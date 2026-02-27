Президент Украины Владимир Зеленский провёл в пятницу телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо — на фоне резкого обострения отношений между Словакией и Венгрией, с одной стороны, и Украиной — с другой в связи с прекращением поставок нефти через Украину по нефтепроводу «Дружба».

Сообщение о разговоре опубликовал в соцсетях Офис президента Украины, его репостнул также Зеленский. В нём говорится, что разговор идёт «прямо сейчас» и что Зеленский пригласил словацкого премьера в Украину для обсуждения всех вопросов.

Фицо ранее подтвердил в соцсетях, что будет говорить с Зеленским. Также он сообщил, что ранее 27 февраля поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам Фицо, Словакия и Венгрия предложили создать совместную команду инспекторов, которые могли бы отправиться в Украину и на месте проверить техническое состояние трубопровода. Украина заявляет, что он повреждён после российских ударов, и ремонт займёт время. В Братиславе и Будапеште утверждают, что трубопровод исправен, однако Украина умышленно затягивает его ввод в эксплуатацию.

Представительница Еврокомиссии в пятницу положительно оценила инициативу об отправке миссии по установлению фактов. Предполагается, что в группе инспекторов могут быть и представители Еврокомиссии, об этом написал Фицо. Сообщается, что уже начались дискуссии с представителями Украины о возможной работе миссии.

Из-за прекращения поставок российской нефти через «Дружбу» Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций ЕС в отношении России, а также предоставление Украине согласованного ранее кредита в 90 миллиардов евро. Словакия отказалась от аварийных поставок электричества Украине.



Орбан накануне написал украинскому президенту Владимиру Зеленскому открытое письмо с требованием возобновить работу трубопровода «Дружба».