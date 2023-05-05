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Европейские партнеры «Мечты» возмущены выступлением Гарибашвили
Партия европейских социалистов (Party of European Socialists, PES) возмущена выступлением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC) и его политическим альянсом с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
В заявлении социалистов указано, что форум в Будапеште собрал «консервативных, популистских и крайне правых деятелей со всего мира» и проходит при поддержке «крайне популистского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», а Гарибашвили, видная фигура в партии-наблюдателе PES, «Грузинской мечте», активно рекламировал свое участие на консервативном форуме и в своем выступлении в Будапеште «назвал Орбана истинным защитником Европы».
«Действия премьер-министра Гарибашвили неприемлемы и ставят его вне ценностей нашей политической семьи. PES уже решила оценить статус «Грузинской мечты» в партии на ближайшем заседании руководства», – заявила вице-президент PES Кэти Пири, назвав этот шаг «необходимым».
«Грузинская мечта» может лишиться статуса наблюдателя в Партии европейских социалистов уже в июне текущего года.
Другие новости дня
В Вашингтоне завершились армяно-азербайджанские переговоры
Переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, которые проходили 1-4 мая в Арлингтоне, штат Вирджиния, завершились.
В сообщении внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана отмечается, что министры были приняты в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. В Вашингтоне они встретились с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
«Министры поделились своими мнениями о текущей ситуации и представили свои позиции по существующим вопросам, касающимся урегулирования отношений. Министры и их команды достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся», – говорится в сообщении.
Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров. Стороны договорились продолжить обсуждения.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «после интенсивной и конструктивной серии двусторонних и трехсторонних обсуждений стороны добились существенного прогресса в решении сложных вопросов».
Блинкен подчеркнул, что обе стороны продемонстрировали «искреннюю приверженность нормализации отношений и прекращению давнего конфликта между двумя странами».
«И Армения, и Азербайджан в принципе согласились на определенные условия и лучше понимают позиции друг друга по нерешенным вопросам. Я предложил министрам вернуться в свои столицы, чтобы поделиться со своими правительствами мнением о том, что при наличии дополнительной доброй воли, гибкости и компромисса соглашение будет в пределах досягаемости. Они будут и впредь пользоваться полной поддержкой и участием Соединенных Штатов в своих усилиях по обеспечению долгосрочного и устойчивого мира», – заявил госсекретарь США в заявлении, размещенном на официальном сайте Госдепартамента.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- 23 апреля 2023 года Азербайджан заявил об установке контрольно-пропускного пункта на дороге, проходящей через так называемый Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах и Армению. Минобороны РФ назвало действия Азербайджана «односторонними и несогласованными».
Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» покидает Бахмут
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 10 мая отряды ЧВК покинут позиции в украинском городе Бахмуте в Донецкой области, передав их кадровым военным Минобороны России. Причиной грядущего ухода ЧВК с передовой он назвал недостаток боеприпасов и большие потери.
Видео и текст заявления опубликованы в телеграм-каналах, связанных с Пригожиным. Накануне вечером они же опубликовали видео, на котором Пригожин показывает десятки трупов, как он утверждает, наёмников ЧВК «Вагнер» и фактически обвиняет в их гибели руководство Минобороны.
Как говорится в заявлении, 16 марта прошлого года – спустя три недели после начала широкомасштабного вторжения в Украину – отрядам ЧВК было предложено принять участие в так называемой специальной военной операции.
«К 9 мая мы должны были взять Бахмут, но, зная об этом, с 1 мая околовоенные бюрократы практически отрезали нас от артиллерийских боеприпасов» – утверждает Пригожин.
Из-за этого, по его словам, потери растут «в геометрической прогрессии». Командиры ЧВК, как утверждает Пригожин, решили остаться в Бахмуте до 10 мая, чтобы не портить праздник Дня победы, а 10 мая намерены отступить, чтобы «зализать раны», и передать позиции в городе Минобороны.
По словам Пригожина, операция по штурму Бахмута началась ещё в октябре, однако город до сих пор не взят – украинские войска удерживают его западные кварталы. При этом Пригожин считает операцию, которую он называет «Бахмутская мясорубка», успешной.
Минобороны России и власти пока не комментировали заявление Пригожина.
Ранее Пригожин уже заявлял о нехватке боеприпасов у бойцов ЧВК «Вагнер». Украинская сторона утверждает, что в боях за Бахмут российская армия и ЧВК «Вагнер» теряют по несколько сотен бойцов в день, а иногда – до тысячи. Минобороны России данные о потерях не приводит. Евгений Пригожин также не уточняет число погибших, но называл потери «большими».
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное вооружённое формирование, созданное близким к президенту Владимиру Путину петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Наёмники ЧВК, среди которых – заключённые, завербованные в колониях, принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях. Пригожин не отрицает это, хотя прямыми словами и не признаёт. В ряде стран ЧВК «Вагнер» признана преступной организацией.
- Официально, по российским законам ЧВК «Вагнер» не существует. В сводках Минобороны подразделения наёмников этой структуры как правило называют «штурмовыми отрядами добровольцев».
«Гордые парни» признаны виновными в штурме Капитолия 6 января 2021 года
Жюри присяжных в Вашингтоне признало виновными в мятеже четверых членов праворадикальной группировки «Гордые парни» (Proud Boys), которые считали себя «солдатами Трампа» и первыми пошли на штурм Капитолия 6 января 2021 года.
«Этот вердикт подкрепляет точку зрения властей США, согласно которой произошедшее в тот день было не беспорядками, вышедшими из-под контроля, а заранее спланированной акцией, целью которой было свержение демократии», – сообщила корреспондент Би-би-си.
Виновными в мятеже и заговоре против государства (seditious conspiracy) признаны лидер «Гордых парней» Энрике Таррио и его соратники Итан Нордиэн, Закари Рел и Джозеф Биггс. Еще один участник штурма Доминик Пеццола, по главному пункту обвинения оправдан, но признан виновным по другим. Прокуратура утверждает – и теперь с ней согласились присяжные – что «гордые парни» намеревались силой оставить у власти проигравшего выборы Дональда Трампа.
Согласно выводам следствия, Нордиэн, Рел, Биггс и Пеццола, как и еще более ста «гордых парней», предварительно сговорившись, 6 января собрались в Вашингтоне во время выступления Трампа и, координируя свои действия по рации, отправились к Капитолию.
Их лидер Таррио в Вашингтоне 6 января отсутствовал, но о своем участии в этом сговоре, по мнению прокуратуры и присяжных, сам же достаточно ясно заявлял публично.
«Подсудимые считали себя армией Дональда Трампа, воюющей за то, чтобы оставить их вождя у власти, невзирая на закон и мнение судов», – сказал в суде представитель министерства юстиции Конор Малроу.
Пригожин назвал Шойгу «тварью», сняв видео на фоне мёртвых бойцов
Основатель и спонсор частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин записал видео на фоне десятков трупов бойцов ЧВК, обвинив в их гибели министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба российских Вооружённых сил Валерия Герасимова. Ролик опубликовала пресс-служба Пригожина.
«Вот это парни, которые погибли сегодня, ещё кровь свежая», – говорит на кадрах основатель ЧВК «Вагнер», срываясь на крик и показывая на сложенные в ряд мёртвые тела. Далее он утверждает, что нехватка боеприпасов у подразделений ЧВК составляет 70%, и что если бы им выдавали хотя бы «норму», то жертв было бы в пять раз меньше.
«Они пришли сюда добровольцами и умирают, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом», – резюмирует Пригожин, обращаясь, в том числе в нецензурной форме, к Шойгу и Герасимову, которых, помимо прочего, называет «тварями».
Ранее Пригожин уже заявлял о нехватке боеприпасов у бойцов ЧВК «Вагнер», которые несколько месяцев безуспешно пытаются захватить украинский город Бахмут. Украинская сторона утверждает, что в этих боях российская армия и ЧВК «Вагнер» теряют по несколько сотен бойцов в день, а иногда – до тысячи. Минобороны России данные о потерях не приводит. Евгений Пригожин также не уточняет число погибших, но называл потери «большими».
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное вооружённое формирование, созданное близким к президенту Владимиру Путину петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Наёмники ЧВК, среди которых – заключённые, завербованные в колониях, принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях. Пригожин не отрицает это, хотя прямыми словами и не признаёт. В ряде стран ЧВК «Вагнер» признана преступной и террористической организацией.
- Официально, по российским законам ЧВК «Вагнер» не существует. В сводках Минобороны подразделения наёмников этой структуры называют «штурмовыми отрядами добровольцев».
Украина признала, что сбила свой беспилотник над Киевом
Командование воздушных сил Украины сообщило, что вечером 4 мая сбило над Киевом украинский беспилотник «Байрактар», потерявший управление в ходе планового полёта.
«Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются», – говорится в заявлении командования. Там же отмечается, что жертв и пострадавших нет.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что падение обломков сбитого беспилотника спровоцировало пожар на первом этаже торгового центра, который был быстро потушен. Взрывной волной разрушены декоративные наружные элементы здания. Несущие конструкции не повреждены, никто не пострадал, написал Кличко в своем телеграм-канале.
- В ночь на 4 мая Россия атаковала Одессу и Киев дронами-камикадзе «Шахед». Сообщается, что ПВО украинской столицы сбили все дроны. В Одессе были уничтожены 12 из 15 беспилотников, остальные три ударили по общежитиям одного из учебных заведений города. Из-за этого возник пожар. По сведениям украинской стороны, пострадавших в результате атак нет.
В Сербии не менее восьми человек стали жертвами стрельбы, 13 ранены
В Сербии в результате стрельбы в деревне Дубона в городской общине Младеновац погибли восемь человек, cреди них есть дети. Ещё 13 человек получили ранения, семеро раненых находятся в критическом состоянии. Об этом сообщают «Вечерние новости».
Поздно вечером 4 мая 21-летний местный житель поссорился с друзьями во дворе школы, после чего пошел домой за автоматом Калашникова, вернулся и открыл огонь, пишет B92. После этого он сел в машину и продолжил стрельбу.
Выдан ордер на арест подозреваемого, район, где он может находиться, оцеплен полицией, сообщает CNN. В розыске принимают участие свыше 600 сотрудников правоохранительных органов. На выезде из района, где идут поиски стрелявшего, установлены блокпосты. Глава МВД Сербии Братислав Гашич расценил стрельбу как террористический акт.
В среду в Белграде 14-летний ученик открыл в школе стрельбу, погибли не менее 10 человек, в том числе – восемь учеников. Подросток стрелял из двух пистолетов. Предположительно, оружие принадлежит его отцу, при себе у него было пять полных обойм. С 5 по 7 мая в Сербии объявлен траур.
После Балканских войн 1990-х годов на руках у населения осталось огромное количество стрелкового оружия. По данным Обзора стрелкового оружия 2018 года, граждане региона имеют в девять раз больше оружия, чем армия и полиция, а по количеству оружия на душу населения лидируют Сербия и Черногория, , отмечает Русская служба «Би-би-си».
«Наполи» – чемпион Италии. Хвича Кварацхелия выиграл Серию А
Клуб «Наполи» стал чемпионом Италии по футболу впервые за 33 года – со времен Диего Марадоны.
В составе неаполитанского клуба чемпионский титул выиграл и грузинский футболист Хвича Кварацхелия. В 29 матчах в Серии А на его счету 12 голов и 12 результативных передач. Он трижды был признан лучшим игроком месяца в итальянском чемпионате.
«Наполи» смог выиграть чемпионство за пять туров до окончания розыгрыша. На выезде команда сыграла вничью с «Удинезе» со счетом 1-1 и теперь опережает идущий на втором месте римский «Лацио» на 16 очков.
«Наполи» ранее выигрывал чемпионат Италии лишь дважды – в 1987 и 1990 годах.
Стали известны новые детали о стрельбе на улице Гогебашвили в Тбилиси
Стали известны новые детали о стрельбе, произошедшей на улице Гогебашвили в Тбилиси, в ходе которой погиб один человек и двое получили ранения.
По словам местных жителей, стрельба велась с двух сторон, одно лицо выстрелило в направлении двух человек, ранив одного из них, а сопровождавшие раненого убили нападавшего.
«Я знаю, что встретились три человека, один выстрелил и ранил другого. Сопровождавший раненого достал оружие, выстрелил в того мужчину и убил его. Я слышал стрельбу, стреляли много», - сказал один из горожан.
«Одного раненого увезла скорая помощь. Я услышал звук выстрелов и вышел. Было 6-8 выстрелов. Стрельба была обоюдной», - сказал другой гражданин.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, расследование начато по статье 108 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство. Обвиняемый в убийстве идентифицирован.
Шредер потерял право на пользование офисом бывшего канцлера ФРГ
Герхард Шредер потерял свое право на пользование офисом бывшего канцлера ФРГ. Административный суд земли Берлин отклонил его иск против решения бюджетного комитета бундестага. Суд обосновал свое решение тем, что экс-канцлер больше не выполняет никаких обязанностей, связанных с его прежней деятельностью.
Личную связь Шредера с президентом России Владимиром Путиным и работу в российских концернах суд не рассматривал и не назвал ее среди причин постановления. Несмотря на потерю прав пользоваться офисом, Шредер сохраняет свое право на пенсию бывшего канцлера и бюджетное финансирование личной охраны.
Бундестаг в мае 2022 года утвердил закон правительственной коалиции ФРГ, который допускает отказ в праве на пользование персональным офисом бывшего канцлера, если ушедшие с поста политики больше не выполняют никаких связанных с их прежней деятельностью обязанностей. Шредер первым потерял это право.
Ранее все бывшие канцлеры после ухода со своего поста получали возможность до конца жизни содержать офис с сотрудниками, которые вели их текущие дела. На это из государственного бюджета выделялось более 400 тысяч евро в год.
После начала Россией полномасштабной войны против Украины Шредер не оборвал свои личные контакты с Владимиром Путиным и не сделал никаких публичных заявлений с осуждением его действий. За это он подвергался жесткой критике в Германии. Уже после начала войны сотрудники офиса Шредера по собственной инициативе заявили о сложении своих полномочий и подали заявление на расторжение рабочего договора.
Правительственная коалиция приняла новый закон, чтобы среагировать на поведение в роли экс-канцлера Шредера по отношению к Путину, но документ будет действовать для всех последующих глав кабинета министров.
Офис предоставляется экс-канцлерам в основном для ведения текущих дел по организации выступлений и участия в различных мероприятиях. Уже ранее Шредер не пользовался политическим авторитетом в ФРГ и не представлял Германию внутри страны и за рубежом из-за своей связи с Путиным и руководящей работы в концернах «Северный поток» и «Роснефть». После 24 февраля он фактически стал в ФРГ персоной нон грата и не использовал свой офис по назначению. Поэтому административный суд подтвердил формальную правильность решения Бундестага.
Подобный процесс не имеет прецедентов в истории ФРГ. Шредер не присутствовал лично на заседании суда. Эксперты исходят из того, что экс-канцлер подаст апелляцию в следующую инстанцию.
- Герхарду Шредеру 79 лет. Он был канцлером ФРГ с 1998 года по 2005 год. С 1999 года по 2004 год он занимал пост председателя Социал-демократической партии Германии. Несмотря на многочисленные требования из кругов СДПГ и германской общественности, Шредер до сих пор не отказался от членства в партии.
- Весной Шредер по своей инициативе оставил пост главы наблюдательного совета «Роснефти». Незадолго до этого Европарламент обсуждал возможность внести его в санкционные списки российских олигархов.
Бельгия направит Украине помощь, полученную от доходов России
Брюссель направит Киеву помощь в размере 200 миллионов евро, полученных с доходов от замороженных российских активов. Средства пойдут на военные поставки и поддержку беженцев. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на совместной пресс-конференции с главой правительства Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге.
По словам бельгийского премьера, использование российских активов обосновано с экономической и моральной точек зрения.
Ранее власти Бельгии сообщали о заморозке российских активов и финансовых транзакций на общую сумму в размере почти 250 миллиардов евро. Брюссель решил использовать налоги с процентов, полученных от размещения российских активов, на поддержку Украины. Теперь Бельгия хочет использовать и сами проценты в полном объеме, подчеркнул премьер-министр. Правовая база для этого разрабатывается при участии Еврокомиссии.
По данным СМИ, власти Бельгии получили за счет налогов от размещенных в стране российских активов 625 миллионов евро.
Евросовет в октябре прошлого года поручил Еврокомиссии разработать механизм использования подсанкционных российских активов для восстановления Украины. Позднее Еврокомиссия допустила возможность конфискации средств России для выплат репараций Киеву.
Кремль заявлял, что если зарубежные страны решат использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, то такой шаг будет расцениваться Москвой как прямое воровство. Президент России назвал предложения ЕС нарушением правил и норм международной торговли.
В результате стрельбы на улице Гогебашвили в Тбилиси погиб один человек
В результате стрельбы на улице Гогебашвили в Тбилиси погиб один человек. По существующей информации, еще один человек ранен, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Полиция оградила место происшествия желтой лентой, на месте находится бригада скорой медицинской помощи.
По словам одного из местных жителей, стрельба была обоюдной и они слышали до восьми выстрелов.
«Одного раненого увезла скорая помощь. Я услышал звук стрельбы и вышел. Было шесть-восемь выстрелов. Это была обоюдная стрельба. Были разные звуки оружия», - рассказал местный житель.
Официальная информация о происшествии пока не распространяется.
Саломе Зурабишвили летит в Лондон на коронацию короля Карла III
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит с рабочим визитом Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, где 6 мая она примет участие в церемонии коронации короля Карла III. Президент Грузии также приглашена на прием в Букингемском дворце, пишет агентство «Новости-Грузия».
В сентябре прошлого года Саломе Зурабишвили присутствовала на церемонии похорон Елизаветы II.
Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет, после чего на британский престол в возрасте 73 лет взошёл ее сын.
Карл III будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой. Он станет 40-м коронованным в Вестминстерском аббатстве правящим монархом. В этот день перед взорами публики предстанут пышные процессии и традиции, соблюдаемые вот уже более 1000 лет.
На церемонию приглашено около 2 000 гостей. Список включает членов королевской семьи, глав иностранных государств и высокопоставленных лиц, британских политических лидеров и 850 человек получивших признание за благотворительную деятельность.
ЕС выделит помощь армиям Молдовы и Грузии
Европейский союз предоставит помощь из Европейского фонда мира (ЕФМ) для Вооруженных сил Республики Молдова и Сил обороны Грузии. Такое решение принял Совет ЕС в четверг, 4 мая, для повышения национальной безопасности и устойчивости обороны этих стран, сообщает Deutsche Welle.
«Мы помогаем укреплять их оборонные секторы и улучшать их способность участвовать в военных миссиях и операциях ЕС. Это третий пакет помощи для обеих стран в рамках ЕФМ, четко подчеркивающий непоколебимую приверженность Евросоюза безопасности и стабильности в регионе», - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Молдове будет выделено 40 млн евро в течение 36 месяцев на финансирование нелетального оборудования для наблюдения за воздушным пространством, транспортировки, логистики, управления и контроля, а также для киберзащиты. Средства также выделяются на снабжение подразделений молдавской армии, включая техническую подготовку в случае необходимости. Как сообщили в Брюсселе, это ответ на запрос Кишинева от 6 февраля. В июне 2022 года Совет ЕС уже выделил ему подобную помощь на 40 млн евро, а в декабре 2021 года - на 7 миллионов евро.
Грузии будет выделено 30 млн евро также в течение 36 месяцев на финансирование нелетального оборудования - инженерного, командно-диспетчерского, медицинского, логистического и киберзащитного, а также снабжения грузинской армии, включая техподготовку при необходимости. Помощь была запрошена Грузией 8 февраля. В декабре 2021 и 2022 годов Совет ЕС выделил Тбилиси 12,75 млн и 20 млн евро соответственно.
Нынешняя помощь призвана способствовать повышению оперативной эффективности армий Молдовы и Грузии, а также приведению их в соответствие со стандартами ЕС, «что позволит лучше защитить гражданское население во время кризисов и чрезвычайных ситуаций», заявили в Брюсселе. Меры направлены и на укрепление потенциала армий этих стран для участия в военных миссиях и операциях ЕС за его пределами.
Диалог и сотрудничество с Кишиневом и Тбилиси Брюссель ведет в рамках соглашений об ассоциации. Они предполагают постепенное сближение в области внешней политики, обороны и политики безопасности. При этом Молдова с 2022 года является кандидатом на вступление в Евросоюз. а Грузия считается страной с «европейской перспективой».
Более 20 городов России отменили парады в честь Дня Победы
В 21 городе России в этом году отменили проведение парадов в честь Дня Победы, хотя годом ранее они там проводились. По соображениям безопасности от мероприятия отказались Саратов, Орёл, Калуга, Рязань, Липецк, Елец, Гусев и Тюмень, сообщает издания «Вёрстка».
Власти Пскова и Великих Лук объяснили отмену парадов заботой об «участниках СВО». По словам главы региона Михаила Ведерникова, участники вторжения в Украину приезжают на реабилитацию в эти города и могут воспринять фейерверки «абсолютно по-другому». В Курске отмену парада объяснили «текущей ситуацией», а в Белгороде тем, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих».
Власти Брянска, Краснодара и Сочи не объяснили отмену праздничных мероприятий. В Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске парады отменили из солидарности с другими городами.
Также по соображениям безопасности парады отменены в городах аннексированного Крыма.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что парад 9 мая на Красной площади в Москве состоится – несмотря на попытку удара двух беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая, в которой российские власти обвинили Украину. По словам Пескова, президент России Владимир Путин выступит на параде с трибуны. При этом Кремль заявил, что в Москве усилены меры безопасности. Мэр города Сергей Собянин накануне распорядился о запрете полётов БПЛА над Москвой.
- Комментируя удар дронов по куполу Сенатского дворца, Песков вновь обвинил в нём Украину, заявив и об ответственности США. По словам Пескова, «Москва рассматривает самые разные варианты ответа», «речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах». Накануне Дмитрий Медведев призвал к «физическому устранению» президента Украины Владимира Зеленского.
- Власти Украины заявляют о непричастности к атаке дронов. Представитель Белого дома Джон Кирби в четверг заявил, что США не причастны к атаке, и отметил, что у Вашингтона нет данных о том, кто за ней стоял. Обвинения в адрес США, высказанные Песковым, он назвал нелепыми.
- Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
В Тбилиси могут построить новый аэропорт
Новый международный аэропорт может быть построен в Тбилиси. Об этом заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.
По его словам, у действующего аэропорта нет возможности расширяться в той мере, в какой это необходимо стране. Поэтому на повестке дня стоит строительство нового аэропорта с большей пропускной способностью, сказал Хуцишвили.
Согласно действующему контракту, заключенному правительством Грузии с компанией TAV Georgia, строительство нового аэропорта запрещено в радиусе 200 километров от Тбилиси. Новый аэропорт может быть построен к 2027 году, когда срок действия контракта с TAV Georgia истекает, говорит Хуцишвили.
Ранее о планах построить новый аэропорт заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, не сообщив подробностей.
По информации источников «Эха Кавказа», новый аэропорт может быть построен на базе военного аэродрома Вазиани. О такой возможности в правительстве «Грузинской мечты» говорили еще в 2013 году.
Оппозиционеры создают в парламенте Грузии новую политическую группу
Депутаты Хатия Деканоидзе и Роман Гоциридзе, ранее вышедшие из «Единого Национального движения», создают новую политическую группу в парламенте Грузии.
Деканоидзе и Гоциридзе покинули «Национальное движение» после того, как председателем партии стал Леван Хабеишвили.
Новую политическую группу возглавит Роман Гоциридзе. Она будет называться «Еврооптимисты». Название подбирали с помощью пользователей Facebook, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я считаю, что это правильное и хорошее решение. Мы будем использовать все парламентские ресурсы, включая работу в аппарате, законотворческую работу, наше участие в делегациях…», — сказала Деканоидзе на брифинге.
Ранее Гоциридзе заявил, что первое, рабочее название группы он протестировал в беседе с журналистами – но они его забраковали и убедили в том, что версия неудачная.
Казахстан запретит перевозку нефтепродуктов в порт Тамань
Руководство железных дорог Казахстана с 8 мая запретит транспортировку нефти и нефтепродуктов в российский черноморский порт Тамань. Об этом сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с соответствующим распоряжением. Приказ адресован транспортным компаниям, причины запрета не уточняются.
Компания «Российские железные дороги» также приостановила транспортировку нефти в Тамань с 3 мая. В документе РЖД причины также не указаны, однако это произошло сразу после пожара на одном из резервуаров нефтехранилища в Тамани. Предположительно, причиной пожара была атака беспилотника.
Город и порт Тамань Краснодарского края - один из важных транспортных узлов для отгрузки энергоносителей. В 2022 году через него прошли 7,3 миллиона тонн нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа из России, Казахстана и Кыргызстана. Город находится в непосредственной близости от Крымского (Керченского) моста, через него осуществляются также поставки нефтепродуктов в аннексированный Крым.
Раздувшийся аналог Солнца проглотил планету на глазах у учёных
Американские учёные впервые наблюдали, как раздувшаяся от старости звезда проглотила планету и выплюнула её остатки. Та же судьба ожидает Землю через пять миллиардов лет.
Звезде, которая по размерам и составу была похожа на Солнце, десять миллиардов лет. Она находится в конце своего жизненного цикла: в её ядре закончилось водородное топливо и её размеры увеличиваются. По мере роста поверхность звезды достигла планеты, которая вращалась вокруг – и поглотила её, вызвав вспышку.
Красные звёзды-гиганты могут раздуваться в сотни раз больше своего первоначального диаметра, поглощая любые планеты на своём пути. По мнению Кишалая Де из Массачусетского технологического института, Солнце проглотит три самые близкие к нему планеты: Меркурий, Венеру и Землю, когда войдёт в стадию красного гиганта примерно через пять миллиардов лет.
«Единая Осетия» представила в югоосетинский Минюст отчетную документацию
Партия «Единая Осетия» представила в министерство юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия сводный финансовый отчет. Об этом сообщил глава Минюста Олег Гаглоев.
Ранее он говорил, что партия нарушает законодательство. Минюст планировал обратиться в Верховный Суд для приостановления деятельности политической партии.
«Вот так – «не мытьём, так катаньем» приходится приучать общественные организации к правопослушному поведению», – написал Гаглоев в телеграм-канале.
«Печально, что такие элементарные вещи, как сводный финансовый отчет, приходится вытягивать от некоторых наших политических партий буквально клещами. А ведь во время выборов представители политических партий вещают нам о высоком: о законности и необходимости соблюдения закона», – добавил он.
Гаглоев говорит, что многие общественные организации привыкли жить «по понятиям» – «без отчётности и прочего».
«Но не устаю повторять им всем: у Минюста требование одно для всех – строгое соблюдение норм закона», – заявил он.
Гаглоев предупредил, что партии, представившие отчётность с нарушением требований закона, понесут соответствующую административную ответственность.
- «Единая Осетия» перешла в оппозицию после поражения на президентских выборах бывшего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова. При этом у партии 20 из 34 депутатских мандатов в парламенте действующего созыва.
В абхазском МВД прокомментировали задержание молодежных активистов
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали задержание активистов инициативной группы «ҲАРАҲПИЦУНДА» («НашаПицунда»).
По информации МВД, группа молодых людей была обнаружена минувшей ночью сотрудниками сухумского УВД в ходе патрулирования. В заявлении говорится, что активисты находились на перилах эстакады железнодорожной станции «Гума» «в нарушении общественного порядка».
«Как впоследствии установлено, молодые люди размещали плакаты. Аналогичные действия были совершены на перилах эстакады по ул. Кодорское шоссе, в центре Сухума по ул. Воронова. Так же по ул. Сахарова был остановлен автомобиль, при осмотре которого обнаружена часть рукописных плакатов», – говорится в заявлении.
По информации МВД, в сухумское УВД «для установления личностей и обстоятельств происходящего» доставили восемь граждан – шесть девушек и двое юношей.
Девушек отпустили домой «после профилактической беседы», а в отношении Айнара Хашига и Рашида Тания заведены дела об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».
«В ходе опроса вышеназванные граждане отказывались от дачи объяснений и подписания протоколов об административном правонарушении без присутствия адвокатов. В связи с чем, адвокаты были приглашены и после оформления надлежащих процедур Тания и Хашиг отпущены домой», – заявили в МВД.
Как сообщалось ранее, активисты вывесили в Сухуми протестные плакаты. Они, в частности, выступают «против антиабхазского закона об апартаментах, против незаконной застройки исторических центров, против намеренного уничтожения энергетической системы».
Абхазского пограничника, обвиняемого в убийстве, заключили под стражу
Абхазского пограничника Давида Ахиба, обвиняемого в убийстве 29-летнего Джеро Маргания, заключили под стражу на два месяца. Решение принял военный суд самопровозглашенной республики Абхазия.
Ахиба – военнослужащий контрактной службы пограничной заставы «Цандрипш» абхазской Службы Государственной Безопасности.
Уголовное дело по факту умышленного убийства Джеро Маргания было возбуждено прокуратурой Гагрского района 29 апреля. Расследование дела поручено военной прокуратуре.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», друзья убитого сомневаются, что расследование будет справедливым. Они рассказали, что в молодого таксиста было выпущено 14 пуль, а Давида Ахиба задержали через день после убийства в Адлерском казино.
Зеленский в Гааге: «Хотелось бы увидеть тут другого Владимира»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды посетил в четверг Международный уголовный суд, который недавно выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина в рамках расследования дел о предполагаемых военных преступлениях, совершённых в ходе войны в Украине.
«Мы все хотели бы увидеть тут в Гааге другого Владимира» – пошутил Зеленский, выступая в Гааге с речью «Нет мира без справедливости». По его словам, российский президент заслуживает того, чтобы быть осуждённым за свои «преступные действия».
«Я уверен, что мы увидим это, как только победим — а мы победим», — приводит нидерландская телекомпания NOS слова президента Украины.
Зеленский в своём выступлении упомянул также о жертвах катастрофы малайзийского «Боинга», сбитого над Донбассом в июле 2014 года. Многие из них были гражданами Нидерландов. Нидерландский суд счёл доказанным, что «Боинг» сбили из российской установки «Бук».
Накануне Зеленский посетил с визитом Хельсинки, где прошёл саммит государств Северной Европы и Украины. Участники выразили поддержку стремлению Украины вступить в ЕС и НАТО.
Международный уголовный суд, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдал ордеры на арест Путина и уполномоченного по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой в связи с вывозом тысяч детей с оккупированных Россией украинских территорий в Россию.
Орбан обратился к Трампу: «Вернитесь, верните нам мир!»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC), обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу. Орбан уверен, что при Трампе в Украине не было бы войны.
«Если бы президент Трамп был президентом, войны не было бы ни в Украине, ни в Европе. Господин президент, мистер Трамп, вернитесь, верните Америке былое величие, верните нам мир!», – заявил Орбан.
Трамп ранее говорил, что «ужасных событий» в Украине не было бы, будь он президентом. В марте текущего года, выступая на митинге в Техасе, он пообещал закончить войну в Украине за 24 часа.
В ноябре 2022 года Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года. Лишь один президент в истории США (Гровер Кливленд) был избран на второй президентский срок после четырехлетнего перерыва. Это произошло в 1893 году.
Премьер Грузии на «антиЛГБТ-форуме»: «Мы защищаем права большинства»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в Будапеште на «антиЛГБТ-форуме» – так СМИ называют Конференцию консервативных политических действий (CPAC).
Гарибашвили заявил, что абсолютное большинство грузинского общества «разделяет традиционные консервативные семейные ценности».
«Как силы, выступающие против свободы и правды, пытаются добиться своих целей? Именно через разрушение традиционных, семейных ценностей и принуждение к ложной свободе. Например, через пропаганду ЛГБТК+, пытаясь законодательно узаконить смену пола для детей в обход родителей, навязать т.н. «инновации», которые должны оторвать людей от их корней, семьи, традиций, культуры и истории. Легко управлять таким человеком – забывшим свою историю, веру – безродным человеком», – заявил он.
Гарибашвили рассказал о принятии Антидискриминационного закона и изменений в конституцию Грузии.
«Мы приняли Антидискриминационный закон, который строго защищает гарантированный Конституцией права наших граждан. Однако мы также защищаем права большинства, для которых семья – это союз между мужчиной и женщиной. Где женщина – мать, а мужчина – отец. Мы защищаем права абсолютного большинства нашего населения, которое поддержало мою инициативу в 2014 году, на основе которой позже наша политическая партия внесла в конституцию определение брака как союза между мужчиной и женщиной», – отметил Гарибашвили.
Выступая на форуме, Гарибашвили призвал к миру в Украине. Он также сказал, что Грузия заслуживает статуса кандидата на вступление в ЕС.
Кроме того, Гарибашвили назвал участвующего в конференции премьера Венгрии Виктора Орбана «мудрым и дальновидным руководителем».
- Конференция консервативных политических действий, основанная в 1974 году, является крупнейшим и наиболее влиятельным собранием консервативных активистов и политиков в США.
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