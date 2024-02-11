Фильм «20 дней в Мариуполе» получил премию Гильдии режиссеров Америки

Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» о первых днях российского вторжения на территорию Украины в 2022 году стал одним из победителей премии Гильдии режиссеров Америки. Один из создателей фильма Мстислав Чернов удостоен награды как лучший режиссер документального кино.

Главную награду на церемонии вручения премий получил режиссер Кристофер Нолан за фильм «Оппенгеймер».

«20 дней в Мариуполе» снят командой репортеров агентства Associated Press в составе режиссера Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсера Василисы Степаненко.

Группа снимала осаду города в течение 20 дней и вынуждена была уехать, когда российские войска подошли слишком близко к городу и захватили его часть. Журналисты опасались, что отснятые материалы в случае обнаружения, скорее всего, были бы уничтожены российскими военнослужащими.

«20 дней в Мариуполе» уже удостоен Пулитцеровской премии. В январе фильм получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино «Сандэнс».

Картина номинирована на премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

Посмотреть фильм на территории России и других стран постсоветского пространства можно на созданной медиакорпорацией Радио Свободная Европа/Радио Свобода бесплатной стриминговой платформе Votvot.