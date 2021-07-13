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Франция и Греция вводят обязательную вакцинацию врачей от COVID-19
Франция вводит обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для врачей и медперсонала, работающего с пациентами на дому.
Президент Эммануэль Макрон объявил в понедельник, что для их вакцинации установлен крайний срок до середины сентября. Тех, кто этого не сделает, ждут дисциплинарные взыскания.
"Должен быть прогресс на пути вакцинации каждого, поскольку сейчас это единственный способ вернуться к прежней жизни", - подчеркнул французский лидер. Тем самым он укрепил предположение об обязательных прививках для всего населения, отмечает "Немецкая волна".
На данный момент во Франции хотя бы одну дозу препарата против COVID-19 получили 53% граждан. С конца июня в стране наблюдается рост показателя заболеваемости. Почти 60% всех новых случаев инфицирования связывают с так называемым индийским штаммом коронавируса дельта.
Помимо обязательной вакцинации медиков и старта кампании по вакцинации в школах с начала учебного года во Франции с 21 июля вводятся некоторые дополнительные требования. К примеру, в кино и театрах необходимо будет предъявлять негативные тексты или справки о вакцинации либо перенесённой болезни. С августа планируется ужесточить правила проезда в поездах дальнего следования, а также посещения баров, ресторанов, шопинг-центров и медицинских учреждений.
Наряду с Францией об обязательной вакцинации врачей объявили власти Греции, где за последние 10 дней число новых заболевших заметно возросло после ослабления карантинных мер. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Греция, как и другие государства, столкнулась с двойной угрозой, которая исходит не только от более заразного штамма дельта, но и людей, до сих пор не сделавших прививки. Помимо медработников принудительное вакцинирование в будущем хотят ввести и для призывников в армию.
Обязательная вакцинация для врачей с мая действует в Италии. В Германии обсуждается возможность введения такой меры для персонала детских садов и школ.
В России обязательную вакцинацию работников ряда сфер с июня ввели около 30 регионов, то есть примерно треть от общего числа. Работодателям пригрозили штрафами за невыполнение требований и разрешили отстранять от работы непривитых сотрудников, пишет "Медуза". С отказами в трудоустройстве из-за отсутствия прививки от COVID-19 уже столкнулись 11% россиян, свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob.
Другие новости дня
Путин наградил мать главы Чечни знаком отличия «За благодеяние»
Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия "За благодеяние" мать главы Чечни Аймани Кадырову. Награда присуждена ей "за вклад в благотворительную и общественную деятельность", сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Аймани Кадырова - президент регионального общественного фонд имени Ахмата Кадырова. Он включен в санкционный список США на основании "Глобального акта Магнитского". Это список Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека.
Ранее сообщалось, что Аймани Кадырову наградили нагрудным знаком "За отличие в службе ГИБДД l степени"; в 2005 году ее объявили "Человеком года" в Чечне; в том же году она стала почетным гражданином Чеченской республики; указом президента России в 2008 году награждена орденом Дружбы народов.
- Деньги фонду имени Ахмата Кадырова перечисляют крупные чеченские бизнесмены, а также, по данным газеты "Коммерсантъ", бюджетники и предприниматели из Чечни, которых принуждают делать взносы. Состояние фонда на 2018 год оценивалось в два миллиарда рублей.
- Кавказ.Реалии писал, что большинство проектов, приписываемых фонду им. Ахмата Кадырова, на самом деле финансировались из государственного бюджета.
- Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова в 2020 году отчитался перед Минюстом о поступлении иностранного финансирования - "из Абу-Даби". По российскому законодательству, некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа и участвуют в политической деятельности, обязаны регистрироваться как "иностранные агенты".
СМИ: вор в законе съел свой паспорт, чтобы его не депортировали в Грузию
Сотрудникам полиции Украины не удалось депортировать вора в законе Автандила Кобешавидзе по прозвищу «Авто Копала» из-за того, что он съел свой паспорт. Об этом пишут СМИ со ссылкой на портал Dетектив-Info.
Кобешавидзе первым посадили в самолет, который должен был вылететь из Борисполя в Батуми. Однако сразу же после посадки он съел паспорт. Пока правоохранители решали, как им поступить, остальных пассажиров не пускали на борт. Их продержали в зале ожидания сутки без объяснения причин задержки вылета рейса. Людям не предоставили отель, воду и питание.
Что же касается «Авто Копалы», то из-за съеденного им документа сорвалась его депортация. Пограничники не могут пропустить его обратно в Украину без паспорта, также как и отправить его в Грузию другим рейсом.
8 июля 2021 года украинский суд принял решение отпустить его под домашний арест, поскольку не нашел в материалах дела доказательств наличия у Кобешавидзе статуса вора в законе. СМИ пишут, что авторитет вышел из СИЗО благодаря взятке украинским спецслужбам в 300 тысяч долларов от представителей криминального мира.
Разыскиваемый в России по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») «Авто Копала» был задержан в Одессе весной 2020 года.
Кобешавидзе родился в 1955 году в Грузии. У него семь судимостей за кражи, бродяжничество, сопротивление милиции, мошенничество и грабеж. Свой последний – 12-летний срок он отбывал в Курганской области. Кобешавидзе считается одним из самых авторитетных воров в законе Грузии. Он вышел на свободу в 2016 году.
Журналисты потребовали отставки премьера из администрации правительства Грузии
Журналисты сегодня устроили демарш в администрации правительства во время брифинга после завершения заседания межведомственного координационного совета.
Первой после заседания к трибуне, чтобы сделать комментарии для прессы, вышла заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Однако сразу же после приветствия её прервал журналист оппозиционного телеканала «Формула» Георгий Кикабидзе, – пишет «Новости-Грузия».
«Сегодня хоронят нашего коллегу Лексо Лашкарава и я считаю, что ни у кого нет морального права стоять у этой трибуны. Прошу моих коллег подойти сюда и выразить свой протест», – заявил журналист.
После этого журналисты и операторы встали перед трибуной с фотографиями погибшего оператора и в очередной раз призвали премьер-министра уйти в отставку.
«Премьер-министр Ираклий Гарибашвили обязательно должен уйти в отставку, поскольку он является гомофобом номер один в стране, и премьер-министром – насильником. Он незамедлительно должно уйти с должности. Кроме того, безусловно, виновные должны быть наказаны», – заявил журналист телеканала «Формула».
Похороны 37-летнего оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава состоятся сегодня, 13 июля.
Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит радикальными гомофобными группировками во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.
Журналистка «Пирвели» Миранда Багатурия, которая вместе с Лашкарава снимала репортаж и подверглась нападению возле офиса гражданских активистов «Сирцхвилиа», рассказала, что его лежачего избивали ногами около 20 человек и «оставили лежать в луже крови».
Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром. Кроме того, на акциях призвали привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые участвовали в организации насилия против журналистов.
В МВД Грузии накануне заявили, что смерть Лашкарава, согласно промежуточным данным экспертизы, была вызвана передозировкой наркотиков.
«В соответствии с заключением химической экспертизы, образцы, взятые из тела Лексо Лашкарава, содержали наркотики – морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетин морфин», – заявили в МВД.
Израиль планирует подключить Грузию и Украину к испытаниям вакцины от COVID-19
Третий этап испытаний израильской вакцины Brilife проведут на десятках тысяч добровольцев в Грузии, Израиле и Украине. Об этом пишет агентство Reuters.
Сообщается, что «Израильский институт биологических исследований (IIBR), управляемый министерством обороны, подписал меморандум о взаимопонимании с NRx Pharmaceuticals для завершения клинических испытаний вакцины COVID-19 собственного производства.
Компания займется подведением вакцины к третьему этапу испытаний, а затем будет контролировать коммерциализацию препарата. Министр обороны Израиля Бени Ганц назвал соглашение «отличной новостью» и выразил надежду, что оно поможет завершить разработку вакцины и позволит стране производить ее самостоятельно.
Как сообщает The Times of Israel, разработанный IIBR израильский препарат Brilife относится к группе вирусно-векторных вакцин. В отличие от Pfizer, которую сейчас используют для вакцинации в Израиле, она работает по тому же принципу, что и прививка от смертельной лихорадки Эбола.
В частности, препарат содержит вирус животных, не вызывающий заболевания у людей, в котором спайковый белок заменен на вызывающий коронавирус SARS-CoV-2. Ожидается, что это позволит вакцинированным быстро получить значительное количество антител к COVID-19.
Газета.Ru напоминает, что в стране западными вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson привито более 60% населения, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90.
Ранее Израиль вернулся к масочному режиму в закрытых пространствах из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. Исключение делается для медицинских учреждений длительной госпитализации, гериатрических отделений, домов престарелых, а также лиц, направляющихся к месту прохождения обязательной самоизоляции, и пассажиров во время авиарейсов.
Журналисту Ираклию Абсандзе при задержании сломали руку
Журналисту Общественного вещателя Грузии Ираклию Абсандзе при задержании сломали руку. Ему, возможно, понадобится операционное вмешательство. Об этом телеведущий пишет в социальной сети.
Абсандзе задержали накануне у офиса правящей партии «Грузинская мечта». Его освободили через несколько часов.
Кроме Абсандзе, у офиса «Грузинской мечты» за административные правонарушения задержали еще 11 участников акции протеста.
Прирост случаев коронавируса в Грузии стал максимальным с 11 мая
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 5479 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 11 пациентов.
За сутки в стране выявили 1862 новых случая коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – максимальный показатель с 11 мая. Накануне провели 35 117 тестов: PCR-тестов – 14 121, экспресс–тестов на антиген – 20 996.
Выздоровели еще 619 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 379 673, выздоровевших – 360 558.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 5,3%, за последние 14 дней составляет 4%, за неделю – 4,26%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6444 человека, всего использовано вакцин – 310 332.
Глава британского МВД запретила группировку Наззаро, живущего в РФ
Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель объявила вне закона неонацистскую группировку из США The Base ("Основа"), руководитель которой некоторое время назад переехал в Россию и оттуда управляет действиями своих сторонников, сообщает Би-би-си.
Министр назвала членов этой организации злобными сторонниками превосходства белой расы.
Проведенное Би-би-си расследование вскрыло, как основатель группировки, Риналдо Наззаро, женатый на гражданке России и переехавший с ней из Америки в Санкт-Петербург, руководил оттуда своими сторонниками.
The Base, созданная в 2018 году, объявила своей целью создание террористических ячеек в США и других странах, чтобы развязать войну на расовой почве и основать фашистские моноэтнические государства.
Эта группировка станет пятой по счету, на которую распространится британское законодательство о борьбе с терроризмом. Членство в этой группировке или ее поддержка будут приравниваться к участию в теракте, что может повлечь тюремное заключение сроком до 14 лет.
По оценке Хоум-офиса, группировка разделяет цели и идеологию с так называемой Дивизией Атомваффен (Atomwaffen Division), известной еще как Национал-социалистический порядок (National Socialist Order). Она была запрещена в Великобритании в начале 2021 года.
В ноябре прошлого года российское государственное телевидение показало сюжет с интервью Наззаро, отмечается в публикации Би-би-си.
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В Абхазии предложили отключать интернет в целях экономии электроэнергии
Вслед за веерными отключениями электроэнергии в Абхазии могут начаться отключения интернета.
Как пишет «Апсныпресс», секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба в целях экономии электроэнергии и сокращения уровня его потребления, предложил отключать ночью на несколько часов интернет, поскольку добыча криптовлют без него невозможна.
Идею Шамба озвучил на рабочем совещании, проведенном абхазским президентом Асланом Бжания с участием членов правительства и глав администраций городов и районов.
«Тему незаконной добычи криптовалют мы обсуждали не раз. Кое-что реализовано, но этого недостаточно. Сегодня мы сделаем промежуточные выводы, оценим вашу работу. У нас есть дело, за которое мы должны нести ответственность. В последнее время работу в этом направлении проводила СГБ. Более месяца назад им было дано поручение, и они накопили немало материалов», – заявил абхазский президент.
Первый заместитель председателя СГБ Тимур Ахиба представил информацию за период с 4-го по 12 июля. По его словам, выявлены и демонтированы 2450 аппаратов по добыче криптовалют, на складе находятся 1816 из них. Ахиба отметил, что наблюдается тенденция использования майнингового оборудования в частном секаторе, что создает дополнительное нагрузки на сети и подстанции.
Глава администрации Гальского района Константин Пилия заявил, что аппараты, которые были найдены в селе Алакумхара (Лекухона), ранее были отключены в селе Хумушкури. По информации Аслана Бжания, эта ферма была подключена к электросети, которая обеспечивает работу тоннеля «Ингури ГЭС». Он поручил СГБ проверить эту информацию.
Бжания также выразил возмущение тем, что в Ткварчели не предприняты необходимые меры по отключению от электросетей аппаратов по добыче криптовалют. Только за последнее время там обнаружено более 600 аппаратов. Бжания потребовал от гендиректора РУП «Черноморэнерго» освободить от занимаемой должности руководителя Ткварчельской РЭС.
Он также дал поручение руководителю администрации президента Алхасу Квициния и премьер-министру Александру Анквабу до конца недели провести совещание по вопросам незаконного майнинга и определить персонально виновных в положении дел.
«Там, где с завтрашнего дня будет обнаружено майниноговое оборудование, главы администрации могут сами написать заявление и уйти с работы», – добавил он.
Министру внутренних дел Дмитрию Дбар дано поручение обеспечить надежную охрану складов с демонтированным майниноговым оборудованием, а также подготовить еще один склад.
Джо Байден поддержал кубинцев, «выступающих за свободу»
Президент США Джо Байден в понедельник призвал власти Кубы прислушаться к требованиям людей и ответить на их запросы.
"Кубинцы требуют свободу от авторитарного режима, - заявил Джо Байден. - Мы призываем правительство Кубы воздержаться от насилия в его попытках заглушить голос кубинского народа". В обнародованном ранее офицальном заявлении говорится о том, что США поддерживают кубинцев, выступающих за свободу.
Многотысячные протесты, вызванные резким падением уровня жизни, дефицитом продуктов и товаров первой необходимости, повышением цен, неспособностью системы здравоохранения противостоять пандемии коронавируса, прошедшие в воскресенье во многих городах Кубы, вызвали особое внимание в США. Во Флориде, где проживают миллионны иммигрантов из Кубы, состоялись демонстрации в поддержку протестующих. Несколько законодателей призвали администрацию Байдена занять более жесткую позицию в отношении кубинских властей. "Сейчас как никогда кубинцы нуждаются в нашей поддержке в своей борьбе за свободу", - настаивает сенатор Марко Рубио. "Президент Байден, свобода на Кубе нуждается в вас. Не отлучайтесь в самоволку", - написал на своей странице в Твиттере сенатор Линдси Грэм.
По данным кубинской правозащитной организации Cubalex, более 100 участников протестов, независимых журналистов, активистов были задержаны кубинскими службами безопасности. 12 июля улицы Гаваны патрулировались усиленными нарядами полиции.
Как отмечают американские наблюдатели, кубинская стратегия администрации Байдена находится в стадии формирования. Во время предвыборной кампании Джо Байден обещал вернуться к стратегии Барака Обамы, который частично восстановил торгово-экономические отношения с Кубой, прерванные в результате экономического эмбарго, введенного в 1962 году. В президентство Дональда Трампа большая часть ограничений была восстановлена и Куба была возвращена в список стран-спонсоров терроризма. Пока запреты, введенные Трампом, остаются в силе. Противники эмбарго считают, что такие меры лишь дают основания властям Кубы для услиления репрессий, сторонники эмбарго убеждены, что торговля с Кубой укрепит авторитарный коммунистический режим.
Протесты на Кубе, по мнению экспертов, скорее всего вынудят администрацию Байдена занять более жесткую позицию в отношении кубинских властей.
Коронавирус в Абхазии: 179 новых случаев, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 528 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 179 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 142 человека. Состояние 42 человек оценивается как тяжелое, 35 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались две женщины - 71 и 62 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 27 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 42, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19 032 человека. Зарегистрировано 267 летальных случаев. Выздоровели 15 817 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения
Участники акции протеста устроили шествие к офису «Грузинской мечты»
Участники акции протеста, которая вечером началась на проспекте Руставели, устроили шествие к офису правящей партии «Грузинская мечта». Там их встретил плотный полицейский кордон, который перекрыл проход к офису, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Шествие участники акции начали после того, как в МВД провели брифинг, на котором было заявлено, что согласно промежуточным данным экспертизы, оператор оппозиционной телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотиков.
«Может завтра я окажусь в такой ситуации на Руставели и со мной тоже расправятся 20 человек. И меня тоже начнут поливать грязью и скажут, что у меня было множество проблем! Выходите и протестуйте!» - заявил на акции известный актер и телеведущий Ило Берошвили.
Лашкарава был жестоко избит радикальной гомофобной группой 5 июля, когда снимал репортаж о погроме в офисе гражданских активистов. По словам журналистки Миранды Багатурия, ее оператора избивали около двадцати человек. Так как у Лашкарава были сломаны лицевые кости, ему провели операцию. Спустя шесть дней, утром 11 июля, мать обнаружила, что он скончался в собственной постели. МВД начало расследование по факту. К этому времени по факту насилия над съемочной группой телеканала «Пирвели» МВД задержало уже пятерых человек.
В воскресенье, день смерти Лексо Лашкарава, в Тбилиси оппозиционные СМИ провели акцию протеста, к которой присоединились около пяти тысяч человек.
На акции потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури. Оппозиция обвиняет их в покровительстве радикальным группировкам и неспособности защитить права граждан, СМИ и общественный порядок. Сегодня акция протеста на Руставели с требования отставки прошла во второй раз.
15 лет тюрьмы: суд Иордании вынес приговор высокопоставленным лицам
Военный суд в Иордании признал экс-министра финансов и бывшего спецпосланника монарха в Саудовской Аравии виновными в подстрекательстве к мятежу. Бассем Авадаллах и Шариф Хасан бин Заид приговорены к пятнадцати годам лишения свободы. Они свою вину отрицают.
В апреле полиция Иордании задержала восемнадцать человек. Из них перед судом предстали лишь двое. Бассем Авадаллах и Шариф Хасан бин Заид, по версии следствия, были в сговоре с наследным принцем Иордании (младшим братом короля Аблаллы II) Хамзой бен Хусейном, сотрудничали с «иностранными организациями» и планировали свергнуть короля.
Сам принц Хамза судебного разбирательства избежал и публично присягнул на верность монархии. Он записал видеообращение, в котором отрицает попытку государственного переворота, но обвиняет правящую элиту в коррупции и попытках подавить любую критику, в том числе с помощью арестов.
Судебный процесс над экс-министром и спецпосланником был закрытым и прошел за шесть заседаний. Защита просила вызвать свидетелей, но суд отказал. Адвокат Авадаллаха в интервью Associated Press утверждает, что его подзащитного пытали, чтобы добиться признательных показаний.
Вынося приговор, судья заявил, что подсудимые пытались воплотить в жизнь «идеи, враждебные существующей политической системе в королевстве и его величеству королю Абдалле».
- Иордания - дуалистическая монархия. Исключительная власть сосредоточена в руках короля и его совета.
- Страна считается одной из наиболее стабильных и спокойных на Ближнем Востоке. Региональные державы, включая Египет и Саудовскую Аравию, выразили поддержку королю Абдалле.
- На стороне короля Иордании выступили и США. Вашингтон и Амман объединяют усилия, направленные на противодействие террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России). США называют Иорданию ключевым партнером.
Путин опубликовал статью о единстве русского и украинского народов
Владимир Путин написал статью о единстве русского и украинского народов, в понедельник она была опубликована на официальном сайте Кремля. Глава России объяснил ее появление необходимостью подробнее изложить свою позицию, которую вкратце он высказал в ходе недавней «Прямой линии»: тогда, отвечая на вопрос о российско-украинских отношениях, Путин сказал, что русские и украинцы – это один народ.
В большей части опубликованной статьи президент России в качестве аргументации обращается к истории, зачастую к источникам из школьной программы - например, к «Повести временных лет». Не в первый раз Путин отметил, что в середине прошлого тысячелетия название «Украина» использовалось в значении слова «окраина», жители Киева, левобережья Днепра, Полтавщины, Черниговщины и Запорожья считали себя частью русского православного народа и назвались «Малороссией», а после войн с Османской империей в состав России вошли Крым и земли Причерноморья, получившие название «Новороссия».
Дальнейшие попытки выбраться из-под влияния Москвы Путин связал исключительно с внешним давлением Запада, который, по мнению главы России, »всегда стремился к подрыву нашего единства». В статье Путин заявил, что сегодняшняя Украина полностью отдана «под внешнее управление», из-за чего она превратилась, как считает президент России, «в беднейшую страну Европы», в которой русскоязычное население подвергают «принудительной смене идентичности» и «насильственной ассимиляции».
«Нацдвижение» и «Лело» объявили бойкот заседаниям парламента Грузии
Самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение» решила, что будет принимать участия только в тех заседаниях парламента Грузии, на которых будут рассматриваться только самые важные для общества вопросы. Таковыми в ЕНД считают выражение недоверия правительству и голосование по конституционным изменениям для перехода на пропорциональную систему.
ЕНД в блоке с еще несколькими оппозиционными партиями представлена в парламенте Грузии 32 депутатами. «Участие в парламенте в нынешнем формате неразумно. Мы примем участие только в тех заседаниях, которые будут нужны и необходимы для общества. Сегодня общество ставит перед оппозицией совершенно другие вызовы – это события 5 июля и смерть оператора. Реакция Гарибашвили на эти события — вызов обществу», - сказал депутата от ЕНД Леван Бежашвили.
Он подчеркнул, что политики должны показать единство для того, чтобы премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава МВД Вахтанг Гомелаури ушли в отставку, чтобы в стране было назначено техническое правительство, которое обеспечит проведение внеочередных выборов. «Вызов Гомелаури и других министров в парламент будет важным вопросом. Оппозиция будет отдельно обсуждать этот вопрос. Главное не их приход, а их отставка, которую требуют СМИ, общество, оппозиция», - считает Бежашвили.
Бойкот работе парламента намерена объявить еще одна оппозиционная фракция - «Лело - партнерство для Грузии». Как заявил сегодня лидер партии Мамука Хазарадзе, «Лело» видит выход из создавшейся кризисной ситуации в формировании переходного правительства и досрочных выборах, сообщают «Новости-Грузия».
Фракция «Лело» покинула зал заседаний после того, как в парламенте произошла потасовка с журналистами, которых затем вместе с частью депутатов от оппозиции выдворили из зала. Затем председатель парламента Каха Кучава отказался дать слово представителям фракции «Лело», после чего они в знак протеста покинули законодательный орган.
В воскресенье, 11 июля, в Тбилиси прошла акция протеста, организованная оппозиционными СМИ. Это произошло после того, как стало известно о смерти оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, который 5 июля был жестоко избит радикальными гомофобными группировками. Причины смерти Лашкарава, который перенес серьезную операцию, так как у него были сломаны лицевые кости, устанавливает экспертиза.
По делу о нападении на Лексо Лашкарава МВД задержало пять человек.
Кобахидзе назвал Саакашвили «лидером радикальных антихристианских группировок»
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает, что протесты последних дней были организованы «радикальными антихристианскими группировками», лидером которых является экс-президент страны Михаил Саакашвили, сообщают «Новости-Грузия».
«Лидер радикальных антихристианских группировок - Михаил Саакашвили, который руководит процессами из Киева. У него нет для этого особого таланта, но у него есть средства массовой информации и деньги. Благодаря этим двум ресурсам ему удается быть лидером этих групп», - заявил Кобахидзе.
Председатель правящей партии также уверен, что на предстоящих местных выборах победит «Грузинская мечта».
«Однако у него [Саакашвили] нет ресурсов, чтобы в стране были беспорядки. Какие бы волнения не происходили в нашей стране на протяжении многих лет, за всем стояла эта антигосударственная политическая сила. На выборах они получат ответ от грузинского общества, и это будет очередной победой «Грузинской мечты», - заявил Кобахидзе.
Согласно договоренности, достигнутой между правительством и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля, имено предстоящие в октябре местные выборы определят судьбу внеочередных выборов парламента. Они будут назначены, если на них правящая партия не сумеет набрать 43% голосов.
Рикотский тоннель закроют на несколько ночей
Движение автотранспорта в Рикотском тоннеле, который делит Грузию на западную и восточную части, будет перекрыто на несколько ночей - 12, 14, 15, 16, 17 июля с полуночи до 8 утра. В остальное время движение автотранспорта в тоннеле будет свободным, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
В тоннеле, который расположен на 143 километре центральной автомобильной трассы Грузии Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, проведут профилактические работы, связанные с наступлением туристического сезона.
Когда Рикотский тоннель будет закрыт, движение автотранспорта будет осуществляться по объездной дороге внутригосударственного значения.
Трасса Восток–Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Парламент Грузии назначил шесть судей Верховного суда
Депутаты парламента Грузии за счет голосов правящей партии «Грузинская мечта» сегодня утвердили шесть судей Верховного суда, которые будут выполнять свои обязанности пожизненно. Это произошло несмотря на протесты неправительственных организаций и призывы дипломатов и международных организаций приостановить процесс назначения судей.
Как пишет «Новости-Грузия», основная часть оппозиции не принимала участия в голосовании.
Список назначенных судей:
- Гоча Абусеридзе – 79 голосов за, 5 – против;
- Георгий Гогиашвили – 79 за, 4 — против;
- Леван Тевзадзе – 77 за, 6 — против;
- Реваз Надарая – 77 за, 6 — против;
- Бидзина Стуруа – 78 за, 6 — против;
- Лаша Кочиашвили – 79 за, 5 – против;
Депутаты парламента не поддержали три кандидатуры: Кетеван Месхишвили, Эки Зарнадзе и Георгия Шавлиашвили.
Список девяти кандидатов судей в Верховный суд в парламент Высший совет юстиции представил 17 июня.
- Авторитетные неправительственные организации уже несколько лет указывают на то, что судебной системой Грузии управляет так называемый «клан», в результате чего судьи принимают решения в основном в пользу властей. Из-за этого НПО, как и бывшая член Совета юстиции Нази Джанезашвили, призывали правительство приостановить процедуру назначения до проведения реформы.
- Пункт о судебной реформе записан и в соглашении между правительством и оппозицией, предложенном президентом Евросовета Шарлем Мишелем для выхода Грузии из политического кризиса. Представители Европарламента, а также посол США в Грузии Келли Дегнан также несколько раз делали заявления, в которых призывали правительство приостановить процедуру назначения судей.
Бжания заявил, что готов к диалогу с различными партиями и общественными организациями
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прокомментировал обращение 15 политических и общественных организаций, в котором говорится о необходимости достижения социального согласия и стабилизации общественно-политической обстановки. Абхазский лидер говорит, что готов к диалогу.
«Как глава государства, наделённый равной ответственностью перед всеми гражданами страны и общественно-политическими объединениями, с удовлетворением воспринял это обращение. Безусловно, укрепление основ государства, его развитие, наряду с социально-экономической политикой, немыслимо без формирования политической культуры, предполагающей сотрудничество с общественными институтами в обсуждении и поиске путей реализации полномочий исполнительной ветви власти. Любые дискуссии подразумевают наличие не только единства взглядов на те или иные проблемы, но и различные позиции. В этом и ценность подобных дискуссий. Это приобретает особую важность при решении вопросов общегосударственного характера, обеспечения стабильности и безопасности страны», – отметил он.
Бжания говорит, что главное в таком процессе – «взаимная ответственность перед обществом и страной в целом, уважительное отношение друг к другу».
«Я неоднократно высказывался о необходимости и готовности к такому диалогу. Ещё раз подтверждаю свою приверженность к совместной работе по всему спектру жизненно важных для Республики Абхазия вопросов и благодарю за проявленную инициативу», – заявил Бжания.
Отметим, что обращение к абхазскому президенту не подписал лидер оппозиции, руководитель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.
ЕС объявил о срочном вмешательстве в ситуацию с беженцами в Литве
Агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ Frontex объявило о срочном вмешательстве в ситуацию в Литве из-за притока нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.
Как заявил в понедельник исполнительный директор Frontex Фабрис Лежери, агентство направляет в Литву дополнительную группу сотрудников, патрульных машин и экспертов для контактов с мигрантами, чтобы собрать информацию о действиях предполагаемой преступной сети.
Вильнюс обвиняет официальный Минск в намеренной отправке сотен беженцев, в основном граждан Ирака, через Литву в ЕС. По мнению литовского правительства, Минск использует беженцев как средство политического давления на европейский блок из-за введённых Брюсселем санкций против режима Александра Лукашенко.
В пятницу на прошлой неделе Литва начала возводить заграждение из колючей проволоки протяженностью в 550 километров на границе с Беларусью. Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис 12 июля призвал ЕС рассмотреть возможность ужесточения санкций против окружения Лукашенко из-за кризиса с мигрантами.
Ландсбергис настаивает на пятом пакете санкций, которые начали вводить после президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года и жестокого подавления властями массовых акций против официальных итогов голосования. Лукашенко и его правительство отрицают обвинения в фальсификациях и насилии в отношении участников мирных протестов.
В июне этого года Евросоюз объявил о широком пакете экономических ограничений. Санкционные меры затронули промышленный экспорт, финансовую сферу, банки – в попытке повлиять на источники доходов Лукашенко, находящегося у власти с 1994 года.
Девушка говорит, что её брата избили в Тбилиси из-за татуировок и бороды
Жительница Тбилиси Нино Горгадзе рассказала, как её брата избили из-за татуировок и бороды. Об этом пишет СОВА.
«Моего брата избили. Сильно. Из-за татуировок и бороды. 7 человек. После того, как он «ишачил» 13 часов на работе и возвращался домой один. От меня это скрыли, я только узнала. Можете сказать кого я сейчас должна благодарить и к кому отнестись с пониманием?
Я никого не буду отмечать, ни у кого не прошу какого-то расследования. Я вырастила его сама, без родителей. Как болит у него, так болит и у меня», – написала Горгадзе в Facebook.
- 5 июля, когда гомофобные группы протестовали против запланированной акции ЛГБТ-сообщества, в Тбилиси напали на гражданина Польши. Ножом туристу нанесли «опасные для жизни травмы». Очевидцы предположили, что обвиняемого мог спровоцировать внешний вид иностранца – длинные волосы и серьга в ухе. Туриста уже выписали из тбилисской клиники. Нападавшего задержали, ему грозит от 13 до 17 лет тюрьмы.
Парламентская оппозиция хочет выразить недоверие правительству Грузии
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии – «Единое национальное движение» (ЕНД) – временно отказывается от работы в парламенте. Об этом заявила депутат Хатия Деканоидзе.
Член ЕНД говорит, что партия продолжит парламентскую деятельность лишь в случае, если на голосование вынесут вопрос о выражении недоверия правительству, или проект конституционных поправок о переходе на пропорциональную избирательную систему.
«Мы будем рядом с гражданами Грузии, журналистами, которых убивают – в прямом смысле этого слова. Мы будем там, где интересы всех граждан Грузии», – заявила Деканоидзе.
Сегодня стало известно, что оппозиция в парламенте Грузии собирается начать процедуру выражения недоверия правительству. Для проведения такой процедуры и представления своего кандидата в премьер-министры необходимо не менее 50 депутатов парламента. Процедура объявления недоверия нынешнего правительству может быть завершена после того, как парламент выразит доверие новому правительству.
Как пишет «Новости-Грузия», в настоящее время у оппозиции 66 мандатов в парламенте – этого достаточно для начала процедуры недоверия, но недостаточно для утверждения нового правительства.
«Фракция «Лело» пришла в парламент сегодня ради рассмотрения одного вопроса – это начало процедуры выражения недоверия правительству. Мы не собираемcя принимать участия в рассмотрении других вопросов», – сказал журналистам лидер фракции Бадри Джапаридзе.
Кроме того, оппозиция требует создания комиссии по расследованию событий 5 июля. Этот вопрос председатель фракции «Группа реформ Шарля Мишеля» Хатуна Самнидзе поставила сегодня на заседании бюро парламента.
По словам Самнидзе, необходимо как можно скорее создать следственную комиссию и призвала депутатов от большинства поддержвать эту инициативу. Обращаясь к председателю парламента Кахе Кучава, оппозиционный депутат отметила, что недостаточно заново установить флаг ЕС, сорванный радикальными группами, важно понять, почему насилие на площади возле парламента и срыв флага был допущен дважды.
В свою очередь, требования оппозиции считает нереальными министр культуры Грузии, назначенная сегодня вице-премьером, Тея Цулукиани. Она заявила, что ни премьер, ни глава МВД не собираются в отставку.
В Южной Осетии выявили еще 39 новых случаев коронавируса
Еще 39 новых случаев коронавируса выявили в Южной Осетии. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день остается 277 человек, еще 10 сняты с учета медиков», – сказала Кочиева.
Число выявленных за время пандемии случаев достигло 3712 человек, 3435 выздоровели.
Глава Юго-Осетпотребнадзора обратилась к жителям Южной Осетии и предпринимателям с рекомендацией соблюдать все санитарные нормы, а также пройти вакцинацию от коронавируса.
«Рекомендуем провакцинироваться тем, кто пока не переболел, так как расслабляться нельзя», – сказала она.
С начала мая в Южной Осетии проходит бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
Русская православная церковь не намерена отменять Царский крестный ход
Администрация Свердловской области ведет переговоры с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, который заявил, что пойдет вместе с другими верующими на традиционный крестный ход в память об убийстве семьи последнего российского императора в июле 1918 года. Ранее власти региона не согласовали мероприятие из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
В конце прошлой недели губернатор Евгений Куйвашев заявил, что традиционный крестный ход в "Царские дни" в этом году проводиться не будет. Это решение он объяснил ростом заболеваемости COVID-19 и появлением нового штамма вируса в регионе. Губернатор опубликовал в инстаграме фотографию с шествия, которое проходило в прошлом году, и указал, что многие его участники были без масок и не соблюдали дистанцию. Есть несколько доказанных случаев того, что люди заболели именно после "Царских дней", отметил Куйвашев.
В РПЦ заявили, что отказ губернатора согласовать крестный ход, не значит, что он исчез. Он просто не имеет статуса согласованного мероприятия. "Люди пройдут по святому пути — это очевидность. Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или „козьими тропами“? Это покажет время. Я однозначно пойду", — подчеркнул митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
В прошлом году в Царском крестном ходе участвовали около 10 тысяч человек, годом ранее на него собрались более 60 тысяч верующих.
Его участники проходят по двадцатикилометровому маршруту, которым в 1918 году провезли останки убитых членов семьи Николая II и их приближенных: от Храма-на-крови в Екатеринбурге до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме.
- В России за последние сутки выявили 25 140 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Большинство из них в Москве – 5403, далее следуют Подмосковье и Санкт-Петербург – 2566 и 2029 новых заболевших – соответственно. Свердловская область на пятом месте с 464 новыми случаями COVID-19.
- За минувшие сутки умерли 710 больных. По данным оперативного штаба, в России уже на протяжении недели фиксируется более 700 смертей за сутки от коронавирусной инфекции нового типа.
Ведущей «Дождя» угрожают после интервью с лесбийской парой
Ведущей телеканала "Дождь" Анне Монгайт поступают угрозы в социальных сетях после того, как она взяла интервью для программы "Женщины сверху" у однополой пары, снявшейся для обложки журнала Elle. Об этом Монгайт написала в фейсбуке.
В частности, Монгайт получила сообщение в инстаграм от сторонников незарегистрированного праворадикального движения "Мужское государство", в котором её называют "тварью" и советуют "ходить и оглядываться". Другой пользователь пригрозил Монгайт "зарезать детей" и потребовал публичных извинений , "иначе подарки ночью в окно летать начнут", подписав сообщение "привет от МГ".
Кроме того, как сообщает "Дождь", в телеграм-канале "Мужского государства" опубликованы ссылки на аккаунты в инстаграме не только Монгайт, но и девушек, у которых она взяла интервью. Телеканал намерен обратиться в правоохранительные органы.
Интервью с однополой парой, девушками Машей и Тим, снявшимися для обложки российской версии журнала Elle, вышло на телеканале "Дождь" 8 июля. В нём телеведущая поговорила с девушками о том, как они решились на такой смелый поступок, скрывали ли они свою сексуальность и каким образом они получили такое неожиданное для российского бизнеса предложение.
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