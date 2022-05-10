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Контрнаступление на Харьковщине. Как работает украинская артиллерия (фотогалерея)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о проведении контрнаступательных действий на Слобожанском направлении. В результате этого были уволены Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и установлен контроль над частью села Черкасские Тишки. Однако часть территории Харьковщины оккупирована российскими войсками. Украинская артиллерия в направлении Харькова получила цели, где расположена боевая техника войск РФ и наносит удар.

Как работает украинская артиллерия, в фоторепортаже Радіо Свобода.

Украинский военный курит, сидя в 122-мм самоходной артиллерийской установке 2С1 &laquo;Гвоздика&raquo;, Харьковщина, 7 мая 2022 года
1 Украинский военный курит, сидя в 122-мм самоходной артиллерийской установке 2С1 «Гвоздика», Харьковщина, 7 мая 2022 года
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Военнослужащий ВС Украины. Харьковщина, 7 мая 2022 года
3 Военнослужащий ВС Украины. Харьковщина, 7 мая 2022 года
Подготовка огневой позиции. Харьковская область, 7 мая 2022 года
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Подготовка огневой позиции. Харьковская область, 7 мая 2022 года

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