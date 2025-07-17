Евроюст: хакерская группа NoName057(16) обезврежена

Евроюст — агентство ЕС, имеющее дело с судебными органами — сообщил 16 июля о ликвидации хакерской группы NoName057(16), стоящей за масштабными DDoS-атаками на критически важную инфраструктуру, оборонные и энергетические компании, а также госучреждения в Европе.

Международная операция прошла 15 июля при участии 12 стран, включая США. В результате был выведен из строя ботнет — сеть компьютеров, которая используется для хакерский атак — задействовавший сотни серверов по всему миру.

По данным Reuters, Германия и Испания выдали ордера на арест семи подозреваемых, включая предполагаемых организаторов, находящихся в России. Всего проведены 24 обыска.

Хакеры, по данным прокуратуры Германии и Евроюста, привлекли более четырёх тысяч добровольцев через платформу Telegram, соцсети и форумы.

В Германии зафиксированы 14 атак, затронувших 230 организаций.

В Швеции целью хакеров стали сайты госорганов и банков. В Швейцарии атаки произошли, когда президент Украины Владимир Зеленский выступал с видеообращением к парламенту в июне 2023 года, а также во время мирной конференции по Украине в июне 2024 года.

Последняя атака произошла в июне на саммите НАТО в Нидерландах.