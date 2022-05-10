Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о проведении контрнаступательных действий на Слобожанском направлении. В результате этого были уволены Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и установлен контроль над частью села Черкасские Тишки. Однако часть территории Харьковщины оккупирована российскими войсками. Украинская артиллерия в направлении Харькова получила цели, где расположена боевая техника войск РФ и наносит удар.



Как работает украинская артиллерия, в фоторепортаже Радіо Свобода.