Евросоюз предоставит Украине беспроцентный кредит на 90 млрд евро

Лидеры стран Европейского союза приняли на саммите в Брюсселе решение о выделении Украине беспроцентного кредита в размере 90 миллиардов евро.

Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что средства будут выделены на 2026 и 2027 годы. «Мы взяли на себя обязательства и выполнили их», – отметил он.

На саммите изначально рассматривалось предложение использовать десятки миллиардов евро российских государственных активов, замороженных в ЕС, для покрытия финансовых потребностей Украины. Однако юридические проблемы помешали некоторым членам ЕС согласиться на это. Так, Бельгия, где размещена большая часть российских активов, опасалась ответных мер со стороны Москвы и возможного ухудшения инвестиционного климата в Европе. Россия пригрозила массовыми судебными исками в случае любого использования ее замороженных активов.

Вместо этого на встрече европейских лидеров было достигнуто соглашение о предоставлении Киеву кредита за счет заимствований на рынках капитала, обеспеченных «бюджетным запасом ЕС».

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите и заявил его участникам, что с его точки зрения предпочтительным является кредит под залог замороженных российских активов, но в конечном счете не имеет значения, откуда возьмутся средства – главное, чтобы было найдено решение.

Саммит состоялся после того, как президент России Владимир Путин грубо раскритиковал лидеров ЕС, использовав слово «подсвинки», и повторил утверждения о том, что Москва достигнет целей своей войны против Украины силой, если попытки США добиться мира не приведут к заключению соглашения, отвечающего ее требованиям. Сегодня Путин проводит свою ежегодную «большую» пресс-конференцию, в ходе которой, вероятно, вновь выскажется по поводу перспектив окончания войны.