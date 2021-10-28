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Facebook меняет название на Meta. Соцсеть решение не затронет
Компания Facebook объявила о решении сменить свое название на Meta – в рамках ребрендинга.
Как заявил в четверг основатель и глава Facebook Марк Цукерберг, новое название лучше отражает то, что делает компания, расширяющая охват деятельности от соцмедиа до таких направлений, как виртуальная реальность.
Изменение не затронет наименование отдельных платформ – социальных сетей Facebook, Instagram и Whatsapp. Meta будет относится лишь к головной компании, владеющей этими ресурсами.
«Би-би-си» отмечает, что решения по ребрендингу последовали за серией негативных публикаций о Facebook, основанных на утечке документов, которые предала огласке одна из бывших сотрудниц. Фрэнсис Хауген обвинила руководство компании в том, что оно ставит прибыль выше соображений безопасности.
В 2015 году о переименовании объявлял Google, решивший назвать материнскую структуру Alphabet. Но название не прижилось, добавляет в своей публикации «Би-би-си».
Другие новости дня
Адвокат Иван Павлов, уехавший за границу, объявлен в розыск
Один из создателей адвокатского объединения «Команда 29», адвокат Иван Павлов объявлен российскими властями в розыск по делу о разглашении тайны следствия.
Павлов сообщил агентству «Интерфакс», что это произошло еще 20 сентября, однако узнал об этом он только сейчас, поскольку ни его самого, ни его представителей с июля не вызывали к следователю.
«При этом мое местонахождение установить несложно – достаточно мне позвонить», – резюмировал адвокат, не уточнив, в какой именно розыск его объявили – федеральный или международный.
Уголовное дело против Ивана Павлова было возбуждено в апреле. По версии ФСБ, адвокат незаконно передал для дальнейшей публикации постановление о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении журналиста и сотрудника «Роскосмоса» Ивана Сафронова, а также сообщил о существовании секретного свидетеля по делу.
Павлов, который специализируется на делах о госизмене, шпионаже и экстремизме, вину отрицает. По его мнению, он сообщал СМИ о фактах нарушения закона в отношении Сафронова.
В июле созданное Павловым адвокатское сообщество «Команда 29», которым он руководил, прекратило свою работу, поскольку было признано российскими властями «нежелательной организацией». В заявлении «Команды» говорилось, что в условиях изменений в Уголовном кодексе, которые вступили в силу в июле, «продолжение деятельности создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей» и что правозащитники «не могут игнорировать этот риск».
В сентябре Иван Павлов сообщил, что уехал за границу из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность в России.
Адвокаты семей погибших при крушении MH17 заметили слежку
Адвокатам, представляющим на судебном процессе в Нидерландах родственников погибших пассажиров и членов экипажа рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году, предложены меры защиты после сообщений о слежке.
Несколько представителей защиты рассказали, что замечали за собой слежку от здания суда или видели подозрительных мужчин вблизи своих домов. Об этом в четверг сообщила местная вещательная компания RTL. «В целом можно сказать, что все стороны судебного разбирательства осведомлены о физических и цифровых угрозах. Но мы никогда не комментируем, какие конкретные меры безопасности принимаются в ответ», - прокомментировала ситуацию Reuters официальный представитель главного нидерландского антитеррористического управления NCTV Анна София Постум.
По сведениям RTL, в конце сентября NCTV организовало с адвокатами беседу, где юристам заявили, что за предполагаемыми попытками их запугать может стоять Россия. Тогда же адвокатам предложили меры по их защите. Сами они комментировать информацию также отказались.
Обвиняемыми на процессе по делу о гибели малайзийского «Боинга» проходят трое россиян и один гражданин Украины. Из россиян это полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский и подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. Четвертый обвиняемый - командир разведывательного подразделения самопровозглашенной «ДНР» Леонид Харченко. Ни один из них в суд не явился. Пулатов – единственный, кого на процессе в Нидерландах представляют адвокаты.
Пассажирский рейс MH17 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, когда был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Никто из находившихся на борту 298 человек не выжил.
- Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был поражен ракетой из комплекса «Бук», принадлежащего российской армии. Снаряд, по данным следствия, был, судя по всему, выпущен с территории, подконтрольной воюющим в Донбассе сепаратистам. Москва причастность к авиакатастрофе отрицает.
- В сентябре на судебном процессе начали слушать показания членов семей погибших. В течение трех недель они рассказывали о том, как трагедия повлияла на их жизнь и высказывали надежду на то, что справедливость в итоге восторжествует.
- Судебное разбирательство в Нидерландах идет с марта прошлого года. Россия отказалась экстрадировать обвиняемых.
В Киеве применение дрона «Байрактар» назвали правом на самозащиту
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обосновал применение правительственными силами в Донбассе беспилотника «Байрактар» правом на самозащиту.
«Мы соблюли необходимые процедуры коммуникации через Совместный центр координации и контроля и с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту», - сказал Кулеба в четверг на пресс-конференции в Киеве после переговоров с федеральным советником, вице-президентом и председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.
Кулеба прокомментировал заявление министерства иностранных дел Германии, которое выражало обеспокоенность применением дрона. Как сказал украинский министр, у Киева нет сомнений в том, что коллеги в ФРГ остаются принципиальными сторонниками мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но любые оценки, по его словам, должны даваться с учетом полного контекста ситуации.
«На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться - намного ближе к линии разграничения, чем это разрешено Минскими договоренностями», - приводит слова Дмитрия Кулебы агентство «Интерфакс-Украина».
26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили, что впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс «Байрактар» в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного. Обмечается, что это было сделано «с целью принуждения врага к прекращению огня» в районе Гранитного, где при обстреле батареей гаубиц со стороны сепаратистов один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен. «Беспилотный летательный аппарат управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом», - говорилось в сообщении армейского штаба.
Bayraktar TB2 – турецкий беспилотный аппарат. С четырьмя ракетами на подвеске он может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Дальность поражения целей - до 8 километров. Дрон разработан и производится частной компанией Baykar Makina. Украина подписала договор о покупке партии этих ударных беспилотников в начале 2019 года.
Михаил Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами
«Проблемы коммуникации с Михаилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста - отказ от лечения, проведения анализов, тестов и т.д», - заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с Саакашвили в руставской тюрьме.
«Нам была предоставлена возможность пообщаться в такой форме, чтобы исключить возможность записи разговора между нами Службой госбезопасности. Из-за этого Михаил Саакашвили перестал усугублять свой протест - отказ от лечения, проведения анализов, мониторинга показателей и т.д.», - сказал Дмитрий Садзаглишвили.
По его словам, Михаил Саакашвили еще раз подтвердил свое уважение к врачам, входящим в состав консилиума, и продолжит сотрудничество с медиками, в том числе членами консилиума, передает Общественный вещатель Грузии.
СГБ: Российские военные незаконно задержали двух граждан Грузии
По данным Службы государственной безопасности Грузии (СГБ), представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия задержали двух граждан Грузии в районе села Лопани.
«Служба госбезопасности активировала «горячую линию». Информация о еще одном незаконном действии российских оккупационных сил будет немедленно передана Миссии наблюдателей ЕС и международным партнерам.
Незаконные задержания, проводимые оккупационным режимом, являются деструктивным актом, направленным на запугивание местного населения и существенное осложнение безопасности на местах.
Центральное правительство Грузии использует все средства для скорейшего освобождения незаконно задержанных лиц», - говорится в заявлении СГБ Грузии, передает «Нетгазети».
В Беларуси заблокирован доступ к сайту телеканала «Настоящее время»
На территории Беларуси решением министерства информации страны заблокирован доступ к сайту телеканала «Настоящее Время» (наряду со многими другими русскоязычными проектами медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода признан в России СМИ-иноагентом).
Днем 28 октября читатели, которые пользуются интернетом от провайдера ByFly, сообщили, что сайт не открывается, а позже при открытии страницы в Беларуси стало появляться сообщение, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации.
«Настоящее Время» направило запрос провайдеру ByFly с просьбой подтвердить информацию и пояснить причины блокировки, говорится в публикации телеканала. В сообщении отмечается, что жители Беларуси по-прежнему могут читать и смотреть материалы «Настоящего Времени» через VPN, а также в соцсетях, в том числе в Телеграме.
Также в четверг сообщается, что в Беларуси оказались недоступны сайты немецкой медиакомпании Deutsche Welle и газеты «Новы час». Ранее типографии отказались печатать газету, а «Белсоюзпечать» – распространять.
«Немецкая волна» пишет, что ее сайт перестал открываться в Беларуси при попытке зайти на него через большинство провайдеров. На странице появлялась стандартная заглушка Мининформа об ограничении доступа к сайту.
Читатели «Еврорадио» рассказали о проблемах с доступом к интернет-странице российского телеканала «Дождь» (внесен решением Минюста РФ в список СМИ-иноагентов).
- Власти Беларуси после начала в августе прошлого года массовых протестов несогласных с победой на президентских выборах Александра Лукашенко усиливают давление на оппозицию, правозащитников и независимые медиа. Признаны экстремистскими более 100 телеграм-каналов, авторы которых публиковали информацию о протестах и критиковали действия властей. В список экстремистских включен телеграм-канал Nexta Live, Nexta и его логотип, сатирический канал Luxta, а также телеграм-каналы «Беларусь головного мозга» и «МотолькоПомоги». В августе 2020 года аналогичная мера была принята против каналов закрытого властями новостного портала TUT.BY и запущенного частью его бывших сотрудников издания Zerkalo.io.
- США и Евросоюз не признали Лукашенко легитимно избранным главой государства. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций. Официальный Минск обвинения в жестоком подавлении протестов и преследовании политических оппонентов категорически отвергает.
Евросоюз признал ковид-сертификаты Армении
Европейская комиссия сегодня утвердила решение о признании сертификатов Армении и Великобритании о вакцинации от COVID-19 на территории Евросоюза.
«Сегодня мы приняли два новых решения, подтвердив, что сертификаты о вакцинации от COVID-19, выданные этими двумя странами, эквивалентны цифровым ковид-сертификатам Европейского союза.
Уже 45 стран на четырех континентах подключены к системе санитарных сертификатов ЕС», – сообщается на странице Еврокомиссии в Twitter.
Это означает, что сертификаты, выданные странами, входящими в ковид-систему ЕС, принимаются в Евросоюзе на тех же условиях, что и ковид-сертификаты ЕС, пишет «Радио Азатутюн».
В Азербайджане разрешили вакцинацию от коронавируса четвертой дозой
Четвертая доза вакцины от коронавируса может быть введена в Азербайджане по рекомендации врача с учетом состояния здоровья гражданина. Об этом передает агентство Trend со ссылкой на Госагентство по обязательному медстрахованию Азербайджана.
«Через шесть месяцев после вакцинации двумя дозами возможна бустерная доза (ревакцинация). Спустя полгода после двух доз вакцины от коронавируса сопротивление организма к этому вирусу слабеет, поэтому рекомендуется третья (бустерная) доза. По рекомендации врача и с учетом состояния здоровья гражданина может быть введена четвертая доза вакцины», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что гражданину, который становится в очередь для третьей дозы на сайте randevu.its.gov.az, автоматически назначается дата введения четвертой дозы: «Если есть рекомендация врача, то гражданин может подойти в пункт для вакцинации четвертой дозой. Если этой рекомендации нет, то достаточно третьей дозы».
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются препараты CoronaVac (Sinovac), AstraZeneca, «Спутник V» и Pfizer.
США в суде представили гарантии для Ассанжа в случае экстрадиции
Юристы, представляющие позицию Соединённых Штатов в Высоком суде Лондона, где рассматривается апелляция США по вопросу об экстрадиции Джулиана Ассанжа, представили суду ряд гарантий безопасности основателя WikiLeaks и гуманного обращения с ним в случае, если он будет выдан в США.
Четверг - второй и, как ожидается, последний день слушаний по делу Ассанжа в лондонском суде, вердикт которого будет объявлен позднее. Министерство юстиции США добивается отмены решения суда низшей инстанции, который постановил, что Ассанж не может быть выдан в Соединённые Штаты из-за его психологического состояния.
Среди гарантий, о которых юристы оповестили суд, в частности, гарантия того, что к Ассанжу в американской тюрьме не будут применяться специальные административные меры - то есть он будет иметь право на свидания и не будет помещён в одиночную камеру. Власти США также обещают, что он не будет направлен в тюрьму максимально строгого режима в штате Колорадо, если только не совершит новых правонарушений. Кроме того, власти США согласны с тем, чтобы Ассанж, если американский суд приговорит его к лишению свободы, отбывал наказание в Австралии, гражданином которой он является.
Юристы Ассанжа, а также представители правозащитной организации Amnesty International, отвергли эти гарантии. Они называют их недостаточными, а также указывают на то, что США оставляют за собой право их отозвать. Адвокаты указывают на то, что ранее врачи констатировали, что психологическое состояние Ассанжа таково, что он может совершить попытку самоубийства в случае экстрадиции.
Сам Ассанж в среду принял участие в судебном заседании по видеосвязи из тюрьмы.
В США Ассанжу предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже - в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, однако обвинения с этим эпизодом не связаны. В США основателю WikiLeaks может грозить фактически пожизненный срок - более 100 лет тюрьмы.
- Основатель WikiLeaks в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь своей экстрадиции в Швецию. Швеция впоследствии отказалась от обвинений в его адрес, однако экстрадиции начали требовать США. В 2019 году Эквадор лишил Ассанжа убежища, и он был арестован британскими властями. С тех пор он находится в тюрьме, а суд рассматривает дело о его экстрадиции. В первой инстанции дело завершилось в его пользу.
Коронавирус в Южной Осетии: 73 новых случая, один – летальный
Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия выявил за сутки 73 новых случая коронавируса (днем ранее – 67).
Как сообщила глава ведомства Марина Кочиева, под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 2241 человек, 86 сняты с учета за сутки.
От последствий коронавирусной инфекции скончалась женщина в возрасте 90 лет, сообщила заместитель директора Республиканского многопрофильного центра (РММЦ) Зарина Туаева.
В «красной зоне» медцентра проходят лечение 200 пациентов, в палате интенсивной терапии и реанимации – пять человек.
Число выявленных случаев коронавируса за время пандемии составляет 8527, выздоровели 6286, скончались 140 человек.
В Грузии началось производство винтовки GI-4 стандарта НАТО
В Грузии на базе государственного военного научно-технического центра «Дельта» открылось грузино-израильское предприятие «Delta САА», которое производит автоматическое оружие стандарта НАТО.
Как сообщает Минобороны Грузии, согласно проекту, произведенные на заводе винтовки GI-4 (калибр – 5,56 мм) стандарта НАТО будут поставляться Силам обороны Грузии, что способствует процессу оснащения воинских частей современным вооружением.
Договор о производстве автоматического огнестрельного оружия стандарта НАТО был подписан между Минобороны Грузии и израильской компанией в мае 2021 года, пишет агентство «Новости-Грузия».
Грузино-израильское предприятие оснащено новейшими установками, произведенными в ведущих странах мира, а полный технологический процесс производства автоматического огнестрельного оружия GI-4 (5.56) будет осуществляться на месте, отмечают в ведомстве.
В Минобороны уверены, что «функциональная нагрузка предприятия в будущем возрастет еще больше, что позволит производить различные виды огнестрельного оружия и аксессуаров».
На открытии предприятия побывал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Это еще одно выполненное дело, наше обещание, которое я озвучил примерно год назад. Мы начали работать над этим вопросом интенсивно, и сегодня вы видите совместное предприятие автоматических винтовок. Мы привезли американские станки, это новейшая технология высокого уровня и все детали автомата изготавливаются здесь. Сегодня мы уже начали, официально открыли предприятие, и начнем производство GI-4 типа M4, что очень важно и я поздравляю «Дельта» и все министерство обороны с этим важным предприятием. Кроме того, все детали автомата, в том числе, пластмассовые, будет производится на месте», – заявил Гарибашвили.
На предприятии также планируют наладить экспорт совместной продукции.
Из-за оправдательного приговора по делу Анзора Тарба судью сухумского суда могут привлечь к ответственности
Оправдательный приговор по резонансному делу об убийстве Анзора Тарба может стать основанием для возбуждения дисциплинарного дела в отношении судьи сухумского городского суда Инара Кварчия. Об этом сообщили в прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, 25 октября первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициния в соответствии с законом о «Судебной власти» направил в Квалификационную коллегию судей материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении дисциплинарного дела в отношении Кварчия.
Ранее оправдательный приговор, вынесенный Инаром Кварчия в отношении бывших сотрудников МВД – Бадри Джикирба, Аслана Чедия, Виталия Кулова, Адгура Аутлева, отметил абхазский Верховный суд.
«В случае удовлетворения требований Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в отношении судьи Квалификационной коллегией судей могут быть применены меры дисциплинарного характера», – говорится в сообщении.
Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года. По версии прокуратуры, сотрудники МВД умышленно пытали заключенного и нанесли ему множественные телесные повреждения, что привело к смерти Анзора Тарба.
Многие СМИ, включая «Эхо Кавказа», обстоятельно освещали ход судебного разбирательства по этому делу, которое велось в переполненном зале сухумского городского суда под председательством Инара Кварчия. В итоге 10 ноября 2020 года суд вынес оправдательный приговор всем четверым обвиняемым, ввиду отсутствия доказательств их виновности. Это вызвало бурную возмущенную реакцию со стороны родственников и близких покойного Анзора Тарба.
3 марта 2021 года кассационная коллегия по уголовным делам абхазского Верховного отменила оправдательный приговор Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года, а уголовное дело направлено Генеральному прокурору для производства дополнительных следственных действий.
Саакашвили и его адвокатов обвинили в нарушении ковид-регуляций
Специальная пенитенциарная служба распространила заявление по поводу условий содержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
В администрации тюрьмы в Рустави, где содержится Саакашвили, объяснили, что стеклянная перегородка в комнате свиданий была установлена из-за того, что экс-президент и его адвокаты постоянно нарушали правила, установленные для превенции распространения коронавируса, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Указанное решение обусловлено только полным нарушением регуляций, существующих из-за ковид-пандемии, со стороны Михаила Саакашвили и его адвокатов. В частности, со стороны Михаила Саакашвили и представляющих его интересы адвокатов имело место перманентное нарушение установленных регуляций, в частности, они вставали на стол и устанавливали непосредственный контакт через стеклянный защитный барьер, а отказ Михаила Саакашвили от использования средств индивидуальной защиты (маски) повышал вероятность распространения вируса. Также существовала опасность повреждения стеклянного барьера, что могло повлечь телесные повреждения кого-то из присутствующих людей», – сказано в заявлении.
Сегодня Саакашвили распространил сообщение, в котором жаловался на решение тюремной администрации полностью перекрыть стеклянную стену в комнате для свиданий, из-за чего он не может полноценно общаться с адвокатами и обмениваться с ними документами.
«В переговорной установили сплошную стеклянную стену между нами, а это значит, что мы больше не можем обмениваться друг с другом документами. К тому же очень плохо слышно. Такого никогда не было в Грузии и, тем более, в Европе. Мы давно слышали, что судов и прокуратуры не существует, теперь упразднен и институт адвоката! С сегодняшнего дня категорически отказываюсь от любых услуг по анализам, лечению и реанимации, связанных с голодовкой. Так будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлено право на беспрепятственные отношения с правозащитниками!», – отметил Саакашвили.
Он говорит, что сидит «практически в российской тюрьме, а не в грузинской».
«Я встретился с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, которой очень благодарен. Она тоже отметила, что чувствует себя не в Грузии, а в России», –сказано в сообщении, опубликованном на страницах Саакашвили в соцсетях.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Ереван обсуждает с Москвой вопрос об отношениях с Анкарой
Армения обсуждает с Россией возможности урегулирования армяно-турецких отношений, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
«Мы готовы начать отношения, начать урегулирование отношений с Турцией. Этот вопрос обсуждается и с Россией, обсуждаем, как можно продвинуться в этом процессе», – сказал Григорян на брифинге в четверг.
По его словам, и армянская, и турецкая стороны отмечали, что есть положительные импульсы, и возможно будет урегулировать двусторонние отношения, пишет «Интерфакс».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что получил через премьера Грузии предложение о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Власти Ашхабада перенесли торговлю хлебом на тёмное время суток, чтобы скрыть очереди
Власти столицы Туркменистана Ашхабада перенесли торговлю хлебом в государственных магазинах на раннее утро, чтобы в темноте не были видны очереди. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода — Радио Азатлык.
Государственная цена на хлеб ниже рыночной примерно в 10 раз, объясняет редакция. В условиях дефицита муки и продуктов это приводит к созданию огромных очередей. На присланном в редакцию видео запечатлено, как в очередях за хлебом стоят сотни человек, в том числе маленькие дети. Хлеб поступает в продажу в пять часов утра, за 2 с половиной часа до рассвета.
В апреле Туркменская служба Радио Свобода сообщала, что региональные власти в стране запрещают гражданам скапливаться в очередях перед продуктовыми магазинами, чтобы не дискредитировать президента Гурбангулы Бердымухамедова.
Туркменистан в последние годы находится в глубоком экономическом кризисе. В стране, обладающей четвёртыми в мире доказанными запасами природного газа, отмечается дефицит продуктов. Сообщается, что у населения не хватает наличных денег и оно переходит на натуральный обмен.
Власти страны проблемы отрицают. В июне стало известно, что Всемирный банк исключил Туркменистан из отчёта о глобальных экономических перспективах из-за отсутствия достоверной статистики. В апреле использование официальной государственной статистики Туркменистана прекратил Международный валютный фонд.
COVID-19 в Грузии: 4009 новых случаев, 45 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 45 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9918.
За сутки в стране выявили 4009 новых случаев коронавируса. Накануне провели 46 107 тестов: PCR-тестов – 18 950, экспресс–тестов на антиген – 27 157.
Выздоровели еще 5177 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 707 290, выздоровевших – 647 878.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,69%, за последние 14 дней составляет 8,97%, за неделю – 8,89%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 3951 человек, всего в Грузии использовано 1 965 714 вакцин.
В СГБ Грузии сообщили о временном закрытии Ингурского моста
Жителей Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия не будут пропускать через Ингурский мост с 28 по 30 октября.
Как сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии, ограничение ввела абхазская сторона. Причина – второй тур муниципальных выборов в Грузии.
Через Ингурский мост, по информации СГБ, будут пропускать лишь лиц, нуждающихся в медицинской помощи.
«Подобные незаконные решения часто связаны с надуманными причинами, в том числе т.н. обеспечением безопасности на оккупированной территории в период выборов, проходящих на территории, подконтрольной центральными властями», – говорят в грузинском ведомстве.
В СГБ отмечают, что передвижение через Ингурский мост также было ограничено во время первого тура муниципальных выборов.
Ранее в оппозиционном «Национальном движении» заявили, что правящая партия «Грузинская мечта» ведет переговоры с абхазскими властями о закрытии де-факто границы в день выборов – для того, чтобы за оппозицию проголосовало меньше избирателей. В этом контексте оппозиционеры упомянули руководителей «Ингури ГЭС», которые опровергли сообщение об участии в переговорах.
«Репортеры без границ» призвали правительство Грузии объяснить, почему Гордона не пустили в страну
Организация «Репортеры без границ» (RSF) призвала правительство Грузии объяснить, почему украинского журналиста, основателя интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона не пустили в страну. Об этом говорится в сообщении RSF, опубликованном в Twitter.
«Украинскому журналисту Дмитрию Гордону было отказано во въезде на территорию Грузии без объяснения причин. Он планировал взять интервью у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме. «Репортеры без границ» призывают правительство Грузии прояснить причины и уважать право журналиста выполнять свои обязанности», – отмечается в сообщении.
Гордон прибыл в Тбилиси 27 октября днем, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили.
Гордон неоднократно делал заявления в поддержку Саакашвили, который находится под арестом в Грузии с начала октября. 1 октября журналист записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство.
Кроме Гордона, в Грузию также не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш, украинского адвоката Евгения Грушовца, казахстанского бизнесмена Маргулана Сейсембаева. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.
В России впервые более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России на утро 28 октября выявлены 40 096 новых случаев заражения COVID-19. Это новый суточный максимум с начала пандемии. Данные приводятся федеральным оперативным штабом по борьбе с заболеванием с учётом аннексированного Крыма.
Умерли за последние сутки 1159 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это также максимум за время пандемии. С начала октября максимальный показатель смертности обновился в 19-й раз. Больше всего умерших в Москве – 95, это максимальное значение с 27 июля.
Заболеваемость COVID-19 и смертность начали резко расти с середины сентября. В середине октября впервые за всю пандемию в России выявили больше 30 тысяч новых случаев заражения за сутки.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в начале недели, что доля свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 12 процентов, но есть регионы, где заняты до 95 процентов таких коек. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, система здравоохранения региона "работает на пределе" – на лечении в больницах находятся 10 тысяч пациентов, 502 – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
В Москве и ещё шести регионах - Московской, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии сегодня начался период нерабочих дней, объявленный властями, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Он будет действовать до 7 ноября. В этих регионах действуют ограничения на работу предприятий, не будет работать общепит, объекты розничной торговли, кроме продуктовых магазинов, организации сферы услуг, спорта, культуры и развлечений. Хакасия стала первым российским регионом, где на период нерабочих дней ввели комендантский час.
Министерство обороны по просьбе правительства Хакасии направит в регион военных врачей и средний медицинский персонал для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в инстаграме глава республики Валентин Коновалов.
25 октября, правительство республики заявило, что региональное здравоохранение работает на грани возможностей, в больницах не хватает коек. На прошлой неделе число госпитализированных пациентов с COVID-19 в сутки превысило 200, это максимальное число с начала пандемии
В Абхазию планируется поставка 30 тысяч доз вакцины «Спутник V»
В самопровозглашенную республику Абхазия планируется поставка 30 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщила главный санитарный врач Людмила Скорик на встрече с абхазским премьером Александром Анквабом.
По её словам, по линии Международного комитета красного креста в Абхазию уже завезено специальное холодильное оборудование для хранения большого количества вакцин.
Отметим, что абхазский президент Аслан Бжания обсуждал в Москве вопрос доставки второй партии вакцины от коронавируса еще в июле. Он также заявлял, что партия вакцины может поступить в Абхазию в конце июля–начале августа.
При этом в Абхазию доставили лишь 5 тысяч доз препарата «Спутник лайт». Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. На 14 октября 2021 года вакцинацию препаратом «Спутник Лайт» прошли 3152 человека.
Алеся Бацман: «У Грузии нет причин не позволять нам въезд. Это – политика»
Журналист Дмитрий Гордон и его супруга, журналистка Алеся Бацман хотели записать интервью с Михаилом Саакашвили в руставской тюрьме. Об этом Бацман рассказала в интервью «Эху Кавказа».
Она говорит, что соответствующее письмо было направлено в МИД Грузии за несколько дней по поездки в Грузию. По словам Бацман, в нем говорилось, что журналисты хотят «показать всему миру, в каких условиях находится Михаил Саакашвили, что с ним происходит, как с ним обращаются и к чему это все ведет». «Как мы видим, грузинской власти есть что скрывать», – говорит Бацман.
Накануне Дмитрию Гордону запретили въезд в Грузию. Его супруге сказали, что рассмотрение её дела продолжается и она может подождать в тбилисском аэропорту еще несколько часов. «Естественно, я сказала, что ждать не буду», – рассказывает она.
«На выходе, в аэропорту нас ждали журналисты. Естественно, ситуация стала публичной. Я знаю, что к аэропорту стали съезжаться грузинские политики, сторонники Михаила Саакашвили, депутаты, пресса. Я так понимаю, что руководство аэропорта или грузинская власть, понимая это, постаралась как можно быстрее отправить нас обратно в Киев. Потому что для этого они специально задержали рейсовый самолет Тбилиси-Киев. Люди сидели и нас ждали. Конечно же, причина – наша поддержка и наша публичная защита Михаила Саакашвили, другой причины нет», – заявила Бацман «Эху Кавказа».
Журналистка говорит, что украинские официальные органы будут связываться с грузинскими коллегами для выяснения причин запрета на въезд в страну.
«Но это – формальность. Мы же понимаем причину реальную. Мы понимаем, что это – политика. У Грузии нет причин не позволять нам въезд. Дмитрий Гордон на протяжении, наверное, 30 или 31 года всегда ездил в Грузию. У него там огромное количество друзей – от президентов до всеми любимых артистов. Нас очень ждал Вахтанг Кикабидзе, мы планировали с ним поужинать. Грузия – одна из наших родных стран, и всегда поездка в Грузию – это что-то теплое, родное, запоминающееся. Эта ситуация, конечно, вопиющая», – добавила Бацман.
Отметим, что министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что ведомство не получало предварительного уведомления о визите украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Накануне в Грузию также не впустили руководителя «Офиса простых решений и результатов» Марию Барабаш, казахстанского бизнесмена Маргулана Сейсембаева, юриста Евгения Грушовца. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.
Опрос Ipsos: в Тбилиси лидирует Каладзе, в других городах – оппозиционеры
Согласно опросу, проведенному по заказу оппозиционной телекомпании «Мтавари» международной компанией Ipsos Global, в Тбилиси перед вторым туром выборов мэра Тбилиси лидирует кандидат от правящей партии, действующий мэр Каха Каладзе. В других крупных городах, по информации Ipsos, лидируют оппозиционеры.
Для опроса были выбраны четыре города с населением более 100 тысяч человек: Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Зугдиди, пишет агентство «Новости-Грузия».
Согласно исследованию, разница между кандидатами в некоторых случаях настолько мала, что с учетом погрешности в 3% может возникнуть противоположный результат.
В ходе опроса респондентам задавали такой вопрос: «Если бы выборы состоялись в следующую субботу, за какого кандидата в мэры вы бы проголосовали?» На этот вопрос ответили следующим образом:
Тбилиси:
- Ника Мелия («Национальное движение») — 48,4%;
- Каха Каладзе («Грузинская мечта») — 51,6%
Зугдиди:
- Анзор Мелия («Национальное движение») — 54,7%;
- Мамука Цоцерия («Грузинская мечта») — 45,3%.
Рустави:
- Давид Киркитадзе («Национальное движение») — 53,1%;
- Нино Лацабидзе («Грузинская мечта») — 46,9%.
Кутаиси:
- Хатия Деканоидзе («Национальное движение») — 51,7%;
- Иосеб Хахалеишвили («Грузинская мечта») — 48,3%.
Батуми
- Георгий Киртадзе («Национальное движение») — 51,3%;
- Арчил Чиковани («Грузинская мечта») — 48,7%.
Опрос проводился в период с 23 по 27 октября. 2600 имеющих право голоса избирателей старше 18 лет были отобраны случайным образом и опрошены методом прямого интервьирования.
Второй тур выборов мэра состоится 30 октября в 20 городах Грузии, в том числе во всех пяти самоуправляющихся городах.
Впервые в мире футболист высшей лиги совершил каминг-аут
Впервые в истории соревнований по футболу среди мужчин игрок команды высшего дивизиона национального первенства совершил каминг-аут - публично заявил о своей гомосексуальности.
Это полузащитник австралийской команды "Аделаида Юнайтед" Джошуа Кавалло. "С гордостью публично заявляю о том, что я гей" - сказал 21-летний футболист. По его словам, он удивлён тем, что сейчас среди футбольных профессионалов в мире нет открытых геев.
Тренер команды и другие игроки поддержали футболиста - как и представители других австралийских клубов и национальная федерация футбола.
На поступок австралийского спортсмена обратили внимание мировые СМИ. CNN также отмечает, что на данный момент он единственный открытый гей в высших эшелонах мирового футбола. Поступок Кавалло поддержали бывшие и нынешние звёзды, такие как Гари Линекер и Жерар Пике. "Спорт-Экспресс", в свою очередь, приводит мнение бывшего советского футболиста Анзора Кавазашвили, который считает: "Если бы у нас в России кто-то себе позволил сделать подробное, он бы не смог продолжить карьеру".
Первым в мире профессиональным футболистов в 1990 году о своей гомосексуальной ориентации сообщил англичанин Джастин Фашану, однако к тому моменту он не играл в высшей лиге. В 2014 году каминг-аут сделал игрок сборной Германии Томас Хитцльспергер - однако уже после завершения карьеры.
В Грузию не впустили партнера Саакашвили по реформам – бизнесмена Сейсембаева
Казахстанского бизнесмена Маргулана Сейсембаева не впустили в Грузию. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Сейсембаева, он должен был выступить на форуме Академии Гордона.
«Грузинские власти посчитали меня опасным элементом и не впустили в страну. Видать, они побоялись, что я буду что-то делать в поддержку Михаила Саакашвили. Грустно все это. Что же власти такие пугливые? Видать есть причина. Чувствуют, наверное, что правда не на их стороне. Да и ладно», – пишет Сейсембаев.
В прошлом году сообщалось, что основатель управляющей компании Seimar Investment Group, фондов Asadel Partners и Asadel Venture Маргулан Сейсембаев стал партнером Михаила Саакашвили и начал работать с ним в «Офисе простых решений и результатов» в Украине.
Процесс депортации из Тбилиси Сейсембаев описывает «грубым и топорным».
«Зачем так много и нагло врать? Во-первых, на границе мурыжили часа два. Не могли ничего сказать. Все время врали. То система у них зависла, то они проверяют заполнение ковид формы и так далее. Во-вторых, вначале не хотели впускать и мою семью. Когда мы начали возмущаться, после долгого согласования с верхами решили все-таки жену и детей впустить. Потом меня обманным путем, ничего не объясняя, провели и посадили в самолёт. На мои требования отдать паспорт сказали, что паспорт положили в багаж, и я получу его по прибытии. На вопрос “в каком чемодане, у нас ведь их пять?” они опять стали врать, что положили в самолёт все пять. Тогда я говорю: “а как же моя семья? Там только один чемодан мой”. Они начали говорить, что они положили именно в мой чемодан. Когда я спросил, какого цвета мой чемодан, они вообще ничего не ответили и, оставив меня в самолёте, быстро ретировались. Вроде простое нехитрое дело - депортировать человека. А сколько вранья, увиливаний и лицемерия! Через этот маленький эпизод мне сразу же стала видна вся сущность нынешних грузинских властей. К сожалению, теперь мне придется облетать Грузию. Жалко. Хорошая страна, хорошие люди. Страна, сделав круг, вернулась туда же», – пишет он.
Накануне в Грузию также не впустили журналиста Дмитрия Гордона, его супругу Алесю Бацман, соратницу Саакашвили, руководителя «Офиса простых решений и результатов» Марию Барабаш.
Украинский юрист Евгений Грушовец также заявил, что его не пустили в Грузию для встречи с осужденным экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.
В МВД Грузии пока не комментируют запрет на въезд в страну граждан Украины и Казахстана.
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