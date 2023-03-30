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Финляндия сообщила о сокращении российской агентурной сети в стране
Финская служба безопасности и разведки (SUPO) сообщила, что в 2022 году ослабила разведывательную деятельность России в стране. Этому способствовала высылка сотрудников российской разведки и ограничения в выдаче виз. Об этом говорится в докладе службы.
«Российская разведывательная служба сократилась вдвое по сравнению с прошлым годом. Основной причиной этого сокращения стала высылка офицеров разведки и отказы в выдаче виз», - заявил глава службы Антти Пелттари.
По заявлению Пелттари, офицеры разведки работали под дипломатическим прикрытием, их активность была ограничена тем, что Финляндия ограничила въезд в страну для россиян.
Как утверждает глава SUPO, Россия после сокращения разведывательной службы и нехватки агентов в 2022 году стала активнее использовать кибершпионаж.
- Финляндия в сентябре 2022 года закрыла границу с Россией, а также сократила количество виз, которые выдаются российским гражданам. Эта страна подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией на фоне военного вторжения России в Украину. До этого они придерживались нейтралитета и не вступали в военные союзы.
Другие новости дня
США осудили арест журналиста WSJ. Американцев призвали покинуть РФ
Белый дом и Госдепартамент США решительно осудили арест в России американского журналиста, корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
«Преследования американских граждан российскими властями неприемлемыми» - говорится в заявлении Белого дома. В нем также содержится осуждение преследований в России журналистов и свободной прессы.
Госсекретарь Энтони Блинкен вновь призвал американских граждан, находящихся в России, покинуть страну. В заявлении Белого дома говорится, что американцы должны прислушаться к призывам администрации и не ездить в Россию. После российского широкомасштабного вторжения в Украину Госдепартамент неоднократно обращался с подобными призывами.
Гершкович, который имеет в России официальную аккредитацию как журналист, был задержан накануне в Екатеринбурге. В четверг суд в Москве отправил его в СИЗО. Его подозревают в шпионаже.
В заявлении Белого дома говорится, что представители администрации США в контакте с The Wall Street Journal и родственниками Гершковича, а также с российскими властями - относительно доступа консула к американскому гражданину. Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила получение запроса о посещении Гершковича консулом.
Российское следствие утверждает, что журналист собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Кремль заявляет, что Гершкович «взят с поличным». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. WSJ обвинения категорически отрицает. В заявлении издания говорится, что редакция глубоко обеспокоена безопасностью сотрудника.
К Гершковичу на суд о мере пресечения не пустили его адвоката, заявив, что защитник ему уже назначен. Журналистов на заседание суда не пустили. Корреспондент «Медиазоны» успел увидеть, как американца с капюшоном на голове и застегнутыми за спиной наручниками провели в сторону конвойной лестницы.
- Аресты журналистов зарубежных изданий по обвинениям в шпионаже исключительно редки, обычно их в таких случаях высылают из страны. Случай Гершковича – первый такой после окончания холодной войны. В 1986 году КГБ арестовала журналиста US News&World Reports Ника Данилоффа. Ему были подброшены секретные материалы. Меньше чем через месяц он был обменян на арестованного за шпионаж сотрудника советской дипмиссии при ООН Григория Захарова.
- В июле Россия вместе с Венесуэлой, Ираном, Китаем, КНДР и Мьянмой попала в составленный Госдепартаментом США список стран с повышенным риском неправомерного задержания американцев. Американские эксперты прямо обвиняют Москву в захвате заложников для давления на Вашингтон и обмена их на арестованных по уголовным статьям, в том числе о шпионаже, россиян.
- Задержание журналиста прокомментировала международная организация «Репортеры без границ». «Журналисты не должны становиться мишенью!» – говорится в твиттере правозащитников.
- Гершкович родился в России, но эмигрировал вместе с родителями ребенком. До WSJ он работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.
Созданный омбудсменом консилиум врачей посетит Саакашвили в ближайшие дни
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани сообщил, что созданный омбудсменом консилиум врачей посетит экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ближайшие дни.
По словам Иоселиани, консилиум сам решает, когда и как часто он должен встречаться с Саакашвили.
Что касается допуска польских врачей к Саакашвили, Иоселиани говорит, что этот вопрос должно решать правительство, и он считает, что любому заинтересованному врачу следует предоставить возможность посетить политика.
Как передает агентство «Интерпрессньюс», народный защитник также прокомментировал тему подачи иска в Страсбургский суд об отсрочке приговора Саакашвили. Он отметил, что иск должны готовить правозащитники, а аппарат омбудсмена помогает в истребовании необходимой документации из клиники «Вивамед».
Двоих жителей Цхинвали задержали за избиение инспектора ГИБДД
Двое жителей Цхинвали задержаны и водворены в изолятор временного содержания за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
В правоохранительном ведомстве рассказали, что инцидент произошел 28 марта. По версии МВД, к стационарному посту милиции в Джавском районе подъехала автомашина ВАЗ 2114, в которой находились четверо жителей югоосетинской столицы. Двое из них подошли к сотрудникам милиции, несшим службу на посту, словесно оскорбили их, а также причинили телесные повреждения одному из инспекторов, заявили в МВД.
На место происшествия, рассказали в ведомстве, выехала следственно-оперативная группа, которая задержала лиц, применивших насилие в отношении представителя власти.
«Согласно актам медосвидетельствования, трое из задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения», – сказано в сообщении.
Собранные материалы по данному факту направлены в прокуратуру Джавского района.
Ранее в МВД сообщили, что проводят служебную проверку по факту еще одного инцидента. Он произошел 22 марта между сотрудником милиции и братом югоосетинского президента Алана Гаглоева Александром Гаглоевым.
Суд в Москве арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича
Лефортовский суд Москвы арестовал до 29 мая журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже. Об этом сообщили государственные информагентства. Корреспондент был задержан Федеральной службой безопасности 29 марта в Екатеринбурге.
Утверждается, что журналист с американским гражданством собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Кремль заявляет, что Гершкович «взят с поличным». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. WSJ обвинения категорически отрицает. В заявлении говорится, что редакция глубоко обеспокоена за безопасность сотрудника.
К Гершковичу не пустили его адвоката, заявив, что защитник ему уже назначен. Журналистов на заседание суда не пустили. Корреспондент «Медиазоны» успел увидеть, как американца с капюшоном на голове и застегнутыми за спиной наручниками провели в сторону конвойной лестницы.
Арест журналистов зарубежных изданий по обвинениям в шпионаже исключительно редки, обычно их в таких случаях высылают из страны. Случай Гершковича — первый такой после окончания холодной войны. В 1986 году КГБ арестовала журналиста US News&World Reports Ника Данилоффа. Ему были подброшены секретные материалы. Меньше чем через месяц он был обменян на арестованного за шпионаж сотрудника советской дипмиссии при ООН Григория Захарова.
В июле Россия, вместе с Венесуэлой, Ираном, Китаем, КНДР и Мьянмой попала в составленный Госдепартаментом США список стран с повышенным риском неправомерного задержания американцев. Американские эксперты прямо обвиняют Москву в захвате заложников для давления на Вашингтон и обмена их на арестованных по уголовным статьям, в том числе о шпионаже, россиян.
- Задержание журналиста прокомментировала международная организация «Репортёры без границ». «Журналисты не должны становиться мишенью!» – говорится в твиттере правозащитников.
- Гершкович родился в России, но эмигрировал вместе с родителями ребёнком. До WSJ он работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.
Хвича установил рекорд: его трижды признали лучшим игроком месяца
Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А в марте.
Кварацхелия провел в итальянском чемпионате 3 матча, забил 2 гола, отметился результативной передачей и заработал пенальти.
Хвичу объявили лучшим игроком месяца в Серии А уже трижды в текущем сезоне – это абсолютный рекорд.
Ранее гол Кварацхелия в ворота «Аталанты» признали лучшим в марте.
Недавно авторитетный портал Transfermarkt обновил данные по трансферной стоимости грузинского футболиста. Кварацхелия подорожал на 25 миллионов евро и теперь оценивается в 85 миллионов.
Грузинская шахматистка Мери Арабидзе выиграла чемпионат Европы
Представительница Грузии Мери Арабидзе стала победительницей чемпионата Европы по шахматам среди женщин. Турнир проходил в Петроваце (Черногория).
Мери Арабидзе набрала 8,5 очков из 11 возможных. Второе место заняла польская спортсменка Оливия Киолбаса, которая уступила Арабидзе по дополнительным показателям.
Соревнование проводилось в 11 туров с классическим контролем времени. Всего в чемпионате Европы участвовали 139 спортсменок.
Арабидзе – вторая грузинская шахматистка, победившая на чемпионате Европы. В 2017 году титул чемпионки континента завоевала Нана Дзагнидзе.
В Абхазии прошел молебен за Киево-Печерскую лавру
В Моквском соборе в самопровозглашенной республике Абхазия прошел молебен за Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщило РИА Новости.
«Эта молитвенная поддержка для братии Киево-Печерской обители, гонимых за Веру Православную – о защите святынь лавры, монахов, священников и прихожан Киево-Печерской лавры, а также всех гонимых православных христиан», – сказал один из организаторов молебна, пономарь Моквского кафедрального собора Боян Делба.
29 марта в Крестовоздвиженской церкви на территории Киево-Печерской лавры провели последнее богослужение Украинской православной церкви (ранее Московского патриархата), на которое пришли сотни верующих. Власти Украины ранее обязали монастырь УПЦ покинуть территорию и здания Киево-Печерской лавры до 29 марта после того, как государственный заповедник «Киево-Печерская Лавра» отказался от договора аренды с УПЦ.
В УПЦ утверждают, что подали в суд и до окончания разбирательств не намерены покидать Лавру. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в среду, что силой монахов УПЦ из Лавры выселять не будут - по его мнению, они сами «потихоньку» покинут территорию.
Накануне стало известно, что предстоятель автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры.
Авраамий принадлежит к числу братии монастыря. 29 марта он обратился к Епифанию с заявлением о переходе в ПЦУ, после чего был назначен исполняющим обязанности наместника монастыря ПЦУ на территории Лавры – он существует юридически, но пока не фактически. Остающимся в юрисдикции УПЦ монахам Лавры он предложил последовать его примеру.
Вечером в среду стало известно о том, что митрополит УПЦ Онуфрий запретил архимандрита Авраамия в служении за переход в ПЦУ. Эту церковь в УПЦ считают неканонической, обвиняя в расколе.
В свою очередь, сторонники ПЦУ обвиняют УПЦ в связях с Москвой, указывая на то, что, хотя она и заявила о независимости от РПЦ после российского вторжения в Украину, это никак не было оформлено юридически – УПЦ не получала автокефалии и не просила о ней. Власти Украины также считают УПЦ по-прежнему связанной с Московским патриархатом.
Россия может ограничить поставки молочных продуктов из Армении
Москва рассмотрит вопрос ограничения поставок молочных продуктов из Армении в Россию. В импортируемой армянской молочной продукции выявлены нарушения, сообщила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.
По данным Россельхознадзора, в импортируемых из Армении молочных продуктах используется сырье, произведенное в Иране, что служба запрещает. Российское ведомство прямо критикует Инспекционный орган продовольственной безопасности Армении за непроведение должного контроля, из-за чего в Россию могут поступать некачественные и опасные продукты питания.
«На самом деле никаких проблем, угрожающих безопасности пищевых продуктов, жизни или здоровью людей, не обнаружено», – сказала начальник информационной службы Инспекционного органа продовольственной безопасности Армении Ануш Арутюнян.
Несмотря на утверждение российской стороны, армянская сторона возражает, заявляя, что проводит надлежащий контроль, проблема связана исключительно с импортируемым из Ирана сырьем, которое является безопасным.
По словам Арутюнян, молочные продукты из того же сырья продаются и на армянском рынке.
«Если этот продукт импортируется в Армению, и на его основе производятся молочные продукты, эти молочные продукты также могут быть экспортированы в другую страну. Другое дело, что Россия видит в этом проблему», – сказала она.
Как пишет Радио Азатутюн, предыдущие заявления Россельхознадзора о выявленных проблемах носили адресный характер. На этот раз имена не называются, в целом делается предупреждение, что армянские молочные продукты могут быть не допущены на российский рынок.
Российская риторика о качестве продукции имеет больше политический оттенок, такое впечатление сложилось у руководителя общественной организации «Информированный и защищенный потребитель» Бабкена Пипояна.
«Нельзя не видеть, что здесь есть также политический элемент», – сказал он.
Сообщение с жесткими акцентами последовало за намерением Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда. Нарушения, конечно, есть, но Пипоян не исключает, что это повод для того, чтобы показать союзнику зубы.
Российские специалисты проводили мониторинг в Армении с 20 по 24 марта.
Лия Ахеджакова сообщила об уходе из театра «Современник»
Народная артистка России Лия Ахеджакова сообщила сегодня «Новой газете», что ещё 10 марта написала заявление об уходе из московского театра «Современник» по собственному желанию.
Теперь, по её словам, она хочет заняться гастрольной деятельностью, покидать Россию актриса не планирует, несмотря на то, что подверглась гонениям со стороны государства и «патриотической общественности» за поддержку Украины.
8 февраля стало известно, что руководство московского театра «Современник», где Лия Ахеджакова работала с 1977 года, убрал из репертуара последнюю постановку с её участием – спектакль «Игра в джин». По словам актрисы, которая неоднократно публично критиковала Владимира Путина и выступала в поддержку Украины, директор театра в разговоре с ней упомянул, что его «буквально завалили гневными письмами в её адрес». Официально в театре причиной отмены спектакля назвали плохое самочувствие Ахеджаковой. Актриса это не подтвердила, заявив, что «очень хотела играть».
Ряд публицистов-сторонников войны призвали оставить Ахеджакову в покое, другие, напротив, выразили удовлетворение в связи с её неприятностями.
До этого «Современник» снял с показа другой спектакль с Ахеджаковой – «Первый хлеб». На него жаловались «Офицеры России» из-за монолога актрисы, который якобы оскорбляет ветеранов.
В конце 2022 года в Петербурге на неопределённую дату перенесли спектакль «Мой внук Вениамин», в котором также играла Ахеджакова. Причина названа не была, однако именно тогда актрису много и резко критиковали в прокремлёвских телеграм-каналах.
Недавно на Кипре Ахеджакова сыграла в этом спектакле «при полном аншлаге», пишет «Новая газета».
- После полномасштабного военного вторжения на территорию Украины российские власти начали преследовать в том числе деятелей культуры, которые выступили против войны. Сотни режиссёров, актёров, музыкантов и художников столкнулись с невозможностью заниматься профессиональной деятельностью в России и были вынуждены покинуть страну. За антивоенную позицию против некоторых из них – как, например, против лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука и актёра Артура Смольянинова – были заведены административные дела о дискредитации действий российской армии.
В России по подозрению в шпионаже задержали журналиста The Wall Street Journal
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Спецлужба утверждает, что журналист по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК.
Предприятие в сообщении не названо. «Медуза» со ссылкой на коллегу корреспондента WSJ сообщила, что тот ездил в Нижний Тагил. Там находится танковый Уралвагонзавод и ещё несколько предприятий военно-промышленного комплекса. «Вёрстка» отмечает, что в Свердловской области расположены более 100 заводов и предприятий, работающих на гособоронзаказ. «Коммерсантъ» пишет, что Гершкович будет доставлен в Москву и помещён в СИЗО «Лефортово».
Ранее 30 марта стало известно, что журналист, около шести лет работающий в России, пропал в Екатеринбурге при подготовке материала о ЧВК «Вагнер». Вечером 29 марта в центре города у ресторана Bukowski Grill люди в штатском задержали мужчину, натянув ему на голову свитер, предположительно, это был Гершкович.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Гершковича «взяли с поличным». Редакция WSJ выразила глубокую озабоченность случившимся. В заявлении говорится, что газета «категорически отрицает» обвинения и требует немедленного освобождения своего репортёра.
Задержание журналиста прокомментировала международная организация «Репортёры без границ». «Журналисты не должны становиться мишенью!», — говорится в твиттере правозащитников. По вменённой статье корреспонденту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
- В июле Россия, вместе с Венесуэлой, Ираном, Китаем, КНДР и Мьянмой попала в составленный Госдепартаментом США список стран с повышенным риском неправомерного задержания американцев. Американские эксперты прямо обвиняют Москву в захвате заложников для давления на Вашингтон и обмена их на арестованных по уголовным статьям россиян.
- Последнюю статью за авторством Гершковича его издание опубликовала 28 марта. В декабре в издании вышел материал о том, как президент Владимир Путин получает информацию о войне в Украине, над которым работал журналист. В тексте утверждалось, что информация редактируется ФСБ, в результате чего президент не получает полную информацию о провалах армии.
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В Ингушетии избит критиковавший власти активист и блогер
В Ингушетии неизвестные избили и вывезли на автомобиле, а затем высадили Адама Хамчиева – оппозиционного блогера и члена партии «Гражданская инициатива», он госпитализирован, передаёт Кавказ.Реалии.
Телеграм-канал ASTRA сообщает, что нападение произошло 28 марта в кафе «Рио» в Малгобеке. По одним данным, это кафе принадлежит Хамчиеву, по другим – он там работает.
По данным телеграм-канала SAPA KAVKAZ, опубликовавшего запись с видеокамеры в кафе, на Хамчиева напали пятеро мужчин, избили его, несколько раз выстрелили в воздух, а затем посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Сообщается, что нападавшие объявлены в розыск.
По информации телеграм-канала Mash Gor, люди, которые избили и увезли Хамчиева, высадили его из автомобиля в Карабулаке, расположенном примерно в 50 км от Малгобека, откуда он был госпитализирован – ASTRA подчеркивает, что подтверждением этих сведений не располагает. Также без указания источника Mash Gor отмечает, что мотив нападения мог был личным и не связа с оппозиционной деятельностью активиста.
Данных о состоянии здоровья Хамчиева на момент публикации новости не было, об инциденте не сообщалось в официальных источниках.
- В январе прошлого года в квартире Хамчиева в Магасе был проведен обыск, после которого его насильно увезли люди в масках и камуфляже. Он нашелся в полиции лишь несколько часов спустя, активисту предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. Неделю спустя он дал признательные показания, заявив, что нашел пистолет.
- Республиканский лидер партии «Гражданская инициатива» Магомед Хазбиев заявлял, что на Хамчиева оказывали давление. Адвокат Хамчиева Мовсар Гатагажев эту информацию не подтвердил.
- Задержание Хамчиева предположительно было связано с его общественной деятельностью: «Он задавал высокопоставленным чиновникам неудобные вопросы, проводил расследования», – рассказал Кавказ.Реалии его однопартиец Исропил Нальгиев.
- По данным «Интерфакса», незадолго до задержания Хамчиев занимался, помимо прочего, сбором жалоб на работу перинатального центра в Назрани.
Участника мартовских протестов в Тбилиси задержали по уголовной статье
В МВД Грузии сообщили о задержании одного человека за нападение на полицейских и поджог патрульного автомобиля в ходе мартовских протестов на проспекте Руставели в Тбилиси.
По информации ведомства, 21-летний молодой человек во время акции кидал камни и «коктейли Молотова» в сотрудников полиции, из-за чего те пострадали, а также поджег автомобиль правоохранителей.
В МВД говорят, что задержанный ранее привлекался за неподчинение полиции и является подсудимым по делу о нанесении легкого вреда здоровью и повреждении вещи.
Ранее на свободу вышли все задержанные в ходе акций 7-9 марта, привлеченные по административным статьям. Под залог в 3000 лари был освобожден и участник митинга, в отношении которого ведется дело по статье уголовного кодекса.
Однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал наказать всех виновных в насилии против правоохранителей. В МВД сообщили о 58 пострадавших полицейских. Число пострадавших участников акции власти не называют.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса – «Нападение на сотрудника полиции» и «Уничтожение вещи путем поджога».
Папа Франциск доставлен в больницу с лёгочной инфекцией
Глава Римско-католической церкви Франциск был госпитализирован в среду с респираторной инфекцией. Как сообщает Associated Press со ссылкой на Ватикан, папа римский испытывал в последние дни затруднённое дыхание и останется в римском госпитале Гемелли на несколько дней для обследования и лечения.
86-летний Франциск, перенесший в молодости операцию по удалению части лёгкого, не болел COVID-19. Об этом в среду вечером сообщил журналистам представитель Ватикана Маттео Бруни.
Нынешняя госпитализация первая с июля 2021 года, когда понтифик находился 10 дней в госпитале Гемелли, где ему была сделана операция на толстой кишке.
Помещение Франциска в больницу в среду вызвало вопросы относительно его общего состояния здоровья и способности участвовать в предстоящих пасхальных торжествах.
По словам Маттео Бруни, папа Франциск в последние дни дышал с затруднениями. Предварительные тесты показали наличие респираторной инфекции (заражение COVID-19 исключено, заявил представитель Ватикана).
Сбежавший из-под домашнего ареста Алексей Москалёв задержан в Минске
Сбежавший из-под домашнего ареста Алексей Москалёв задержан в Минске, сообщает издание SOTA со ссылкой на свои источники. Предположительно, спецслужбам удалось вычислить его местонахождение как только он включил мобильный телефон.
Адвокат Москалёва Дмитрий Захватов не смог точно подтвердить задержание своего подзащитного, но отметил, что «по косвенным данным всё так и есть». Захватов добавил, что телефон Москалёва сейчас не отвечает.
Белорусское МВД подтвердило задержание Алексея Москалёва в Минске. Сообщается, что это было сделано милицией по запросу Москвы.
Весной прошлого года дочь Алексея Москалёва, 12-летняя Маша, нарисовала на уроке ИЗО женщину, которая стоит у флага Украины и загораживает ребёнка от ракет, летящих со стороны России. Учительница рисования рассказала об этом директору школы, та обратилась в полицию. В квартире у Москалёвых прошёл обыск.
В соцсетях отца, который воспитывает дочь в одиночку, полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Алексея Москалёва сначала составили протокол по статье административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению. Москалёва поместили под домашний арест, а его дочь отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних. В приюте у девочки отняли мобильный телефон, не позволяя общаться с отцом и не допуская к ней правозащитников и волонтёров.
12 марта комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов Тульской области подала в суд иск об ограничении Москалёва в родительских правах. Такой же иск подан против матери Маши, которая не живёт с семьёй.
28 марта Ефремовский районный суд приговорил Алексея Москалёва к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку, по словам представителя суда, за день до этого сбежал из-под домашнего ареста.
В среду СМИ опубликовали письмо Маши Москалёвой, которое она написала из приюта. В нём она подчёркивает, что любит отца, называет его своим героем, призывает не сдаваться и выражает надежду на скорую встречу. Отдельно девочка указывает, что не хочет писать о своём здоровье и настроении, чтобы не расстраивать папу.
Архимандрит Киево-Печерской лавры перешел из УПЦ в ПЦУ
Предстоятель автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры. Это произошло 29 марта, в последний день перед тем, как монастырь Украинской православной церкви (ранее Московского патриархата) по решению властей Украины должен покинуть Лавру.
Авраамий принадлежит к числу братии монастыря. 29 марта он обратился к Епифанию с заявлением о переходе в ПЦУ, после чего был назначен исполняющим обязанности наместника монастыря ПЦУ на территории Лавры - он существует юридически, но пока не фактически. Остающимся в юрисдикции УПЦ монахам Лавры он предложил последовать его примеру.
Епифаний обратился к властям с просьбой предоставить помещение на территории Лавры для проведения богослужений и проживания братии ныне создаваемого монастыря ПЦУ. Ранее он также призывал монахов УПЦ переходить в ПЦУ - в этом случае, по его словам, они смогут остаться в Лавре.
Вечером в среду стало известно о том, что митрополит УПЦ Онуфрий запретил архимандрита Авраамия в служении за переход в ПЦУ. Эту церковь в УПЦ считают неканонической, обвиняя в расколе. В свою очередь, сторонники ПЦУ обвиняют УПЦ в связях с Москвой, указывая на то, что, хотя она и заявила о независимости от РПЦ после российского вторжения в Украину, это никак не было оформлено юридически - УПЦ не получала автокефалии и не просила о ней. Власти Украины также считают УПЦ по-прежнему связанной с Московским патриархатом.
29 марта в Крестовоздвиженской церкви на территории Киево-Печерской лавры провели последнее богослужение УПЦ, на которое пришли сотни верующих. Власти Украины ранее обязали монастырь УПЦ покинуть территорию и здания Киево-Печерской лавры до 29 марта после того, как государственный заповедник «Киево-Печерская Лавра» отказался от договора аренды с УПЦ. В УПЦ утверждают, что подали в суд и до окончания разбирательств не намерены покидать Лавру. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в среду, что силой монахов УПЦ из Лавры выселять не будут - по его мнению, они сами «потихоньку» покинут территорию.
Глава МАГАТЭ ознакомился с мерами безопасности на Запорожской АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду посетил крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС для ознакомления с безопасностью станции в условиях ее оккупации российскими войсками.
Как сообщает Reuters, Гросси пытается добиться соглашения между Украиной и Россией о защите АЭС в условиях войны.
Находясь на подконтрольной Москве территории, Гросси заявил российским СМИ, что ситуация на станции не улучшилась, боевые действия на территориях, прилегающих к АЭС, усилились. Глава МАГАТЭ заявил о необходимости найти реальные способы уменьшения угрозы катастрофы. Как отмечает «Евроньюс», Запорожская АЭС не производит электроэнергию с сентября прошлого года, когда был заглушен последний из ее шести реакторов. Тогда же Гроссии впервые посетил станцию в связи с опасениями по поводу угрозы ядерной аварии. Наблюдатели МАГАТЭ постоянно находятся на АЭС с осени прошлого года.
Рафаэль Гросси в понедельник встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что его попытки заключить соглашение по защите ЗАЭС будут продолжены.
В настоящее время АЭС получает электроэнергию, необходимую для работы систем охлаждения, чтобы предотвратить расплавления реактора. Из-за перебоев с подачей электроэнергии за 13 месяцев персонал станции был вынужден 6 раз переключаться на аварийные дизель-генераторы. По словам Гросси, невозможно предсказать, когда вновь могут понадобиться резервные источники питания.
Байден на Саммите за демократию заявил о «поворотном моменте»
Президент США Джо Байден в среду заявил о «поворотном моменте» в новейшей истории, связанном с расширением демократии в глобальном масштабе, и отметил, что демократические государства «становятся сильнее, а не слабее» в противостоянии с авторитарными.
Байден выступил на созванном по его инициативе Саммите за демократию, для участия в котором были приглашены лидеры 121 государства - не все из них по оценкам таких организаций, как Freedom House, являются демократическими. Саммит проходит по большей части в режиме онлайн. Это второй подобный саммит, первый прошел в 2021 году.
Ряд неправительственных организаций - в том числе Freedom House или шведская V-Dem - считают, что авторитаризм в мире, напротив, сейчас на подъеме, а число демократических государств сокращается. Выступивший на саммите генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш упомянул о все большем числе ограничений в отношении СМИ и правозащитников в разных странах.
На саммите в режиме онлайн выступил президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что его страна сейчас на передовой линии борьбы за демократию в противостоянии России.
Официальная Москва и Пекин, не приглашенные на саммит, подвергли его проведение резкой критике, назвав лицемерным. Особенно жесткая критика прозвучала в интервью секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева. Помимо прочего, он высказал мнение, что США ждет распад.
Зурабишвили на Саммите демократии говорила про Украину и тбилисские митинги
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь поддержала мартовские митинги в Тбилиси против закона об иноагентах, выступив на Саммите демократии, проведенном по инициативе президента США, пишет агентство «Новости-Грузия».
Зурабишвили отметила, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку и внутреннюю напряженность, страна добилась прогресса по двум приоритетам. Это завершение работы над Национальной стратегией в области прав человека и национальный план ликвидации насилия в отношении женщин и меры по расширению экономических прав и возможностей женщин.
Тем не менее, по словам Зурабишвили, реализация судебной реформы посредством инклюзивного процесса по-прежнему требует надлежащих усилий.
«В то время как эти изменения были частью заявленных обязательств Грузии, и были решены путем принятия новых законов или планов действий, грузинский народ добился значительного прогресса, протестуя против ограничения гражданских прав на улицах Тбилиси и демонстрируя свою приверженность демократическим принципам, что вдохновляло и продолжает вдохновлять нашу страну на пути европейской интеграции.
Этот протест увенчался как отменой Закона об иностранных агентах, победой демократии, так и демонстрацией способности преодолевать поляризацию, объединившись вокруг общего дела. С этой точки зрения начался процесс национального согласия», - сказала Зурабишвили.
По словам президента, путь Грузии к демократии, европейской и евроатлантической интеграции является основой стабильности, и ему нет альтернативы.
«Я хочу повторить твердое обещание Грузии построить еще более сильную демократию и выразить нашу готовность сотрудничать со всеми нашими международными партнерами в построении более демократичного, мирного и устойчивого мира, в котором Грузия найдет место в качестве надежного партнера», - добавила Саломе Зурабишвили.
Президент Грузии прокомментировала ситуацию в Украине, отметив, что «никто из нас не осознавал, что мир столкнется с прямым, жестоким и всеобъемлющим вызовом в виде российского военного вторжения».
«Война против Украины - это действительно война против демократии, свободы и человеческого достоинства. Это еще одно напоминание о последствиях неограниченных авторитарных режимов с древними и давними империалистическими амбициями. Напоминание о том, что демократии должны быть сильны изнутри, то есть поддерживаться единым гражданским обществом и объединяться на международной арене для защиты установленных принципов международного права», - сказала Саломе Зурабишвили.
Литва не будет вводить полный запрет на покупку россиянами недвижимости
Литва введет запрет на приобретение гражданами России недвижимости, однако он не будет абсолютным. Это следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных в среду комитетом литовского парламента - Сейма. В четверг, как ожидается, документ уже с поправками будет принят Сеймом в окончательном чтении.
Депутаты поддержали предложение фракции входящей в правящую коалицию Партии свободы разрешить покупать недвижимость в Литве гражданам России, у которых есть временный или постоянный вид на жительство в Литве, а также принимать недвижимость в наследство. На граждан же Беларуси ограничения не будут распространяться вовсе. Первоначальный вариант законопроекта предполагал полный запрет на покупку недвижимости как для россиян, так и для белорусов.
Для граждан России, не имеющих разрешения на проживание, и принадлежащих им компаний запрет будет введен.
Также будет введен запрет на предоставление литовского гражданства россиянам и белорусам. Несмотря на ряд возражений, большинство членов комитета все же поддержали эту меру. И здесь, однако, появились исключения - в частности, гражданство смогут получать те, кто отвечает требованиям закона о натурализации, то есть, в частности, прожил в стране более десяти лет. Их будут дополнительно проверять на угрозу безопасности государства. По отношению к гражданам Беларуси же дополнительные ограничения вводиться не будут.
Заместительница министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене добавила, что в 2022 году путем натурализации гражданство Литвы было предоставлено 16 гражданам Беларуси и 29 гражданам России. Планы литовских властей полностью запретить россиянам получение гражданства и покупку недвижимости, однако, вызвали противоречивую реакцию. В частности, живущая в эмиграции российский оппозиционный политик Любовь Соболь написала открытое письмо лидерам фракций Сейма с призывом отказаться от этих ограничений. Она утверждала, что те россияне, которые имеют в Литве вид на жительство и связывают свою жизнь с этой страной, выступают против режима Владимира Путина и войны в Украине.
Германия выделит дополнительно 12 млрд евро на поддержку Украины
Германия сможет значительно увеличить расходы на поддержку Украины. Бюджетный комитет бундестага одобрил в среду выделение дополнительных средств на сумму 12 миллиардов евро на поддержку Украины на период до 2032 года. Более четверти этой суммы будет выделено в нынешнем году. Об этом представитель комитета сообщил агентству AFP.
Средства будут направляться на прямые поставки вооружения Украине или на закупки оружия для бундесвера в порядке пополнения его запасов. За прошедший год арсенал германской армии существенно сократился в результате передачи различных видов тяжелого оружия Украине.
На текущий год бюджетный комитет бундестага одобрил выделение 3,24 миллиарда евро для не запланированных ранее оборонных расходов. В последующие годы вплоть до 2032 года должны быть выделены в целом еще 8,82 миллиарда евро.
С начала полномасштабной войны России против Украины из планового бюджета ФРГ было выделено три миллиарда евро для военной помощи Украине. В 2022 году Германия в общем и целом потратила более 14 миллиардов евро для прямых поставок и дополнительно 18 миллиардов евро в рамках инициативы ЕС, - информация об этом доступна на сайте правительства ФРГ.
Лидер «Мечты» заступился за обвиненного в домогательствах телеведущего
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заступился за основателя и ведущего проправительственной телекомпании POS TV Шалву Рамишвили, которого сразу несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах.
По словам Кобахидзе, это «организованная политическая атака на Шалву Рамишвили», а женщины-обвинители были подкуплены.
«Я не правоохранительный орган, не могу комментировать юридические вопросы… Но что касается политической стороны, призываю всех прекратить политическую атаку на Шалву Рамишвили. Это атака, продиктованная сугубо политическими целями и мотивами», – утверждает Кобахидзе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Кобахидзе заявил, что женщинами, рассказывающими о сексуальных домогательствах со стороны Шалвы Рамишвили, руководит экс-министр обороны Давид Кезерашвили, владелец оппозиционного телеканала «Формула».
Лидер правящей партии также считает, что POS TV по популярности обогнало все оппозиционные телеканалы и «кому-то это не понравилось».
За последнее время Шалву Рамишвили обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин. Их поддержала Татия Самхарадзе, которая работала с Рамишвили на телекомпании «Имеди» и несколько лет назад публично обвинила его в домогательствах. Самхарадзе тогда обратилась в суд и выиграла дело. Суд оштрафовал Рамишвили на 2000 лари.
Сейчас против Татии развернули кампанию травли, в которой участвует и телеканал POS TV.
Bloomberg: Россия призвала на военную службу 500 тысяч человек
Численность российских военнослужащих в 2022 году увеличилась на 500 тысяч человек. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Официальная статистика Росстата приводит цифру в 400 тысяч военных. Однако, отмечают аналитики Bloomberg, эти данные неполны. Они не учитывают около 100 тысяч людей, набранных в структуры, формально не принадлежащие армии – например, ЧВК «Вагнер».
При этом российские власти в октябре 2022 года заявили, что в рамках мобилизации в армию были призваны 300 тысяч человек.
Увеличение численности российских вооруженных сил усугубляет нехватку рабочей силы в России. Об этом косвенно свидетельствует то, что Росстат зафиксировал в 2022 году рекордно низкий уровень безработицы в стране. В феврале этого года на платформе HeadHunter число незанятых позиций превысило количество выкладываемых резюме. Люди устраиваются на освободившиеся вакансии. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, безработица в январе 2023 года составила 3,6%.
Как прогнозирует Bloomberg, с учетом потерь на войне в Украине и отъезда из страны сотен тысяч россиян население трудоспособного возраста в России может сократиться на 6,5% в течение следующего десятилетия.
При этом российские власти намерены продолжать наращивать численность войск. С апреля Министерство обороны начало новый набор военнослужащих на службу по контракту. Заявленная цель – набрать ещё 400 тысяч человек. Такую цифру приводят региональные СМИ. Они также сообщают, что губернаторы российских регионов получают разнарядки, сколько контрактников должен обеспечить их регион. Например, по планам Минобороны, в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должны поступить по 10 тысяч человек, в Пермском крае – 9 тысяч.
- В январе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность российских войск до полутора миллионов человек в течение трёх лет. Предполагается, что почти половина из них будут контрактниками. Вместе с тем накануне в Госдуму был внесён законопроект о повышении предельного возраста службы в призывной армии с 27 до 30 лет.
МВД РФ объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
Российское министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову. Информацию об этом в разыскной базе обнаружила «Медиазона».
В базе МВД не указывают, за что разыскиваются подозреваемые. Однако весной стало известно, что против Толоконниковой возбуждено дело об оскорблении чувств верующих.
Сообщалось, что поводом для послужили публикации в социальных сетях, какие именно — не уточняется. В рамках расследования было проведена серия обысков. По вменённой статье Толоконниковой грозит до года лишения свободы. Она живёт в США.
- Уголовное наказание по статье об оскорблении чувств верующих было добавлено в российское законодательство после дела Pussy Riot. В 2012 году три участницы группы, Толоконникова, Мария Алёхина и Екатерина Самуцевич, были осуждены по статье о хулиганстве за акцию в православном соборе Христа Спасителя в Москве. Они имитировали там музыкальное выступление, на видеозапись в интернете была наложена песня «Богородица, Путина прогони».
Оппозиционная партия предложила абхазскому лидеру добровольно уйти в отставку
Съезд оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» прошел в сухумской гостинице «Интер-Сухум».
На съезде была единогласно принята резолюция с предложением к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания добровольно уйти в отставку.
«В связи с тем, что руководство страны не в состоянии кардинально изменить ситуацию, исправлять свои ошибки, остановить процесс распродажи земель, привлекать к ответственности лиц, допустивших грубые просчеты и ошибки, повлекшие за собой ухудшение благосостояния общества, съезд считает, что исполнительная власть во главе с президентом не способны и дальше управлять страной и предлагает добровольно уйти в отставку», – говорится в документе.
Предложение было встречено аплодисментами.
На съезде выступил бывший абхазский лидер Рауль Хаджимба. Он призвал к поддержке молодых политиков.
«Сегодня оппозиция в большинстве представлена молодежью. У них другое мировоззрение, они мыслят более прогрессивно. На мой взгляд им безусловно нужно дать поддержку.
Нужно отметить, что за последнее время проявили себя новые политические организации, такие как движение, возглавляемое Адгуром Ардзинба.
Те, кто хочет видеть и слышать, могут увидеть, что они (молодые политики) ведут борьбу за сохранение национальных интересов», – сказал Хаджимба.
Ранее абхазская оппозиция уже предлагала президенту уйти в отставку. Кроме того, абхазский парламент призывали к принятию закона об импичменте президента.
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