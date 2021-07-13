Франция и Греция вводят обязательную вакцинацию врачей от COVID-19

Франция вводит обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для врачей и медперсонала, работающего с пациентами на дому.

Президент Эммануэль Макрон объявил в понедельник, что для их вакцинации установлен крайний срок до середины сентября. Тех, кто этого не сделает, ждут дисциплинарные взыскания.

"Должен быть прогресс на пути вакцинации каждого, поскольку сейчас это единственный способ вернуться к прежней жизни", - подчеркнул французский лидер. Тем самым он укрепил предположение об обязательных прививках для всего населения, отмечает "Немецкая волна".

На данный момент во Франции хотя бы одну дозу препарата против COVID-19 получили 53% граждан. С конца июня в стране наблюдается рост показателя заболеваемости. Почти 60% всех новых случаев инфицирования связывают с так называемым индийским штаммом коронавируса дельта.

Помимо обязательной вакцинации медиков и старта кампании по вакцинации в школах с начала учебного года во Франции с 21 июля вводятся некоторые дополнительные требования. К примеру, в кино и театрах необходимо будет предъявлять негативные тексты или справки о вакцинации либо перенесённой болезни. С августа планируется ужесточить правила проезда в поездах дальнего следования, а также посещения баров, ресторанов, шопинг-центров и медицинских учреждений.

Наряду с Францией об обязательной вакцинации врачей объявили власти Греции, где за последние 10 дней число новых заболевших заметно возросло после ослабления карантинных мер. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Греция, как и другие государства, столкнулась с двойной угрозой, которая исходит не только от более заразного штамма дельта, но и людей, до сих пор не сделавших прививки. Помимо медработников принудительное вакцинирование в будущем хотят ввести и для призывников в армию.

Обязательная вакцинация для врачей с мая действует в Италии. В Германии обсуждается возможность введения такой меры для персонала детских садов и школ.

В России обязательную вакцинацию работников ряда сфер с июня ввели около 30 регионов, то есть примерно треть от общего числа. Работодателям пригрозили штрафами за невыполнение требований и разрешили отстранять от работы непривитых сотрудников, пишет "Медуза". С отказами в трудоустройстве из-за отсутствия прививки от COVID-19 уже столкнулись 11% россиян, свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob.