Евросоюз внёс 21 российскую авиакомпанию в список небезопасных для полётов, запретив им выполнять рейсы над территорией и в аэропорты входящих в союз стран. Решение объяснено тем, что за техническое состояние их флота не отвечают владельцы и производители самолётов.

В списке ЕС все крупнейшие российские авиаперевозчики, включая "Аэрофлот", "Победу", S7, "Россию", "Ютейр" и "Уральские авиалинии". Кроме российских перевозчиков в запретном списке ЕС есть авиакомпании из Ирака, Ирана, КНДР, Афганистана, Кыргызстана, Судана и ещё нескольких государства.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, Москва позволила российским авиакомпаниям использовать судна без необходимых международных сертификатов. Комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Вэлян отметила, что это может быть опасным для пассажиров.

Большая часть флота российских авиакомпаний состоит из самолётов, принадлежащих западным лизингодателям и зарегистрированным до марта на Бермудских островах. После начала войны в Украине самолёты были фактически изъяты у владельцев и переведены в российскую регистрацию, а их техническое обслуживание выполняется без контроля со стороны производителей и западных государств.

После этого все эти самолёты фактически обесценились на международном рынке,отметил в интервью газете "Коммерсантъ" бывший генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков. "Российский реестр фактически обнуляет стоимость самолета, — пояснил он. — Его обслуживали по непонятным им схемам непонятные им [европейским лизинговым компаниям] люди с непонятными сертификатами".