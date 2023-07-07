«Евровидение-2024» пройдет в шведском городе Мальмё

Песенный конкурс «Евровидение» в 2024 году пройдет в шведском городе Мальмё. Об этом сообщил организатор фестиваля - Европейский вещательный союз. По традиции, страна-победительница конкурса становится его хозяйкой в следующем году. На «Евровидении-2023» в Ливерпуле победила шведская певица Лорин.

В 2024 году «Евровидение» будет проводиться в 68-й раз. Полуфиналы пройдут седьмого и девятого мая, а гранд-финал на стадионе Malmö Arena состоится 11 мая.

Мальмё уже дважды принимал у себя «Евровидение»: в 1992 и в 2013 годах. Причем в прошлый раз эта честь выпала ему тоже после победы Лорин на «Евровидении-2012». Лорин стала первой певицей, дважды победившей на «Евровидении». Всего же Швеция побеждала на конкурсе уже семь раз.