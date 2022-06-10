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Финляндия намерена отгородиться от России заборами
Защитные заграждения могут появиться на границе Финляндии с Россией. Об этом сообщила министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен. 9 июня правительство представило в парламент предложение о внесении поправок в закон о пограничной службе. Ожидается, что поправки вступят в силу как можно скорее.
Помимо строительства заграждений, предполагается увеличить число пограничников, закупить новое оборудование для технического наблюдения и самолёты-разведчики. Финансирование на эти цели было выделено ещё весной. Микконен подчеркнула, что погранслужба должна быть готова отразить в том числе и угрозу "гибридного влияния", когда страна-сосед использует волны миграции из третьих стран в целях политического давления, как это было в 2021 году на белорусско-польской границе.
Поправки будут внесены и в закон об иностранцах. Прошения об убежище в Финляндии будут принимать и обрабатывать сразу на пограничных пропускных пунктах. Это предотвратит миграцию заявителей в пределах Финляндии или дальше в другие страны ЕС. В докладе правительства говорится, что с изменением международной обстановки Финляндия готовится подвергнуться широкомасштабным и сложным видам гибридного влияния как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Протяженность финско-российской сухопутной границы составляет 1271 км, расстояние от границы до столицы Хельсинки - 200 км.
После начала вооруженного вторжения России на территорию Украины прежде нейтральная Финляндия заявила о намерении присоединиться к НАТО. Страна уже подала заявку на членство в организации, но против этого пока возражает Турция.
Другие новости дня
Bloomberg: Дания и Нидерланды против статуса кандидата в ЕС для Украины
Европейская комиссия в конце следующей недели может официально рекомендовать дать Украине статус страны-кандидата в члены ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Некоторые страны ЕС не согласны с тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата. Так, по данным агентства , против этого выступают Дания и Нидерланды, а Германия предлагает дать Украине некий условный статус кандидата.
В Копенгагене уверены в недостаточном соответствии Киева европейским требованиям, в частности, критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств, сообщает Bloomberg. Киеву, как пишет агентство, потребуется "принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу".
В то же время большинство европейских стран положительно относятся к заявке Киева. На встрече послов ЕС, состоявшейся 8 июня, Польша, Ирландия и Литва призвали принять решение в пользу Украины, представители Эстонии указали на необходимость дать Киеву надежду.
Окончательное решение будут принимать лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Ускоренного пути для получения этого статуса не существует, и Украине все еще нужно преодолеть возражения ключевых государств, которые выступают против расширения блока, отмечает Bloomberg.
В начале марта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Версале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейский блок отвечает "нет" на заявку властей Украины принять страну в Евросоюз по ускоренной процедуре, поскольку страна находится в состоянии войны.
Позже Макрон заявил, что вступление Украины в состав Евросоюза может затянуться на многие годы и призвал создать "новую организацию европейского политического сообщества", которая приветствовала бы в своих рядах Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту инициативу Макрона, заявил, что альтернатива вступлению Украины в ЕС — "компромисс" с Россией.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала российского вторжения. Её примеру последовали также Грузия и Молдова.
- 9 мая Украина передала Еврокомиссии вторую часть анкеты для получения статуса кандидата на присоединение к Европейскому союзу. Специальная комиссия оценит заявку в июне. Но даже если Украине присвоят статус "кандидата на вступление", чтобы стать полноценным членом союза, стране придётся провести множество реформ для соответствия критериям, а затем – получить одобрение от всех 27 стран блока. Представители Еврокомиссии и ряда стран Евросоюза, включая Польшу, заверили Украину, что ее заявка будет рассмотрена так быстро, как это возможно.
Новые западные данные о потерях России: до 20 тысяч убитыми
Российская армия с начала вторжения потеряла убитыми, вероятно, около 20 тысяч человек. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник в высокопоставленных кругах. Предыдущие западные оценки российских потерь во второй половине мая составляли 15 тысяч погибших.
Российские войска теряют особенно большое количество живой силы и боевой техники в нынешних боях на западе Луганской области – в районе городов Северодонецк и Лисичанск, где им удалось добиться определенных успехов и продвинуться вперед, говорит собеседник издания.
Украинское командование оценивает российские потери в 31 тысячу человек убитыми. Точно так же не известны и размеры украинских потерь. Агентство УНИАН сообщило со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова, что сейчас вооруженные силы страны ежедневно теряют около 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными. Проверить данные о потерях в условиях боевых действий возможным не представляется.
Источник The Guardian отмечает, что в скором времени обе стороны столкнутся с проблемой физической и психологической усталости войск. По его мнению, у россиян более значительные резервы живой силы, но это может компенсироваться более высоким боевым духом украинских военных.
Пентагон сообщил о поддержке украинских научных лабораторий
У Украины нет программы биологического и химического оружия. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны США.
В документе отмечается, что за последние 20 лет Вашингтон поддерживал 46 лабораторий и учреждений здравоохранения. Все они занимались диагностикой заболеваний в сферах здравоохранения и сельского хозяйства.
Пентагон пишет, что работа в лабораториях велась в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной организацией по охране здоровья животных. Минобороны утверждает, что эта работа привела к эффективному выявлению заболеваний. Украинские учёные работали в соответствии с международными нормами, отмечается в бюллетене.
Россия ранее заявляла, что на территории Украины при поддержке Минобороны США действуют лаборатории, имеющие отношение к биологическому оружию. И Вашингтон, и Киев эти обвинения российской стороны отрицают. В Соединённых Штатах не исключают, что Москва намеренно распространяет неподтверждённые сведения – для осуществления собственных биологических или химических атак.
ООН раскритиковала Москву за слова о биологическом оружии у Украины. Организация утверждает, что у неё нет каких-либо сведений по разработке Киевом биологического оружия.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Сборная Грузии по футболу на выезде разгромила Северную Македонию
Сборная Грузии по футболу разгромила команду Северной Македонии в матче третьего тура Лиги наций со счетом 0:3. Игра проходила в Скопье, на стадионе «Филипп II».
Все мячи были забиты во втором тайме: отличились Буду Зивзвадзе, Хвича Кварацхелия, Отар Китеишвили.
До этого сборная Грузии на старте в двух турах обыграла дома Гибралтар со счетом 4:0, Болгарию на выезде — 5:2 и является лидером группы.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», за последние два года Грузия и Северная Македония провели пять поединков. В матчах дивизиона D Лиги наций сезона-2020/2021 команды дважды сыграли вничью — 1:1.
А вот матч, состоявшийся 12 ноября 2020 года в Тбилиси, стал судьбоносным. В той игре определялось, кто из соперников получит первую в своей истории путёвку на чемпионат Европы.
Победу со счётом 1:0 одержали македонцы, а тренер сборной Грузии словак Владимир Вайсс ушел в отставку.
Более полутора лет с грузинами работает француз Вилли Саньоль и с ним сборная Грузии по футболу провела 17 матчей: восемь побед, две ничьи и семь поражений.
Перелом наступил в октябре 2021 года: с этого месяца сборная играет без поражений.
В одном из храмов Санкт-Петербурга неизвестный открыл стрельбу
В Петербурге в здании Благовещенской церкви на Пискаревском проспекте неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии сообщает, что в результате стрельбы погиб один человек. Вероятнее всего, речь идет о самом стрелявшем.
В телеграм-канале Росгвардии Петербурга говорится, что стрелявший - мужчина 1991 года рождения. 78.ru называет стрелявшего постоянным прихожанином храма. По данным издания, он доставлен в больницу с ранением. «Фонтанка» сообщает, что это была попытка самоубийства.
По информации «Известий», в храме, помимо стрелявшего, находилось двое прихожан. Они не пострадали.
Зеленский ввел санкции против Путина, руководства России и вузов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против высшего руководства России. В санкционном списке 35 человек, среди них - президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, председатель правительства Михаил Мишустин и все его заместители, а также кабинет министров в полном составе.
Всем им запрещен въезд в Украину и транзит через ее территорию. Запрещено вести какие-либо финансовые дела с Украиной и на территории Украины. Все их экономические и финансовые обязательства аннулируются, активы блокируются. Запрещено также пользоваться украинскими радиочастотами и электронными коммуникациями, участвовать в торговом или экономическом сотрудничестве. Операции по ценным бумагам, эмитентами которых они являются, не будут производиться. Те, у кого ранее были государственные награды Украины, будут их лишены.
Другим указом Зеленский ввел санкции против 236 российских университетов. В Украине будет запрещено образовательное и научное сотрудничество с ними. В санкционный список, в частности, вошли Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты, Высшая школа экономики, МГИМО и другие.
ООН обновила данные о погибших за время войны украинцах
С начала российского вооруженного вторжения на территорию Украины погибли 4302 мирных жителя. Ранения получили 5217 тысяч человек. Среди погибших - 272 ребенка. Об этом говорится в новом отчете управления верховного комиссара ООН по правам человека.
В Донецкой и Луганской областях погибли 2493 человека, 2979 получили ранения. На территориях этих областей, подконтрольных Киеву, погибли 2339 человек, 2326 получили ранения.
Большая часть смертей и увечий вызвана работой тяжелой артиллерии и систем залпового огня.
Управление ООН напоминает, что реальное число погибших может быть значительно выше, так как данные из мест, где велись интенсивные бои, приходит с запозданием. В частности, это относится к Мариуполю, Изюму и Попасной, откуда поступают сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.
Paris Match: сопровождение Путина скрывает состояние его здоровья
Владимира Путина в зарубежных поездках сопровождает «специальный» сотрудник Федеральной службы охраны, который отвечает за сбор экскрементов и мочи президента России. Об этом говорится в материале французского издания Paris Match, который был подготовлен при участии сотрудника российского издания «Проект» Михаила Рубина.
По данным журналистов, один из охранников Путина с 2017 года отвозит собранное в Россию для того, чтобы скрыть информацию о состоянии здоровья главы государства.
Ранее издание «Проект» сообщало, что с 2016 по 2020 год Путина в поездках сопровождала группа врачей из Центральной клинической больницы управления делами президента РФ, и среди них был специалист по раку щитовидной железы.
Слухи о том, что Владимир Путин болен онкологическим заболеванием и был прооперирован, появляются в СМИ не первый год. В Кремле эту информацию отвергают, утверждая, что президент полностью здоров.
Однако весной текущего года информацию о болезни Путина подтвердил американский режиссер Оливер Стоун, снявший в 2017 году четырехсерийный документальный фильм о президенте России. Во время работы над фильмом Стоун неоднократно встречался с Путиным. При этом режиссер, рассказывая о болезни президента РФ, сказал, что тот «перенес» онкологическое заболевание. Ссылаясь на официальные американские источники, о болезни писало и издание Newsweek.
Аджика и ткемали получат статус охраняемого географического указания
Для двух знаменитых соусов – аджики и ткемали, будет использоваться географическое указание места происхождения, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии – «Грузпатент» («Сакпатенти»). Статус, подтверждающий уникальность продуктов, должен быть присвоен аджике и ткемали через три месяца, как только завершатся все формальные процедуры.
Обычно продукция с указанием географического местоположения пользуется большим спросом, при этом цены на нее значительно выше стоимости аналогов. «Грузпатент» считает, что специальный статус аджики и ткемали поможет развитию регионов и аграрного туризма, стимулирует привлечение новой рабочей силы, повысит узнаваемость Грузии.
Согласно документации ведомства, аджика – продукт абхазского происхождения. «Апырпыл-джика» в переводе с абхазского означает «перечная соль». Для изготовления классической аджики используется красный острый перец, соль, чеснок и сухой кориандр. Иногда к традиционным ингредиентам добавляют орехи и разные травы.
В «Грузпатенте» указывают, что ареал распространения аджики охватил регион Самегрело, позже Запад страны и всю Грузию. «Сегодня этот продукт можно встретить за любым грузинским столом», – сказано в пресс-релизе «Грузпатента».
Сливовый соус ткемали «Грузпатент» называет визитной карточкой грузинского стола. Отмечается, что сегодня его готовят во всех регионах страны, однако родиной ткемали считается Западная Грузия.
- Сейчас в государственном реестре Грузии зарегистрировано более двух десятков географических обозначений, которые применяются для «мацони», «чурчхелы», «чачи». Есть даже «ахалкалакский картофель» и «кутаисская зелень».
Бурчуладзе объяснил, почему Грузия воздерживается от поставок вооружений Украине
Глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе объяснил, почему Тбилиси отказывается от поставок вооружений Украине.
«То, что мы не передаем Украине вооружение, считаем, что защищаем интересы граждан Грузии и страхуем Грузию от риска нового конфликта», - сказал Бурчуладзе, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.
По его словам, попытки представить ситуацию так, будто Грузия «дистанцировалась от международного сообщества» в «процессе распределения вооружений», является ложью и направлена на дискредитацию не только правительства, но и государства в целом, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Хочу вам сказать, что наши отношения с НАТО с каждым годом становятся все более интенсивными. Лично я участвовал в оборонном министериале НАТО четыре раза», - добавил министр.
- 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча международной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран. Грузия на ней представлена не была. Представителей Тбилиси не было и на последующих аналогичных заседаниях
- В Минобороны страны объяснили неучастие тем, что роль Грузии ограничивается мощной политической и гуманитарной поддержкой Украины.
WP: с конца февраля на кладбище в Днепре похоронили 293 военных
За три месяца войны на кладбище в украинском городе Днепр похоронили 293 военных. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на военного капеллана Дмитрия Поворотного. Он сообщил, что за последние восемь лет боевых действий в Донбассе - до начала российского вооруженного вторжения 24 февраля - на этом кладбище кладбище было похоронено 175 военнослужащих.
Поворотный добавил, что всего в Днепропетровской области с начала полномасштабной войны похоронено более 700 украинских военных.
1 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные потери украинской армии составляют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными.
Минобороны России 18 апреля заявило, что потери украинской армии превысили 23 тысячи человек.
- 25 марта министерство обороны России заявило, что потери российской армии составили 1351 человек убитыми.
- По данным Генштаба ВСУ, потери Вооруженных сил России по состоянию на 9 июня превысили 31 тысячу человек.
- Русская служба Би-би-си 3 июня опубликовала исследование, согласно которому потери российкой армии составили три тысячи человек. Речь идет о тех военнослужащих, чьи имена и фамилии удалось подтвердить по сообщениям глав регионов России и местных СМИ.
Путин: На нашу долю выпало возвращать и укреплять территории
Президент России Владимир Путин в четверг на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что российский император Петр I не отторгал территории Швеции во время Северной войны 1700-1721 годов, а «возвращал» их и «укреплял». По словам главы государства, «на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять».
Путин заявил, что на территориях, захваченных Петром I, испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Эти земли, по его словам, «всегда были под контролем российского государства». Президент также вспомнил и про город Санкт-Петербург, основанный первым российским императором в 1703 году. Он заявил, что изначально страны Европы не признавали эти территории за Россией.
Ранее стало известно, что представители назначенной Россией администрации в Херсоне и Запорожской области Украины заявили о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России. Это было сделано после визита первого заместителя главы российской Администрации президента Сергея Кириенко на оккупированные российскими войсками территории Украины. После вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия контролирует большую часть Херсонской области вместе с областным центром и значительную часть Запорожской области, хотя сам город Запорожье остается под украинским контролем.
В эти дни в России отмечается 350-летие со дня рождения Петра I. В российской историографии этот царь, впоследствии император, традиционно оценивается как правитель, который жесткими методами укрепил мощь государства и внедрил в нем ряд почерпнутых с Запада реформ. Одним из итогов деятельности Петра стало присоединение ряда прибалтийских территорий, которые отошли к России от Швеции по Ништадскому миру 1721 года. Некоторые из них, в частности территории современных Эстонии и части Латвии, до того практически никогда не входили в состав России или каких-либо русских княжеств.
Какие именно территории Путин имеет в виду под словами о «возвращении», он не сказал.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
- В начале войны с Украиной Москва заявляла, что аннексия территорий не является целью операции. Киев неоднократно заявлял, что не готов ни на какие территориальные уступки по итогам войны. Боевые действия продолжаются.
- Путин, обосновывая решение ввести войска в Украину, утверждал, помимо прочего, что многие территории этого государства исторически не были населены украинцами, говорил о них как о «подарках» советской власти и напоминал об их прошлом в составе Российской империи.
- В 2014 году Россия аннексировала Крым. Перед этим власти региона, находившиеся под влиянием России, объявили о своей независимости от Украины, Киев это решение не признавал. Голосование на референдуме проводилось, когда автономная республика находилась под полным контролем России и вопреки украинскому законодательству. Почти все страны мира не признают его итогов.
Чехия раскрыла подробности программы приема россиян и белорусов
МИД Чехии опубликовал подробности программы ускоренной эмиграции для российских и белорусских граждан, которые в своих странах преследуются властями. Прием заявлений начался 20 мая и продлится целый год, но квота составляет всего 500 человек.
Программа получила название «Гражданское общество». Она проводится министерствами иностранных и внутренних дел Чехии совместно с неправительственными некоммерческими организациями. Как утверждают в МИДе, новая программа призвана помочь активистам покинуть свои страны в целях безопасности.
Лица, которые отвечают критериям участия в программе, а также члены их семей, могут подать заявление в чешском посольстве. Им будет обеспечено упрощенное и ускоренное рассмотрение обращения – в течение месяца.
Чехия приостановила выдачу виз россиянам и белорусам 24 февраля, сразу после вторжения России на территорию Украины.
«Грузинская мечта» о голосовании в Европарламенте: такая резолюция ничего не стоит
Резолюция Европарламента может быть воспринята как своего рода намек на то, что Грузии, в отличие от Украины и Молдовы, возможно, не будет предоставлен статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Если это произойдет, естественно, это будет совершенно нелогичное и несправедливое решение. Так голосование в Страсбурге прокомментировал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, пишет SOVA.
«Мы не будем опережать события и подождем 23-24 июня, когда должно быть принято окончательное решение о статусе кандидата. В соответствии с решением мы предоставим общественности больше информации о кулуарных событиях вокруг статуса кандидата и соответствующих личных разговорах», - сказал Кобахидзе.
По его словам, ажиотаж вокруг этой темы подозрительно совпал со встречей в Бакуриани «эксперта по революциям» Питера Аккермана с оппозиционным «Единым национальным движением» и принадлежащими ему партиями, телевидениями и НПО. Как утверждает лидер «Грузинской мечты», американский коуч проводил в Бакуриани тренинг по государственному перевороту.
Кобахидзе вновь заявил, что оппозиция рассчитывает на отказ Евросоюза предоставлять Грузии такой же статус, что и Украине с Молдовой. За этим якобы последуют волнения в обществе, что «Нацдвижение» попытается использовать для осуществления переворота. Завершением же всего этого будет втягивание Грузии в войну с Россией, уверен председатель правящей партии.
Говоря собственно о резолюции Европарламента, лидер «Мечты» заявил, что она призывает к освобождению врагов грузинской демократии и свободы медиа – экс-президента Михаила Саакашвили и гендиректора телеканала Mtavari Arkhi Ники Гварамия, объявляет Бидзину Иванишвили чуть ли не главной проблемой грузинской демократии и требует ввести в отношении него санкции.
«Такая резолюция не имеет ничего общего с европейскими ценностями, и, скажу прямо, ничего не стоит». По словам Кобахидзе, «благожелателям» Грузии, возможно, не нравиться, что в стране действует закон, и «Саакашвили, пробравшийся в страну в контейнере со сметаной, и ограбивший на семь миллионов телекомпанию Гварамия, сегодня находятся в соответствующем месте».
«Но то, что не нравится покровителям криминалов, нравится грузинскому народу - это мир, верховенство права и экономическое развитие. Тех, кому это не нравится, нельзя назвать друзьями и доброжелателями Грузии». Кобахидзе выразил надежду на то, что когда Тбилиси, Киев и Кишинев станут членами ЕС, «к тому времени нас встретит другой Европарламент, защищенный от влияния фейков и защищающий истинные европейские ценности».
Всеобщая регистрация в детские сады Тбилиси начинается завтра
Всеобщая регистрация в детские сады Тбилиси на 2022-2023 воспитательный год начнется 10 июня в 10:00, сообщает агентство «Новости-Грузия». Регистрация будет проходить на сайте Агентства по управлению детскими садами Тбилиси - www.kids.org.ge. Оформить можно будет детей, которым к 30 сентября исполнится два года.
Регистрация будет продолжаться до заполнения мест. Родители, которые не смогут записать ребенка в тот или иной детский сад, с 13 июня смогут подать заявление на включение в резервный список.
Для граждан Украины регистрация происходит в упрощенном режиме. Собрав всю необходимую документацию, они должны напрямую обратиться в желаемый детский сад.
Регистрация в детские сады Тбилиси проходит в два этапа. Первый начался 3 июня. Тогда регистрацию прошли дети из социально незащищенных семей; воспитанники детских домов; дети со специальными образовательными потребностями; дети, чьи брат или сестра уже ходят в садик; дети лиц со статусом одинокого родителя.
В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в них зачисляют около 62 тысяч детей.
В «ДНР» служивших в ВСУ иностранцев приговорили к смертной казни
Верховный суд так называемой "ДНР" приговорил к смертной казни трех иностранных граждан, принимавших участие в военных действиях в составе украинской армии, сообщают ТАСС и "Интерфакс".
"Коллегией апелляционной палаты Верховного суда ДНР рассмотрено уголовное дело в отношении граждан Великобритании Шона Пиннера, Эйдена Аслина и поданного королевства Марокко Брагима Саадуна обвиняемых в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР", – приводит "Интерфакс" слова председательствующего коллегии по делу Александра Никулина.
По его словам, "приговор может быть обжалован участниками процесса в кассационном порядке в Верховном суде ДНР через апелляционную палату в течение одного месяца со дня его провозглашения".
"Медиазона" писала, что трое пленных официально вступили в ВСУ до начала войны и прожили в Украине несколько лет. По данным издания, подданный Великобритании Эйден Аслин во время поездки по Украине познакомился со своей будущей невестой и остался жить в стране, а в 2018 году принес присягу и начал служить в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ.
Вместе с Эслином в плену оказался его друг, 48-летний бывший военный Королевского английского полка Шон Пиннер. В 2018 году, как и Эслин, он официально присоединился к ВСУ и служил в 36-й бригаде морской пехоты.
Марокканец Саадун Брагим решил переехать в Украину в 2019 году. Его защитник Дмитрий Ершов утверждает, что молодой человек год учил русский на языковых курсах, а потом поступил на факультет аэродинамических и космических технологий Киевского политехнического института. Однако в итоге он бросил учебу, в 2021 году заключил трехлетний контракт с ВСУ и попал в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты.
26 апреля премьер Великобритании Борис Джонсон высказался о попавших в плен британцах. "Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим", – сказал он. В МИД Великобритании также осудили "эксплуатацию военнопленных в политических целях" и призвали к гуманному обращению с задержанными.
Президиум Европарламента призвал «работать над предоставлением» Грузии статуса кандидата
Президиум Европарламента призвал глав государств и правительств стран ЕС «принять решение по заявкам Украины, Республики Молдова и Грузии вступить в Евросоюз» на своем саммите 23-24 июня. Об этом говорится в совместном заявлении председателей фракций, принятом президиумом Европарламента в четверг, 9 июня. В президиум входит спикер Роберта Метсола и председатели всех фракций.
«Европейский Союз должен продемонстрировать храбрость, решительность и видение в сегодняшнем контексте жестокой агрессивной войны против нашей европейской соседки Украины», – указывается в заявлении.
В документе подчеркнули, что ЕС должен быть надежным партнером, демонстрирующим солидарность с теми, кто выступает за такие же идеалы, как и он.
«Граждане Украины стремятся жить в свободной, демократической и процветающей стране, являющейся гордым и преданным членом европейской семьи. Мы признаем, что эти стремления разделяют народы Грузии и Молдовы, а также стран Западных Балкан, чьими ожиданиями не следует продолжать пренебрегать», – считают в президиуме Европарламента.
«Поэтому мы настойчиво призываем ваc предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата на вступление в ЕС, согласно статье 49 Договора о Европейском Союзе и как начало основанного на заслугах процесса. А также работать над предоставлением такого же статуса Грузии, чтобы удовлетворить легитимные стремления грузинского народа», – говорится в заявлении.
Накануне Европарламент принял резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. В ней он упомянул европейские стремления Молдовы и Грузии, пишет Deutsche Welle.
Югоосетинский лидер Алан Гаглоев назначил глав МВД и Минюста
Новый президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев назначил глав МВД и Минюста.
Министерство внутренних дел возглавил Валерий Газаев, который работал в данном ведомстве с 1997 года.
Министром юстиции стал Олег Гаглоев. В 2013–2020 годах он руководил аппаратом югоосетинского правительства, в последние годы занимался предпринимательской деятельностью.
Ранее югоосетинский президент представил парламенту кандидатуру Константина Джуссоева на пост главы правительства.
В Абхазии заявили о возможности установления дипотношений с Йеменом
Посол самопровозглашенной республики Абхазия в Сирии Баграт Хутаба утверждает, что Йемен предложил Абхазии взаимное признание и установление дипотношений.
Информацию прокомментировал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он указал на сложную ситуацию, сложившуюся в Йемене.
«Мы будем двигаться по пути международного признания государственного суверенитета и международной правосубъектности нашей страны. Йемену благодарны за диалог. В стране, как известно, сложности. Мы договорились выждать, пока формируем базу для установления дипломатических отношений», – сказал Ардзинба.
Политик заявил, что Абхазия будет двигаться по пути международного признания государственного суверенитета и правосубъектности. Он добавил, что Абхазия развивает «активный и заинтересованный диалог с партнерами, с которыми у республики пока нет дипломатических отношений».
«Это десятки стран. Часть из них принимала участие в недавнем Абхазском форуме в Москве», – говорит Ардзинба.
Сегодня же абхазский министр поблагодарил страны, которые в ООН выступили против грузинской резолюции по беженцам. Это – Россия, Беларусь, Бурунди, Китай, Куба, Северная Корея, Лаос, Никарагуа, Судан, Сирия, Вьетнам и Зимбабве.
«Вместе с этими странами мы продолжим двигаться по пути выстраивания многополярного и справедливого мира, где будут учтены права малых народов и наций», – отметил он.
Ранее Ардзинба сказал, что резолюция Генеральной ассамблеи ООН «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия» игнорирует историческую справедливость.
За резолюцию, признающую право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц на возвращение в Абхазию и Южную Осетию, проголосовали 95 стран, 12 – против, 56 воздержались.
- Международно признанное правительство Йемена и движение хуситов с 2014 года, когда хуситы заняли столицу Йемена город Сану, находятся в состоянии гражданской войны. Международная коалиция под командованием Саудовской Аравии в 2015 году вступила в этот конфликт на стороне смещённого повстанцами правительства президента Абд-Раббу Мансура Хади. Жертвами вооружённого противоборства стали десятки тысяч человек. ООН называет сложившееся положения одним из самых тяжёлых гуманитарных кризисов.
Автомобильный маршрут между Арменией и Азербайджаном будет действовать в упрощенном режиме – Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня в Ереване заявил, что согласование автомобильного маршрута между Арменией и Азербайджаном находится на завершающей стадии и этот маршрут будет действовать в упрощенном режиме.
«Как вы знаете, железнодорожный маршрут согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и завершается согласование того режима, который будет установлен. Он будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории, и здесь никаких двусмысленностей быть не может», – сказал Лавров.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян назвал переговоры со своим российским коллегой конструктивными и искренними.
Мирзоян подтвердил готовность Еревана приложить усилия для достижения стабильности и мира в регионе, посчитав ключевым урегулирование нагорно-карабахского конфликта, которое будет включать ключевые пункты по обеспечению безопасности и всех прав народа Нагорного Карабаха и окончательному определению статуса Нагорного Карабаха.
В повестке дня встречи, по словам Мирзояна, были вопросы разблокирования коммуникаций региона, а также тема делимитации, демаркации и безопасности границ.
«Открытие региональных коммуникаций может создать новые возможности, в том числе диверсифицировать логистические связи между Арменией и Россией. Надеемся, что комиссия на уровне вице-премьеров зафиксирует положительный результат», - сказал Мирзоян.
Сегодня же у здания МИД Армении прошла акция протеста оппозиции. Протестующие заявили, что «любое соглашение, достигнутое с нынешними властями Армении, является недействительным, поскольку они не имеют мандата от народа на то, чтобы вести страну к новым уступкам».
Югоосетинский парламент начал рассматривать кандидатуру Константина Джуссоева на пост главы Кабмина
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия начал рассматривать кандидатуру Константина Джуссоева на пост главы Кабмина. Как пишет агентство «Рес», сегодня прошли заседания парламентских комитетов и Комиссии по соблюдению регламента парламента. Депутаты одобрили кандидатуру Джуссоева.
«Сейчас работа проводится на уровне комитетов. Комитеты парламента представляют в профильный комитет по законности, законодательству и местному самоуправлению заключение по кандидатуре на должность председателя правительства. Завтра профильный комитет рассмотрит их заключения», – сказал председатель Комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ Амиран Дьяконов.
Председатель Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев сообщил, члены его комитета единогласно одобрили кандидатуру Джуссоева.
«Все члены комитета поддержали кандидатуру Константина Джуссоева на пост председателя правительства. Отзывы по его кандидатуре только положительные», – сказал Дриаев.
Комитет по образованию и науке под председательством Инала Уригаева также одобрил кандидатуру Джуссоева.
«Наш комитет единогласно одобрил представление президента. Мы, со своей стороны, надеемся на положительное решение других наших коллег и желаем Джуссоеву успешной работы на ответственном посту», – сказал Уригаев.
Председатель Комиссии по соблюдению регламента парламента Гарри Мулдаров также рассказал о принятом положительном решении членов комиссии.
Югоосетинский лидер Алан Гаглоев накануне обратился к парламенту с предложением рассмотреть кандидатуру Константина Джуссоева на должность председателя правительства.
- Константину Джуссоеву 54 года. В 1989 году он окончил Цхинвальский филиал Грузинского политехнического института по специальности «Технология металлорежущих станков и инструментов».
- В 1993-2011 годах Джуссоев был гендиректором строительной компании ООО «Приличный», с 2011 года возглавляет строительную компанию «Мегаполис».
- Компании Джуссоева принимали участие в строительстве ряда объектов в Цхинвали – многоквартирного дома на улице Таболова, микрорайона «Северный», зданий правительства и Юго-Осетинского госуниверситета, православного храма Святой Троицы и т.д.
Утвержденная Европарламентом резолюция содержит призыв ввести санкции против Иванишвили
Европейский парламент сегодня утвердил резолюцию о «Нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии».
В документ вошла и поправка, предложенная «Европейской народной партией», «Европейскими консерваторами и реформистами» и политической группой «Обновляя Европу».
В поправке говорится о «деструктивной роли олигарха Бидзины Иванишвили в политике и экономике Грузии, его контроле над правительством и его решениями, в том числе по политически мотивированным преследованиям журналистов и политических оппонентов».
В документе речь идет об обеспокоенности в связи с «личными и деловыми связями Иванишвили с Кремлем, которые определяют позицию нынешнего правительства Грузии в отношении санкций против России».
«(Европейский парламент) призывает (Европейский) Совет и демократических партнеров рассмотреть возможность введения персональных санкций против Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии», – сказано в документе.
Первую часть поправки Европейский парламент утвердил простым поднятием рук, вторую часть (о введении санкций против Иванишвили) поддержали 308 депутатов, 218 выступили против.
В утвержденной Европарламентом резолюции выражается обеспокоенность в связи с ситуацией со свободой СМИ в Грузии. Документ содержит призыв к правительству Грузии провести полное расследование преступлений, совершенных против журналистов. В резолюции также сказано, что по гуманитарным соображениям власти должны позволить экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили получить адекватное лечение за границей.
Накануне в Европарламенте прошли дебаты, посвященные свободе СМИ и безопасности журналистов в Грузии. Европарламентарии поддержали стремление Грузии к членству в ЕС, указав, что в этом процессе главными препятствующими факторами являются борьба со свободой слова, отсутствие реформ и олигархическое правление.
У здания посольства Литвы в Грузии порвали флаги ЕС и ЛГБТ – задержаны трое
Трое человек задержаны на акции ультранационалистов против ЛГБТ-сообщества у посольства Литвы в Тбилиси. Задержания начались после того, как участники акции порвали флаги ЛГБТ и Евросоюза, пишет агентство «Новости-Грузия».
В участок доставлены, в том числе, организаторы митинга – лидеры общественного движения «Нравственность» Гурам и Александр Палавандишвили.
Ранее на этой неделе отец и сын Палавандишвили были задержаны на аналогичной акции у офиса представительства Евросоюза в Грузии. Тогда вместе со своими сторонниками они требовали «остановить ЛГБТ-пропаганду». Участники митинга оскорбляли аккредитованных послов западных стран, требуя, чтобы они «прекратили вмешательство во внутренние дела Грузии».
Полиция отпустила Гурама и Александра Палавандишвили в тот же день под расписку. Позже акцию ультранационалистов прокомментировал посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра. Он осудил оскорбления в адрес своих коллег по дипломатическому корпусу, указав, что они не жалеют усилий, чтобы помочь Грузии на пути вступления в ЕС и НАТО.
Ардзинба: резолюция по грузинским беженцам «игнорирует историческую справедливость»
Резолюция Генеральной ассамблеи ООН «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия» игнорирует историческую справедливость, – заявил ТАСС министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба.
«Резолюция Генассамблеи ООН игнорирует историческую справедливость, тысячелетнюю историю абхазской государственности. Сколько бы ни было принято таких резолюций, наше стремление к укреплению государственного суверенитета и развитию нашей страны неизменно. Мы будем двигаться и дальше в этом направлении», – сказал Ардзинба.
Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Генассамблеи, заявил, что грузинская резолюция нацелена лишь на подрыв нормализации в регионе.
«Очередное внесение Грузией данного документа нацелено лишь на подрыв нормализации в регионе и давление на суверенные государства – Абхазию и Южную Осетию. Истинные намерения Тбилиси уже невозможно замаскировать мнимой заботой о беженцах и перемещенных лицах», – отметил дипломат.
По его словам, многолетняя эксплуатация проблематики беженцев грузинскими властями «заметно вредит усилиям по решению текущих гуманитарных проблем в регионе».
«Такая практика не способствует и прогрессу в рамках Женевских дискуссий, а лишь провоцирует напряженность между представителями общин, проживающих в Грузии, Абхазии и Южной Осетии», – добавил зампостпреда РФ при ООН.
За резолюцию, признающую право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц на возвращение в Абхазию и Южную Осетию, проголосовали 95 стран, 12 – против, 56 воздержались.
Против голосовали Россия, Беларусь, Бурунди, Китай, Куба, Северная Корея, Лаос, Никарагуа, Судан, Сирия, Вьетнам и Зимбабве.
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