Финляндия закрывает границы для товарных поездов из России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о неизменности официальной политики Соединенных Штатов и о том, что Вашингтон не придерживается стратегии смены режима в России или какой-либо другой стране.

Блинкен, который находится с визитом в Израиле, прокомментировал прозвучавшие накануне в Варшаве слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине. В речи, посвященной войне в Украине, Байден сказал: «Ради всего святого, этот человек не может оставаться у власти». Многие комментаторы восприняли эти слова как указание на то, что США ставят своей целью отстранение Путина от власти.

По словам Блинкена, Байден говорил о том, что у Путина не должно быть власти над соседними странами, в частности у него нет права на агрессию против Украины. Ранее с таким же разъяснением выступил Белый Дом.

Байден и его ближайшие соратники в ходе предвыборной кампании и после нее подчеркивали, что не выступают за смену режима в других странах, отмечая, в частности, негативный опыт кампании в Ираке. Это, однако, не означает отказ от противостояния авторитарным режимам.

В своем выступлении в Варшаве Байден подверг Путина за развязывание войны в Украине резкой критике, называя его диктатором и тираном, а также обвиняя в военных преступлениях. Он также обратился напрямую к гражданам России, отметив, что США им не враги. Байден призвал россиян подумать о том, что российское государство сейчас несет Украине смерть и разрушения, и сравнил события Второй мировой войны, остающиеся в памяти у многих жителей России, с нынешними событиями в Украине. «Эта война недостойна русского народа» - сказал Байден. Прямо он не призывал россиян к неповиновению или каким-то иным действиям.