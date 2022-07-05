Финляндия арестовала сотни российских грузовых вагонов

Финляндия арестовала почти тысячу грузовых вагонов, которые принадлежали российским компаниям из санкционного списка Европейского союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финского железнодорожного оператора VR Transpoint.

Согласно официальным документам, еще в июне судебные приставы Финляндии арестовали 865 железнодорожных вагонов из России. Перед этим были заморожены активы нескольких десятков российских и белорусских фирм, включая транспортных, на сумму не менее 82 млн евро. Действия были предприняты из-за санкций, наложенных Европейским союзом на поставки российского угля.

Глава отдела логистики VR сообщил финским СМИ, что около пяти тысяч российских железнодорожных вагонов находились в Финляндии, когда правительство решило ограничить движение поездов между странами. Согласно заявлению VR, вагоны хотели отправить обратно, но судебные приставы приказали наложить арест на часть из них.

Некоторые изъятые вагоны принадлежат компаниям, которые непосредственно попали под санкции Европейского союза. Другие являются собственностью акционеров, также попавших в санкционные списки после начала войны в Украине.

Одна из таких фирм – «Альфа-лизинг» - подала жалобу в финский суд на «неправомерные действия судебных приставов». Об этом Reuters сообщил руководитель корпоративного бизнеса «Альфа-лизинга» Андрей Барков.

В РЖД от комментариев отказались. Минтранс на запрос Reuters не ответил.