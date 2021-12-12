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Фильм о женском обрезании на Кавказе получил прокатное удостоверение
Документальный фильм «У нас такое происходит» о практике женского обрезания на Северном Кавказе получил от министерства культуры прокатное удостоверение и сможет участвовать в фестивалях. Его премьера пройдет 13 декабря в столичном Центре документального кино в рамках фестиваля «Сталкер», картина также включена в программу «Артдокфеста».
Сам фильм с сентября 2020 года находится в свободном доступе на видеохостинге YouTube, на сегодняшний день его посмотрели порядка 170 тысяч зрителей. Получение прокатного удостоверения даст ему возможности выйти на большой экран.
Авторами фильма «У нас такое происходит» стали журналистка Светлана Анохина и корреспондент ROMB Владимир Севриновский. В него включены не только оценки правозащитников и экспертов, но и реальные истории жительниц Северного Кавказа, пострадавших от калечащей процедуры.
«Итогом расследования стало интервью с руководителем отдела фетв при муфтияте Дагестана Зайнуллой-хаджи Атаевым. Спустя восемь дней после интервью муфтият Дагестана выпустил фетву, запрещающую женское обрезание. Эту фетву ждали много лет, и мы гордимся, что действия наших авторов ускорили её появление», - говорится в анонсе фильма.
Креативный продюсер, автор сценария и соавтор монтажа фильма Оксана Сербинова в разговоре с Кавказ.Реалии отметила, что никаких сложностей с получением прокатного удостоверения не возникло. Фильм имеет возрастное ограничение 18+.
«Мы были первым медиа, которое решило попробовать сделать фильм на эту тему. Много кто пытался осветить ее с разных ракурсов. Это стигматизированная и тонкая тема, требующая особой деликатности, здесь сложно найти героев, многие связывают ее с религией. При этом в фильме мы разбираем этот момент: с представителями муфтията выяснили, что это доисламская традиция», - рассказывает Сербинова.
Продюсер отметила, что очень важно было найти авторов, которые глубоко понимают проблему и помогут раскрыться героям.
«Основная сложность была в поиске героев. В итоге мы набрали достаточно и человеческих историй, и экспертного мнения. Очень большая наша удача – интервью с представителем муфтията, добиться его было сложно, - подытожила собеседница. - Мы хотим, чтобы этот фильм просмотрели как можно больше людей. Нам кажется, это очень важный и человечный фильм. Он сделан с большим уважением, знанием дела и любовью к народам, о которых идет речь».
- На Северном Кавказе женское обрезание не только активно практикуется, но и оправдывается религиозной традицией. В фильме Ирины Шихман «Бьет значит бьет» заместитель имама махачкалинской джума-мечети заявил, что в исламе приветствуется обрезание части клитора, чтобы во время вынужденного сексуального воздержания «женщине было легко». Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев вообще утверждал, что «надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на земле, чтобы сексуальность уменьшилась».
- Фонд «Правовая инициатива» (включен Минюстом России в список НКО, выполняющих функции «иностранного агента». – Прим. ред.) дважды – в 2016 и 2018 годах – выпускал доклады о практике калечащих операций на половых органах у девочек в Ботлихском, Цунтинском, Тляратинском, Цумадинском, Кизлярском районах Дагестана. Официальной статистики подобных хирургических вмешательств никто не ведет, но, по данным правозащитников, этой практике ежегодно только в этой республике подвергаются более 1200 девочек.
Другие новости дня
В штате Кентукки число погибших при торнадо превысило 70
Более 70 человек погибли в результате торнадо в штате Кентукки в ночь на субботу. Точное число жертв пока не известно. Есть опасения, что число погибших может увеличиться.
Президент США Джо Байден пообещал, что правительство сделает всё возможное для помощи пострадавшим.
Президент подписал декларацию о чрезвычайных ситуациях. Она позволит выделить федеральные ресурсы для для штата Кентукки - наиболее пострадавшего штата среди других, также подвергшихся стихийному бедствию. Он оценил торнадо как одни из самых масштабных в истории страны.
Более 70 человек погибли в Кентукки в пятницу. Десятки людей находились в цехе свечного завода в городе Мэйфилд, когда обрушилась крыша.
Активисты обвиняют «Грузинскую мечту» в растрате средств из бюджета
Гражданские активисты провели протестную акцию у фешенебельного отеля в кахетинском поселке Цинандали, где проходила встреча членов правящей партии «Грузинская мечта». Митинг организовало движение «Для Грузии», связанное с крупнейшей оппозиционной силой страны «Единое национальное движение».
Как заявляют активисты, накануне в местной гостинице сети Radisson для съехавшихся со всей страны членов «Грузинской мечты» было организовано грандиозное застолье. По их информации, в целом его участниками стали до 450 человек. Они также заявляют, что вечеринка обошлась примерно в 500 тысяч лари (более 161 тысячи долларов) и эти деньги выделили из бюджета.
«Кутеж одного человека обходится в 670 лари в то время, когда в стране голодает столько детей. Страна рушится, а они едят на полмиллиона лари», - сказал журналистам активист Лаша Хускивадзе.
Около двух десятков демонстрантов собрались в Цинандали сегодня утром. На территорию отеля их не допустила полиция и охрана. Никто из членов партии власти не решился выйти к активистам и ответить на их претензии. Когда представители «Грузинской мечты» начали покидать гостиницу, протестующие встретили их шумом. Все участники держали плакаты, в том числе в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Как известно, одно из дел, по которому проходит Саакашвили касается растраты бюджетных средств в крупных размерах.
По информации грузинской службы Радио Свобода, в течение двух дней в Цинандали находились представители парламентского большинства, новоизбранные мэры от «Грузинской мечты» и депутаты сакребуло. Накануне лидер большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что целью их встречи было обсуждение проблем в муниципалитетах, и что на организацию митинга были потрачены деньги из партийного бюджета.
В цхинвальский медцентр за сутки госпитализированы трое больных с COVID-19
В «красную зону» инфекционной больницы цхинвальского медцентра за минувшие сутки госпитализированы три человека с осложнениями от новой коронавирусной инфекции, всего там проходят лечение 65 пациентов, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся два человека, сообщила информагентству «Рес» сегодня, 12 декабря, заместитель директора РММЦ Зарина Туаева.
«Выписан из стационара один человек, еще один человек - мужчина (71 год) скончался от последствий коронавируса», - сказала Туаева.
Количество инфицированных с начала пандемии в самопровозглашенной республике Южная Осетия составило более 10 тысяч человек, более 9 тысяч - выздоровели, скончались от последствий ковида - 186 человек.
- До 20 декабря в республике решением оперштаба остается запрет на проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.
СГБ сообщила о задержании в зоне грузино-осетинского конфликта гражданина Грузии
Российские пограничники незаконно задержали еще одного гражданина Грузии. По данным Службы государственной безопасности, инцидент произошел в районе села Земо Никози у линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, пишет SOVA.
По данным ведомства, как только была получена информация о задержании, СГБ активировала «горячую линию», работающую через Миссию наблюдателей Евросоюза. Кроме того, информация об инциденте была предоставлена международным партнерам и сопредседателям Женевских международных дискуссий по безопасности на Южном Кавказе.
«Центральное правительство Грузии использует все имеющиеся в его распоряжении механизмы для немедленного освобождения граждан Грузии, незаконно задержанных российскими оккупационными силами», - говорится в заявлении Службы госбезопасности.
СГБ назвала действия Москвы в регионе «деструктивными», подчеркнув, что они наносят ущерб обстановке с безопасностью на местах и значительно усложняют повседневную жизнь местного населения.
Фигуристка Анастасия Губанова одержала первую победу в пользу Грузии
Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова добилась своей первой победы под грузинским флагом. 19-летняя спортсменка, которая представляет Грузию с сезона-2021/22, выиграла турнир Golden Spin в Загребе (Хорватия), сообщает агентство «Новости-Грузия».
За произвольную программу Губанова получила 118,61 балла. По сумме выступлений спортсменка набрала 184,29 балла.
Второе место заняла Эмбер Гленн из США (183,36). Замкнула тройку Нина Петрокина из Эстонии (182,57).
Традиционный международный турнир по фигурному катанию Golden Spin, входящий в серию ISU Challenger, проходил 7-11 декабря. В соревнованиях приняли участие пять грузинских участников. Фигуристы Морис Квителашвили и Ника Эгадзе остались без медалей. Не повезло и спортивной паре Карина Сафина/Лука Берулава, а вот танцевальный дуэт Анастасия Метелкина/Даниил Паркман заработали серебро.
Байден выступил в связи с торнадо, но ответил и на вопрос о «цене» за Украину
Президент США Байден, отвечая в субботу на вопросы журналистов, заявил, что 8 декабря предупредил Владимира Путина: России придется заплатить «страшную цену» (цитата по «Голосу Америки»), если она нападет на Украину. Президент США уточнил, что речь идет о таких экономических последствиях, которые станут для России разрушительными.
Что касается вопроса о возможности отправки американских войск на Украину в случае российского вторжения, то это, по словам Байдена, «никогда не обсуждалось». Вместе с тем, глава Белого дома пояснил, что США и НАТО смогут, если потребуется, направить дополнительные силы на восточные фланги Союза НАТО - для усиления обороны стран-союзниц.
Основная часть выступления Байдена в субботу была отведена ликвидации последствий смертоносных торнадо, обрушившихся на днях на несколько штатов. Жертвами стихийного бедствия стали десятки американцев.
Российские власти отрицает планирование нападения на Украину и обвиняет Киев и Вашингтон в намеренной дестабилизации положения. Россия требует гарантий собственной безопасности перед лицом приблизившейся к ее границам военной инфраструктуры НАТО.
Коронавирус в Грузии: 2 922 новых случая заражения, 36 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 922 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 35,8 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 8,15%, за последние две недели – 7,88%, а за последнюю неделю – 7,42%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 889 286.
Более 47% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 380. В Имерети выявили 481 случай заражения, Самегрело и Земо Сванети – 185, в Квемо Картли – 178, в Шида Картли – 171, в Аджарии – 162, в Кахетии – 149, в Гурии – 81, в Мцхета-Мтианети – 60, в Самцхе-Джавахети – 51, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 24.
От ковида умерли еще 36 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 12 731.
Выздоровели 4 999 человек, их общее число выросло до 832 675.
На данный момент в Грузии 43 854 активных случая коронавируса. Из них 6 142 пациента (более 14% от общего числа) проходят лечение в больницах. Состояние 1 554 больных тяжелое, 321 подключен к аппаратам ИВЛ. 1 193 гражданина остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 36 519 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 37 граждан, а в самоизоляции – более 39,1 тысячи.
В Абхазии выявлено 98 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 387 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 98 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 89 пациентов. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 35 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 19 пациентов, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 20, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 10 пациентов, состояние 2 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 177 человек. Зарегистрировано 539 летальных случаев. Выздоровели 29 067 человек.
Грузинские специалисты объяснили, насколько вакцины эффективны против «Омикрона»
Бустерная прививка от коронавируса препаратами Pfizer и AstraZeneca помогает избежать смерти и сложного течения болезни при заражении новым штаммом коронавируса, получившим название «Омикрон». Об этом сообщил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе в эфире телеканала «Имеди».
По его словам, данные по эффективности вакцин против омикрон-штамма в субботу представила группа британских ученых.
«Третья бустер-доза дает нам эффективность против «Омикрона» в 75%. Первые две дозы малоэффективны и вообще не эффективны. Поэтому необходима третья доза», - сказал Чхаидзе.
По его словам, пока неизвестно, какова эффективность против нового штамма китайских Sinopharm и Sinovac, которые широко применяются в Грузии. Тем не менее, Чхаидзе посоветовал жителям Грузии, которые прошли полный курс вакцинации этими препаратами, сделать бустер-дозу Pfizer.
Как пишет Русская служба Би-би-си, первые лабораторные исследования, проведенные учеными в ЮАР, показали, что новый вариант коронавируса может частично обходить защиту, которую предлагают существующие вакцины от коронавируса, но в целом он не опаснее, чем другие варианты.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса «Омикрон», как «вызывающий озабоченность». Специалисты полагают, что он гораздо заразнее, чем штамм «Дельта», который циркулирует в Грузии в настоящее время.
- Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Об обнаружении нового штамма объявили уже более 50 стран. При этом пока не зафиксировано ни одного случая смерти среди заразившихся омикрон-штаммом.
В Варшаве прошла акция в поддержку мигрантов на границе с Польшей
В субботу, 11 декабря, в Варшаве прошла акция «Ни один человек не может быть нелегальным». Около полутысячи человек вышли на улицу в поддержку мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, сообщает корреспондент Радио Свобода.
Активисты держали плакаты «Человек человеку человек», «Место детей не в лесу», «Откройте границу!». Люди принесли с собой также спасательные одеяла золотистого и серебристого цвета, которые отражают свет и аккумулируют тепло. Такими одеялами укрываются мигранты, ночующие в морозную погоду в лесу. В центре Варшавы артисты вывесили портреты известных поляков, таких как Фридерик Шопен или Адам Мицкевич, укутанных в такие одеяла и надписью: «Они тоже были беженцами».
Из-за коронавирусных ограничений организаторы разделили собравшихся на три отдельных колоны, которые двигались в сопровождении полицейских от Министерства внутренних дел и администрации Польши до Сейма – нижней палаты парламента.
Организаторы предлагали всем желающим чай, а также раздавали открытки, которые можно было отправить активистам и людям.
Организаторы акции, поблагодарили медиков, помогающих мигрантам. Также они говорили о последних трагических случаях. Например, 8 декабря полиция Подляского воеводства сообщила, что на границе нашли труп мигранта из Нигерии.
Также активисты вспомнили о четырехлетней дочери мигрантов из Ирака. Ее родители были возвращены польскими пограничниками на белорусскую сторону, а девочка потерялась в лесу на польской стороне. До сих пор неизвестно, где она находится.
Как пишет Gazeta Wyborcza, c лета жертвами кризиса стали уже более десяти человек, но точное число неизвестно. Правозащитники и активисты опасаются, что в ближайшее время число смертей может возрасти из-за сильных морозов.
Организаторы акции и собравшиеся потребовали немедленного создания гуманитарного моста, допуска журналистов на границу для освещения событий и оказания медицинской помощи мигрантам на приграничной территории. Сейчас там введён временный запрет на пребывание в этой зоне, и журналистов и правозащитников не пускают.
- Миграционный кризис на польско-белорусский границе начался летом и обострился в начале ноября. К декабрю количество беженцев там уменьшилось: стихийные лагеря исчезли, белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре. Около тысячи приехавших покинули белорусскую территорию, вылетев в Ирак.
- Страны ЕС обвиняют режим Александра Лукашенко в миграционном кризисе на границе. 2 декабря Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали 17 физических лиц и 11 организаций, среди которых авиакомпания «Белавиа» и государственное производственное объединение «Белоруснефть». Аналогичные меры приняло Министерство финансов США.
«Группа семи» призвала к возобновлению «нормандского формата»
Для урегулирования наращивания российских войск вблизи границы с Украиной сторонам нужно вернуться к переговорам. Об этом на саммите «Группы семи» в Ливерпуле заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, урегулировать ситуацию необходимо политически, в рамках «нормандского формата».
Ранее Бербок встретилась с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Они осудили российскую агрессию в отношении Украины.
За возобновление переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате» выступал и президент Франции Эммануэль Макрон.
США и страны Запада считают, что Россия может готовить нападение на Украину и поэтому сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно сто тысяч своих военнослужащих.
Москва отрицает предположения о вторжении и подготовке военной операции. По словам российского президента Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.
Переговоры в «нормандском формате» проходят с участием «нормандской четверки», в которую входят главы Германии, России, Украины и Франции. Они занимаются выработкой политического решения по урегулированию конфликта в Донбассе.
Глава МИД Грузии: Решение саммита НАТО в Бухаресте пересмотрено не будет
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что решение саммита НАТО в Бухаресте о том, что Тбилиси и Киев станут членами Альянса, пересмотрено не будет. Так дипломат отреагировал на заявление МИД РФ, в котором Москва потребовала «дезавуировать» решение Бухарестского саммита 2008 года, пишет SOVA.
«НАТО – уникальная организация, основанная на принципах и в соответствии со своим уставом. Никакая третья сторона не имеет права вмешиваться в решение о расширении НАТО», - сказал Залкалиани.
Глава МИД назвал очевидным, что принятое в Бухаресте решение пересмотрено не будет. «Об этом говорят наши партнеры по НАТО. В то же время двери НАТО открыты для каждой страны, которая стремится в альянс и соответствует критериям, и решать этот вопрос должны НАТО и эта страна. В данном случае, решать Грузии и НАТО», - добавил министр.
Ранее МИД России потребовал от НАТО «на основе принципа равной и неделимой безопасности» выработать серьезные долгосрочные правовые гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение альянса на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг требование Москвы, заявив, что все нации в Европе самостоятельно выбирают системы безопасности.
Представитель Госдепартамента посетит Москву, Киев и Брюссель
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии посетит Россию, Украину и Бельгию. Карен Донфрид в Москве и Киеве обсудит наращивание российского военного потенциала на границе с Украиной. В Брюсселе она проведет консультации с союзниками по НАТО по поводу дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе в рамках минских соглашений, говорится в сообщении Госдепартамента.
Визит Донфрид – результат договорённостей президентов России и США. Во время видеопереговоров 7 декабря Владимир Путин и Джо Байден поручили своим командам продолжить обсуждение ситуации вокруг Украины.
Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно сто тысяч своих военнослужащих.
Москва отрицает предположения, что она готовит крупную операцию. По словам российского президента Владимира Путина, Россия не собирается вторгаться на Украину, но занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.
Саакашвили предлагает начать диалог для примирения общества со встречи трех президентов Грузии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что диалог для примирения в обществе должен начаться с его встречи с нынешней главой государства Саломе Зурабишвили и ее предшественником Георгием Маргвелашвили. Об этом говорится в обращении Саакашвили, опубликованном на его странице в Facebook, передает агентство «Новости-Грузия».
Выступая накануне на «Саммите за демократию», президент Грузии Саломе Зурабишвили обещала инициировать общенациональный диалог для достижения взаимопонимания между гражданами страны. По ее мнению, это «наиболее надежный путь к консолидированной демократии».
«Я не могу не вспомнить предложение, озвученное в СМИ четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили по поводу встречи трех президентов… Как у незаконного заключенного, у меня нет иллюзий, что по мотиву этой встречи буду освобожден. Поэтому я предлагаю, чтобы первая такая встреча прошла в Горийском военном госпитале, где я до сих пор нахожусь в статусе заключенного и не прошу от вас помилования, и не собираюсь просить на этой встрече. Я глубоко убежден, что альтернативы такому диалогу нет», - пишет Саакашвили.
Он призвал грузинское общество, политические силы, неправительственный сектор, СМИ и международное сообщество поддержать его инициативу.
«Грузии необходимы мир, развитие и полная перезагрузка. Времени очень мало, и нельзя терять ни минуты», - заявил третий президент Грузии.
- Из года в год в Грузии становится все острее поляризация общества, выраженная в противостоянии сторонников правящей «Грузинской мечты» и оппозиции во главе с партией «Единое национальное движение». Западные партнеры называют поляризацию одной из главных проблем страны. Они регулярно указывают на необходимость преодоления разногласий в обществе для запуска нормального политического процесса.
- Находящийся в заключении Саакашвили в начале декабря призвал нынешние власти страны к всеобщему примирению. В «Грузинской мечте» отнеслись к этому предложению с долей скептицизма. Лидеры правящей партии озвучили собственную формулу общенационального примирения: оппозиция должна перестать требовать проведения досрочных парламентский выборов, а Михаил Саакашвили - покаяться и отсидеть положенный ему срок.
Посол США в Греции представил программу борьбы с дезинформацией
Посол США в Греции представил проект DisinfoHacks по борьбе с дезинформацией. Джеффри Пайетт назвал дезинформацию одной из проблем, с которой встречаются мировые демократии.
Дипломат обратил внимание на дезинформацию о пандемии коронавируса и вакцинации и напомнил слова госсекретаря Энтони Блинкена о масштабной российской кампании вокруг Украины. По словам Пайетта, действия Москвы – часть программы Кремля для оправдания потенциального вторжения на украинскую территорию.
Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно сто тысяч своих военнослужащих.
Москва отрицает предположения, что она готовит крупную операцию. По словам российского президента Владимира Путина, Россия не собирается вторгаться на Украину, но занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.
9 декабря во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Джо Байден пообещал поддержку Киеву, если Россия атакует Украину, и вновь упомянул готовность ввести жесткие экономические санкции против Москвы в случае военной агрессии. 11 декабря стало известно, что Вашингтон выделит Киеву 20 миллионов долларов на укрепление границы на севере и на востоке Украины.
Джеффри Пайетт занимал пост посла США на Украине с 2013 по 2016 год. Во время Евромайдана в 2013 году поддержал действия протестующих в Киеве. Дипломат также обвинял Россию в поддержке сепаратистов в Донбассе.
За девять месяцев 2021 года в Грузии были убиты 13 женщин
В январе-сентябре 2021 года в Грузии были убиты 13 женщин. Об этом говорится в докладе омбудсмена Грузии Нино Ломджария, обнародованном в пятницу по случаю Международного дня прав человека, передает агентство «Новости-Грузия».
Согласно докладу, пять из 13 фактов – это убийства на семейно-бытовой почве. Остальные восемь убийств были совершены по другим мотивам. Также за отчетный период было зарегистрировано 20 покушений на убийство женщин, 11 из которых содержали элементы бытового преступления.
«По направлению насилия в семье и насилия в отношении женщин проблемой остается проведение эффективных превентивных мероприятий, улучшение системы защиты и помощи жертвам, создание возможностей для экономической независимости женщин», - сказано в отчете.
Народный защитник добавляет, что проблемы существуют и с точки зрения «осуществления превентивных мер и эффективного управления конкретными случаями ранних браков». По мнению омбудсмена, пандемия коронавируса еще более усугубила положение женщин и девочек.
СМИ считают Арчила Талаквадзе наиболее вероятным кандидатом на пост главы Минздрава
На должность главы Минздрава Грузии рассматриваются несколько кандидатур, в числе которых вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Пост министра здравоохранения стал вакантен после того, как 9 декабря Екатерина Тикарадзе объявила об отставке. Формально она продолжит руководить ведомством до конца года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Отвечая на вопросы журналистов, Талаквадзе не подтвердил и не опроверг информацию о его возможном назначении главой Минздрава. Лидер парламентского большинства отметил, что окончательное решение – за премьер-министром, и он непременно поддержит позицию главы правительства.
«Я понимаю, что вы хотите опередить события и первым сообщать общественности, какие кандидатуры рассматриваются, но этот вопрос будет решаться путем консультаций, и это решение будет принимать премьер-министр. Уверен, что в сложившейся ситуации будут выбраны наиболее достойные кандидаты для выполнения поставленных задач», - сказал Талаквадзе.
Он также опроверг сообщения о конфликте Тикарадзе и премьера Ираклия Гарибашвили. Некоторые СМИ полагают, что к отставке министра привели их разногласия по вопросу управления пандемией и системы «зеленых паспортов».
«Противостояние – это тема, раздутая из воздуха некоторыми оппозиционными телеканалами, у которых вопросы и повестка дня любо исчерпаны, либо они игнорируют важные темы, которые сегодня наиболее интересуют общество», — заявил он.
- Арчилу Талаквадзе 38 лет. В 2006 году он окончил Тбилисский государственный медицинский университет, затем продолжил обучение в Грузинском институте общественных отношений (GIPA). В 2015 году – Лондонскую школу экономики.
- После шести лет работы в донорских организациях и аппарате Народного защитника Грузии Талаквадзе присоединился к «Грузинской мечте», заняв в 2012 году должность заместителя министра по вопросам исполнения наказаний. В 2014-2016 году был заместителем министра внутренних дел.
- В 2016 году он стал депутатом парламента Грузии, баллотируясь от партии власти в мажоритарном округе Озургети. Занял пост спикера парламента Грузии после скандальной отставки Ираклия Кобахидзе летом 2019 года. В апреле 2021 года Талаквадзе покинул эту должность.
Натия Турнава: Грузия готова подписать соглашение о свободной торговле с США
«Обращение американских конгрессменов своевременное, Грузия полностью готова подписать соглашение о свободной торговле с США», - заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
Конгрессмены США направили письмо торговому представителю США Кэтрин Тай, в котором призвали к укреплению торговых и инвестиционных связей между США и Грузией, сообщает Общественный вещатель Грузии.
«Грузия - важнейший союзник США. Грузия, как развивающаяся демократия, нуждается в проведении значительных политических и экономических реформ, которые будут способствовать укреплению стабильности в регионе Кавказа. Расширение торговых отношений с США еще больше ускорило бы эти реформы», - говорится в письме.
В письме подчеркивается ключевое географическое положение Грузии, что делает ее идеальным партнером в свете глобальной напряженности и нестабильности, существующей в мире. Конгрессмены отметили, что торговые отношения между США и Грузией основаны на таком прочном фундаменте, как «Рамочное соглашение о торговле и инвестициях», торговый диалог на высоком уровне и двустороннее инвестиционное соглашение. Европейский союз также признает Грузию ценным партнером, в том числе с точки зрения энергетической безопасности, о чем свидетельствует «Соглашение об ассоциации с ЕС», включая «Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли».
По мнению американских конгрессменов, сегодня, когда одной из основных вызовов для Грузии является рост и развитие экономики, укрепление торговых и инвестиционных связей с Соединенными Штатами придаст мощный импульс рыночным реформам и инвестиционной политике в Грузии, а также откроет путь для продвижения американских товаров и услуг на рынки Южного Кавказа, Центральной Азии, Турции и Восточной Европы.
Турнава прокомментировал письмо группы американских конгрессменов с призывом к торговому представителю США укрепить торговые и инвестиционные связи с Грузией. «Мы, власть в целом, проделали для этого большую работу. Минэкономики за последние годы очень активно поработало с Торговым представительством США, чтобы создать все предварительные условия для того, чтобы непосредственно перейти уже к переговорам», - сказала она.
На востоке США десятки торнадо, не менее 50 жертв в пяти штатах
В США десятки торнадо в ночь с пятницы на субботу обрушились на восточные штаты США. О жертвах и разрушениях сообщают власти Кентукки, Арканзаса, Теннесси, Миссури и Иллинойса.
Губернатор Кентукки заявил, что только в его штате жертвами торнадо стали не менее 50 человек.
Больше всего от стихии пострадал округ Грейвс и его административный центр город Мейфилд в штате Кентукки. Торнадо разрушил крышу свечной фабрики, башню дворца правосудия и соседнее здание тюрьмы. Власти штата ввели в Кентукки чрезвычайное положение.
В штате Иллинойс группа рабочих оказалась временно заблокирована на складе компании Amazon - после обрушения крыши. В Теннесси погибли три человека, в Арканзасе погиб житель дома престарелых.
Линкявичюс о требовании России остановить расширение НАТО: Больше никаких уступок!
Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что на Бухарестском саммите НАТО не удалось убедить некоторых союзников по альянсу предоставить План действий по членству (ПДЧ, MAP) Грузии и Украине. Об этом он написал в своем Twitter.
«На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году нам не удалось убедить союзников дать Украине и Грузии ПДЧ. Оппоненты утверждали, что это спровоцирует Россию. И Россия была спровоцирована наоборот – она оккупировала 20% Грузии, захватила Крым и теперь требует еще большего! Больше никаких уступок».
Ранее МИД России потребовал от НАТО «на основе принципа равной и неделимой безопасности» выработать серьезные долгосрочные правовые гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение альянса на восток, сообщает SOVA. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг требование Москвы, заявив, что все нации в Европе самостоятельно выбирают системы безопасности.
Вахтанг Кикабидзе после встречи с Саакашвили: Ему нехорошо, но он не сломлен
Известный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе навестил экс-президента Михаила Саакашвили в военном госпитале города Гори, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саакашвили был переведен в Горийский госпиталь из тюремной больницы после 50-дневной голодовки. С 20 ноября экс-президент продолжает курс реабилитации под надзором врачей разного профиля.
«Михаилу Саакашвили нехорошо, тут вопросы излишни, все видно по глазам. Он напоил меня чаем и рассказал все от начала до конца. Он не сломлен, это главное», - сказал Кикабидзе.
По его словам, он рассказал Саакашвили о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я сказал Зеленскому: «Он твой гражданин, и вы должны его увезти, иначе его убьют». Тот ответил, что начнет сегодня же звонить, после этого в Грузию прибыл Народный защитник Украины, а после адвокат», - сказал Кикабидзе.
- Саакашвили является гражданином Украины, до последнего времени он возглавлял Исполнительный комитет Национального совета реформ при президенте Украины, а в прошлом также занимал пост губернатора Одесской области.
- Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было возбуждено несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими. По двум из них он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы. Еще по трем уголовным делам Саакашвили пока не вынесен приговор.
- Как ранее заявляли в Минюсте, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда его поместили в день задержания 1 октября.
Рамзан Кадыров наградил свою 21-летнюю дочь медалью «За заслуги перед Чеченской республикой»
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о награждении медалью «За заслуги перед Чеченской республикой» своей 21-летней дочери - начальника департамента дошкольного образования Грозного Хадижат Кадыровой.
По словам руководителя администрации правительства Чечни Галаса Таймасханова, который и опубликовал в своем инстаграме информацию о награждении Кадыровой, «за прошедший период сфера дошкольного образования города претерпела значительные позитивные изменения».
Кадырову наградили в том числе «за вклад в развитие системы дошкольного образования, а также безупречную добросовестную работу».
Хадижат Кадырова получила пост в декабре 2020 года, когда ей было 20 лет. До этого она работала заведующей детским садом в Грозном.
- Осенью старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - 22-летняя Айшат - была назначена министром культуры республики.
- 3 июля этого года мать Кадырова Аймани отметили региональной наградой, знаком «За отличие в службе ГИБДД I степени».
- Государственный телеканал «Грозный» наградил Рамзана Кадырова премией в 45 тысяч рублей за видео с попугаем.
- 20 июля США внесли Рамзана Кадырова в санкционный список за серьезное нарушение прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину Кадыровых. Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.
«Грузинская мечта» намерена изменить правила выбора председателя ЦИК
Правящая партия «Грузинская мечта» выступает с инициативой изменить правила избрания председателя ЦИК Грузии. Об этом сегодня заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе, передает агентство «Новости-Грузия».
Кобахидзе объяснил необходимость изменения процедуры трудностями, возникшими при избрании главой Центризбиркома Георгия Каландаришвили. Согласно новому законодательству, в августе он был назначен на должность лишь на полгода, поскольку не получил поддержку оппозиции.
«Мы упрощаем законодательство, так как предыдущий процесс избрания выявил недостатки», - сказал Кобахидзе.
Согласно принятым летом поправкам в Избирательный кодекс Грузии, для утверждения председателя ЦИК на полный срок (пять лет), необходима поддержка 2/3 депутатов парламента, в котором 150 мест, а после – 3/5 депутатов. Если этого не происходит, то парламент Грузии проводит голосование для утверждения председателя на шесть месяцев простым большинством – 76 голосами.
Такие правила были определены в соглашении, оформленном под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля 19 апреля текущего года. Целью договора, который предусматривал проведение ряда важных реформ и допускал назначение внеочередных парламентских выборов, было преодоление политического кризиса. Правящая «Грузинская мечта» в одностороннем порядке вышла из соглашения в августе, пообещав однако довести все реформы до конца.
- Несколько дней назад в «Грузинской мечте» допустили, что не будут проводить конституционную реформу, которая является еще одним ключевым пунктом соглашения от 19 апреля и предусматривает снижение избирательного порога с пяти до двух процентов на следующих выборах парламента.
Олаф Шольц поехал в Брюссель для обсуждения вопросов безопасности ЕС
Новый канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Брюссель, где обсуждает координацию действий между Берлином и Брюсселем во внешней политике Европейского союза. Шольц настаивает на необходимости надежно обеспечить безопасность Европы. По его словам, нельзя терпеть никаких угроз отдельным странам. Это значит, что у нас должна быть тщательно скоординированная стратегия во внешней политике. Сейчас нужно добиться успехов в обеспечении безопасности и обороны Европы. Нельзя терпеть никаких угроз отдельным странам, подчеркнул Шольц и выразил обеспокоенность положением дел вдоль украинско-российской границы.
«Агрессия обязательно повлечет последствия, поэтому мы заранее сообщаем об этом России», – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем, новым канцлером Германии.
Украина обвиняет Россию в подготовке к крупномасштабной военной операции. Кремль отрицает все обвинения.
Как сообщает «Евроньюс», в списке приоритетов нового канцлера - предотвращение климатических изменений и переход на чистые источники энергии. Разногласия по этой проблеме, возможно, проверят на прочность отношений между Германией и Францией. В таком случае, позиции руководства Европейского союза может повлиять на курс Германии в энергетической политике.
Директор института «Брейгель» Гунтрам Вольф рассказал телеканалу «Евроньюс», что Франция привержена ядерной энергетике. Она утверждает, что атомные электростанции не выделяют парниковых газов, и поэтому должны считаться зеленой технологией. Германия же называет АЭС опасными и собирается отказаться от ядерной энергетики в ближайшем будущем, сказал ученый.
Европейское турне Шольца включает встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. На предстоящей неделе саммит ЕС обсудит, в частности, вопросы безопасности и обороны.
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