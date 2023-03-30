Финляндия сообщила о сокращении российской агентурной сети в стране

Финская служба безопасности и разведки (SUPO) сообщила, что в 2022 году ослабила разведывательную деятельность России в стране. Этому способствовала высылка сотрудников российской разведки и ограничения в выдаче виз. Об этом говорится в докладе службы.

«Российская разведывательная служба сократилась вдвое по сравнению с прошлым годом. Основной причиной этого сокращения стала высылка офицеров разведки и отказы в выдаче виз», - заявил глава службы Антти Пелттари.

По заявлению Пелттари, офицеры разведки работали под дипломатическим прикрытием, их активность была ограничена тем, что Финляндия ограничила въезд в страну для россиян.

Как утверждает глава SUPO, Россия после сокращения разведывательной службы и нехватки агентов в 2022 году стала активнее использовать кибершпионаж.