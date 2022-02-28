ФИФА и ФИДЕ запретили проводить матчи и соревнования в России 

Сайт Настоящего Времени заблокировали в России.

Материалы будут доступны с помощью VPN-сервисов, а также зеркального сайта.

Днем ранее Роскомнадзор направил редакции Настоящего Времени уведомление об ограничении в России доступа к сайту телеканала.

В письме ведомства говорится, что на сайте "размещена информация, распространяемая с нарушением закона", а именно: "Недостоверная общественно значимая информация о российских военных, якобы убитых и взятых в плен на территории Украины в ходе проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции. Распространение указанных недостоверных сведений и персональных данных граждан Российской Федерации создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности".

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Роскомнадзор пишет, что если телеканал удалит информацию, "распространяемую с нарушением закона", то он должен направить уведомление об этом в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для проведения проверки и возобновления доступа при подтверждении факта удаления.

Настоящее Время заявило, что не намерено удалять информацию, о которой идет речь в письме Роскомнадзора.

Ранее ведомство под угрозой блокировки потребовало удалить публикации о войне в Украине от "Эха Москвы", "ИноСМИ", "Медиазоны", "New Times", "Дождя", "Свободной Прессы", Крым.Реалии, "Новой газеты", "Журналиста", "Лениздата".

"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая, не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением либо объявлением войны", – говорилось в сообщении Роскомнадзора.

Президент РСЕ/РС Джейми Флай тогда заявил, что холдинг не будет подчиняться требованиям Роскомнадзора, касающимся удаления публикаций о войне в Украине.

"Угрозы Кремля – это явная попытка скрыть страшную правду о человеческой цене преступной войны Путина против Украины, – сказал Джейми Флай. – Сейчас, в этот критический момент, россияне как никогда нуждаются в нас, чтобы узнавать о том, что говорят украинские официальные лица и мирные жители, чтобы видеть картины уничтожения и смерти, которые были вызваны Путиным и которые его правительство скрывает от своего народа. Мы не сдадимся под давлением и не лишим жителей России доступа к правде".