Евросоюз на неопределенный срок заморозил российские активы

Европейский союз на неопределенный срок заморозил российские активы на территории ЕС, передаёт Associated Press. Как отмечает агентство, решение принято с использованием специальной процедуры, предназначенной для экономических чрезвычайных ситуаций.

Активы будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не откажется от войны против Украины и не компенсирует ущерб, нанесенный украинской стороне в ходе боевых действий.

Когда война закончится и Россия согласится компенсировать причиненный ущерб, Еврокомиссия вернёт деньги депозитарию Euroclear, и Кремль сможет снова их использовать.

Такое решение позволит использовать средства для помощи Украине. Ранее Евросоюз мог продлевать решение о заморозке активов раз в полгода, что создавало риск того, что Венгрия и Словакия в какой-то момент проголосуют против заморозки, теперь это не потребуется.

Страны Евросоюза хотят сохранить финансирование Украины, так как рассматривают российское вторжение как угрозу собственной безопасности, уточняет агентство.

Было принято решение о бессрочной заморозке активов на сумму 210 миллиардов евро. Большая часть суммы находится в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Сама Бельгия и её премьер-министр Барт де Вевер выступали ранее против передачи Украине замороженных российских средств, опасаясь в том числе судебных исков со стороны Москвы. Банк России в пятницу, 12 декабря, сообщил, что подаст иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы.