Финляндия планирует запретить импорт российского СПГ

Финляндия планирует запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 2025 года. Об этом сообщил министр климата и окружающей среды Кай Мюккянен, пишет Helsingin Sanomat.

«Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу», – сказал Мюккянен.

По словам министра, это может быть сделано с помощью реформы газового рынка Евросоюза, которую страны-члены ЕС и Европарламент согласовали в начале декабря.

Реформа позволяет государствам-членам ЕС запретить импорт российского и белорусского трубопроводного газа и СПГ по соображениям безопасности. При этом запрет может быть установлен только на ограниченный период времени и после консультации с Еврокомиссией. Ожидается, что соответствующее постановление вступит в силу весной. После этого правительство Финляндии может представить свое предложение по запрету импорта.

По словам Мюккянена, более простым решением было бы принятие соответствующих санкций со стороны Евросоюза, но некоторые страны-члены «к этому не готовы», фактически, «такое решение не может быть принято в ЕС».

Финская госкомпания Gasum продолжила импорт СПГ из России после начале войны в Украине. В организации это объяснили тем, что у Gasum есть обязательства по долгосрочному контракту с «Газпромом» – это обязывает их совершать минимальные закупки.

В компании заявили, что с начала войны она закупила у «Газпрома» лишь минимальное количество газа, предусмотренное контрактом. Компания не обнародовала ни срок действия контракта, ни сумму минимальных покупок.

Как пишет Helsingin Sanomat, в прошлом году Россия поставила в Европу почти 16 миллионов тонн СПГ. В то время как поставки трубопроводного газа в Европу резко сократились, поставки СПГ возросли. Крупнейшими покупателями российского СПГ стали Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды.

Мюккянен подчеркнул, что Финляндия импортировала небольшой объем российского СПГ, и «этот вопрос не имеет существенного значения».