервилл с февраля блокирует выдвижение военных кандидатов, утверждая, что Минобороны ненадлежащим образом использует средства налогоплательщиков для покрытия транспортных расходов женщин-военнослужащих, которые делают аборты.
Представитель Тубервилла подтвердил, что утверждение кандидатуры Брауна также может быть затронуто этой блокировкой.
Владимир Зеленский поздравил Грузию с Днем независимости
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Грузию с Днем независимости. Поздравительное письмо, направленное президенту Саломе Зурабишвили, опубликовало посольство Украины в Грузии.
«Ваше Превосходительство! От имени украинского народа и от себя лично, от всего сердца поздравляю Вас с Днем независимости Грузии. Отношения между нашими народами основаны на взаимной помощи и уважении. Это особенно важно в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Наше государство всегда последовательно поддерживало и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в её международно признанных границах. Я уверен, что украинский и грузинский народы смогут деоккупировать свои территории, вернут Украине и Грузии справедливый мир, а Черноморскому региону – безопасность», – сказано в письме.
Зеленский желает Зурабишвили «крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности», а грузинскому народу — мира и благополучия.
Президент Грузии в День независимости раскритиковала правительство
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на торжественной церемонии в День независимости Грузии после традиционных поздравлений перешла на резкую критику правительства.
«Непонятно и оскорбительно для нашего народа, когда правительство не думает о чести и достоинстве своих граждан», — сказала Зурабишвили.
Она отметила, что правительству следует приложить больше усилий для выработки разумной политики с международными партнерами и использовать исторический момент для вхождения Грузии в европейскую семью.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», выступление несколько раз прерывалось недовольным ропотом на правительственной трибуне.
Цитаты Зурабишвили:
- «Наша внешняя политика стала непонятной… Ежедневные заявления и действия отделяют нас от Европы и ведут к изоляции. Куда исчезли слова «Европа – наш цивилизационный выбор?»
- «Непонятно и обидно, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов принесет нам «подарок» полетов (с Россией). Наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?»
- «Кто думает, что Россия вернет нам территории в обмен на наши уступки, тот ничему не научился из нашей истории».
- «Манипуляции темой угрозы войны (с Россией), внушение страха собственному обществу, не может быть формулой успешного правления».
- «Непонятно, почему не приняты никакие меры и справедливые правила в отношении тех, кто массово прибывает из России, особенно в таких сферах, как здравоохранение и образование, или даже покупка недвижимости и неуплата налогов».
Ровно 105 лет назад, 26 мая 1918 года в демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны от Российской империи.
Первая демократическая республика просуществовала недолго – всего два с половиной года, после чего была советизирована. На фоне распада Советского Союза, в 1991 году Грузия вновь провозгласила свою независимость на основании Декларации независимости от 26 мая 1918 года.
В Тбилиси полиция помешала шествию активистов с флагами ЕС
Оппозиционные активисты провели шествие с флагами Грузии и ЕС на проспекте Руставели, где проходят мероприятия, приуроченные ко Дню независимости.
По информации СМИ, одного из участников акции задержала полиция, заявив, что он не подчинился законным требованиям сотрудников МВД. По словам начальника патрульной полиции Важы Сирадзе, активист пытался прорвать полицейский кордон.
Полиция не позволила участникам шествия пройти к площади Свободы – там в это время выступала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Как сообщалось ранее, пользователи соцсетей связали отсутствие флага ЕС в День независимости Грузии со сменой внешнеполитического курса правительства. Еще одно шествие с флагами ЕС и Грузии сегодня проведет оппозиционная партия «Лело».
Путин, Алиев и Пашинян договорились о встрече вице-премьеров
Лидеры Азербайджана и Армении на встрече в Москве с участием российского президента договорились лишь о том, что на следующей неделе вице-премьеры трех стран обсудят разблокирование армяно-азербайджанской границы в районе Нагорного Карабаха. Об этом пишет русская служба Би-би-си.
О том, что вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана через неделю встретятся и обсудят «технические вопросы», сказал журналистам после трехсторонних переговоров в Кремле президент России Владимир Путин.
«Мы сейчас договорились о том, что в ближайшее время, через неделю, сейчас попрошу коллег согласовать эту дату – встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств и незачищенные вопросы снимут», – сказал Путин. По его словам, вселяет надежду, что нерешенные вопросы будут решены.
Затем российский вице-премьер Алексей Оверчук уточнил, что на встрече на следующей неделе будет обсуждаться прежде всего разблокирование границы.
«Сейчас мы говорим о технических деталях. Это очень важные детали, потому что речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля. Это очень важно. Конкретно как раз будем говорить о том, какой будет порядок пересечения и какие процедуры будут», – цитирует Оверчука «Интерфакс».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в Москве о возможности подписания мирного соглашения с Арменией.
«Есть возможность для выхода на мирное соглашение с учетом того, что Армения признала Карабах частью Азербайджана», – цитируют российские агентства слова Алиева, сказанные в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на том же заседании заявил, что «Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений».
«Очень важный вопрос в этом контексте – о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха. И в рамках международного механизма я надеюсь, что в скором времени начнется нормальный и конструктивный диалог между Баку и Степанакертом», – сказал он.
В самом начале встречи Алиев и Пашинян вступили в спор и обменялись критическими комментариями. Алиев упомянул проект Зангезурского коридора. Пашинян обратил внимание, что Алиев «использовал выражение, которое в последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении».
Алиев в ответ заметил, что никаких территориальных претензий к Армении у Азербайджана нет, а использование им слова «коридор» не является посягательством на чью-то территорию, поскольку является международным термином.
Премьер-министр Армении также заявил, что Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев, но со стороны Азербайджана остается незаконно заблокированным.
Алиев отверг эти претензии и заявил, что азербайджанский КПП находится в 20 метрах от КПП российских миротворцев и не препятствует движению.
«У нас будет возможность сейчас, как мы и договаривались, в трехстороннем формате обо всем спокойно, в деловом ключе поговорить и, я надеюсь, достичь каких-то договоренностей, которые выведут на путь такого конструктивного развития ситуацию не только между Арменией и Азербайджаном, но и в регионе в целом», – сказал Путин на заседании после обмена репликами между Алиевым и Пашиняном.
Как сообщалось ранее, в понедельник Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвали Ереван отказаться от подобных заявлений.
Украина ночью подверглась новой массированой российской атаке
Россия в ночь на пятницу нанесла новый массированный удар по Украине ракетами и дронами.
«В этот раз противник сместил направление удара на восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты Сил обороны Украины», – приводит заявление Воздушных сил ВСУ издание РБК Украина.
По данным украинских военных, всего были зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударного дрона. Все 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 , запущенных из района Каспийского моря, и 25 беспилотников удалось сбить. Вместе с тем были попадания дронов и нескольких ракет в объекты на территории Харьковской и Днепропетровской областей.
В Киеве обломки ракет упали в Оболонском и Шевченковском районах. Повреждена крыша торгово-развлекательного центра и частный дом.
Администрация Днепропетровской области утверждает, что в результате налета пострадали или разрушены несколько предприятий и жилых домов. Погибших нет. «Сверхтяжёлая ночь. Было громко – враг массированно атаковал область ракетами и дронами. Досталось Днепру. В частном домовладении возник пожар, который уже потушен. Повреждены 2 дома и авто. Загорелось и на двух частных предприятиях», – написал в телеграм-канале глава региона Сергей Лысак.
По словам Лысака, последствия российской атаки могли быть хуже, если бы не работа украинской ПВО. Только военные из группировки «Восток» украинской армии, предварительно, сбили над областью пять крылатых ракет и шесть «Шахедов», отметил глава Днепропетровской области.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ночь и утром 26 мая российские войска обстреляли Очаковскую и Первомайскую общины региона. Разрушений и пострадавших нет.
Министерство обороны России информацию не комментировало. Москва не раз отрицала намеренные удары по гражданским целям в Украине.
В центре Краснодара произошёл взрыв. Возможно, атака дрона
В Краснодаре рано утром в пятницу произошёл взрыв в районе улицы Морская. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. По предварительным данным, никто не пострадал. У здания повреждены кровля и окна. Причину взрыва в штабе не уточнили.
Мэр Краснодара Евгений Наумов написал на своей странице «ВКонтакте», что повреждения получили офисное здание и жилой дом.
В то же время телеграм-канал Baza пишет, что город подвергся атаке беспилотников.
Над Краснодаром были замечены два беспилотника, как минимум один из которых был сбит системой ПВО. Целью удара могла быть вышка сотовой связи на Морской улице, предположил телеграм-канал Shot, который опубликовал кадры с обломками рухнувшего дрона. По словам жителей, они слышали не менее двух взрывов.
От Краснодара до ближайшей точки фронта в Украине - примерно 330 километров.
Также ночью были атакованы Белгородская и Ростовская области.
В Белгородской области под обстрел попал Грайворон, Грайворонский, Шебекинский, Белгородский и Волоконовский районы. По данным губернатора, никто не пострадал.
В Ростовской области в районе города Морозовск системы ПВО сбили украинскую ракету. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. Ранее сообщалось, что неизвестный объект был сбит в районе военного аэропорта.
Энтони Блинкен поздравил Грузию с Днем независимости
Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Грузию с Днем независимости. По его словам, «грузинский народ хорошо понимает цену независимости, свободы и демократии».
По словам Блинкена, это подтверждает приверженность Соединенных Штатов помочь Грузии построить более безопасную и лучшую европейскую демократию, которую граждане Грузии хотят и заслуживают.
«Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину и оккупацию ею 20% территории Грузии, грузинский народ продемонстрировал непоколебимую решимость принять свое евроатлантическое будущее. Мы признаем и осуждаем агрессивное поведение России, включая вторжение РФ в Грузию в 2008 году и её продолжающуюся оккупацию. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах её международно признанных границ», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.
Блинкен говорит, что США гордятся поддержкой усилий Грузии в продвижении демократического развития, борьбе с коррупцией, укреплении верховенства закона, диверсификации экономики и построении лучшего будущего.
«Наши страны также работали вместе, чтобы принести стабильность и мир в Грузию, регион и мир. Сегодня, в особый день для грузин, я подтверждаю приверженность Соединенных Штатов помочь Грузии построить более безопасную и лучшую европейскую демократию, которую желают и так заслуживают её граждане», — говорится в заявлении Энтони Блинкена.
- Ровно 105 лет назад, 26 мая 1918 года в демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны от Российской империи.
- Первая демократическая республика просуществовала недолго – всего два с половиной года, после чего была советизирована. На фоне распада Советского Союза, в 1991 году Грузия вновь провозгласила свою независимость на основании Декларации независимости от 26 мая 1918 года.
Грузия отмечает День независимости под лозунгом «С любовью к свободе!»
Грузия сегодня, 26 мая отмечает свой главный государственный праздник – День независимости под лозунгом «С любовью к свободе!». Центр Тбилиси – красно-белый, в цветах национального флага Грузии.
В стране – выходной день. Масштабные праздничные мероприятия проходят во всех регионах Грузии, но главные запланированы в столице.
Ровно 105 лет назад, 26 мая 1918 года в демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны от Российской империи.
Первая демократическая республика просуществовала недолго – всего два с половиной года, после чего была советизирована. На фоне распада Советского Союза, в 1991 году Грузия вновь провозгласила свою независимость на основании Декларации независимости от 26 мая 1918 года.
Именно с 1991 года Грузия отмечает 26 мая в качестве Дня независимости — в этом году это происходит в 32-й раз.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, в этом году для украшения города использована только символика национального флага Грузии, в отличие от прошлого года, когда элементом украшений также был флаг Евросоюза. Власти объяснили это ежегодной сменой главного лозунга праздника. Но оппозиция обвиняет правительство в попытке изменить европейскому курсу и объявила шествия в течение дня под флагами ЕС и Грузии по проспекту Руставели.
Центр Тбилиси традиционно превратился в большое выставочное пространство. Проспект Руставели в этот день доступен только для пешеходов.
По всему проспекту в течение дня будут проходить народные гуляния, различные выставки и концерты.
Над центром города военные самолеты выстроятся в виде флага Грузии. День завершится торжественным гала-концертом на площади Республики и праздничным салютом.
Параллельно с Тбилиси праздник будет отмечаться во всех регионах. Во все регионы в этот день из Тбилиси едут выступать театральные коллективы и музыкальные группы.
На заседании ВЕЭС между Пашиняном и Алиевым произошла полемика
Сегодняшнее расширенное заседание Высшего Евразийского экономического совета завершилось полемикой между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, принявшим в нем участие в качестве приглашенного.
Она началась после того, как Никол Пашинян, прервав заключительную речь президента России, решил отреагировать на использование Ильхамом Алиевым формулировки «Зангезурский коридор», отметив, что тем самым Азербайджан предъявляет территориальные претензии к Армении.
«Я хочу подчеркнуть, что в этом [трехстороннем] заявлении говорится только об одном коридоре, и это Лачинской коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана. С другой стороны, хочу подчеркнуть, что Армения готова разблокировать все транспортные и экономические связи, которые проходят через территорию Армении, мы называем это Армянским перекрестком, и мы готовы открыть региональные коммуникации в соответствии с суверенитетом и законами стран», - цитирует Пашиняна Радио Азатутюн.
Алиев не оставил это заявление премьер-министра Армении без ответа: «Я, конечно, не хочу начинать полемику, но поскольку нас обвинили в территориальных претензиях к Армении, хочу отметить, что у нас нет подобных претензий, нужно очень хорошо постараться или иметь бурную фантазию, чтобы увидеть в моих словах территориальные претензии. Что касается слова «коридор», которое я использовал, точно также я использовал это слово применительно к коридору Север-ЮГ, коридору Восток-Запад. Название коридор никоим образом не является посягательством на чью-то территорию».
Полемика между Пашиняном и Алиевым, продлившаяся около десяти минут, в ходе которой президент Азербайджана утверждал, что Баку не блокировал Лачинский коридор, а установил там КПП, а Никол Пашинян подчеркнул, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, закончилась после вмешательства президента России.
«Коридор, дорога - все это важно, и здесь есть некоторые противоречия. Однако гораздо важнее то, о чем недавно говорили и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, что есть договоренность по принципиальному вопросу - вопросу территориальной целостности, также принципиального характера», - заявил президент России.
Что касается трехсторонних переговоров лидеров Армении, Азербайджана и России, то они начнутся сегодня поздно вечером.
Лукашенко: Перемещение в Беларусь ядерного оружия из РФ уже началось
Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил о начале перемещения в страну нестратегического ядерного оружия из России. Лукашенко сказал об этом, отвечая на вопрос сотрудника Первого канала российского телевидения.
«Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», - сказал Лукашенко.
На уточняющий вопрос, находится ли такое оружие уже на белорусской территории, Александр Лукашенко ответил: «Возможно. Я приеду - посмотрю». Лукашенко в момент беседы находился в Москве, куда он прибыл для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
В четверг приводятся также слова Лукашенко о том, что Беларусь гарантирует безопасность размещаемого в стране российского оружия. «Это не обсуждается даже. Вы знаете, что мы люди пунктуальные, аккуратные , хозяйские. Поэтому вы за ядерное оружие не переживайте», - сказал Лукашенко.
25 мая министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. Шойгу при этом отмечал, что речь не идет о передаче Беларуси ядерного оружия: решение о его применении остается за Москвой.
- О размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси объявил российский президент Владимир Путин в марте 2023 года. По его словам, к 1 июля должно завершиться сооружение необходимого для этого хранилища.
- США и страны НАТО осудили решение российских и белорусских властей - с учетом продолжающегося широкомасштабного российского вторжения в Украину, союзнических отношений Москвы и Минска и содействия, которое белорусские власти оказывают российской армии.
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