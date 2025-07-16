Франция и ещё ряд стран не участвуют в схеме Трампа по поставкам оружия

Ряд стран ЕС не будут участвовать в схеме, о которой 14 июля заявили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - закупках американского вооружения для передачи его Украине. Об этом заявляют представители этих стран или сообщают СМИ со ссылкой на источники.

В частности, по сообщению Politico, в закупках не будет участвовать Франция. По словам двух французских чиновников, знакомых с этим вопросом, Париж не присоединится к инициативе в связи со стремлением президента Эммануэля Макрона добиться развития прежде всего европейской оборонной промышленности.

Позиция Франции по этому вопросу отличается от позиции Германии. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал инициативу Трампа, а министр обороны Борис Писториус уже обсудил с министром обороны США продажу Германии комплексов ПВО «Пэтриот» для их передачи Украине. Politico со ссылкой на германских чиновников вообще называет всю предложенную Трампом схему изначально германской идеей. Мерц, как пишет издание, считает, что покупка американского оружия является единственным способом быстро обеспечить Украину необходимым вооружением. Схему поддержали также, в частности, Нидерланды и Великобритания, а также ряд других стран.

Среди тех, кто на данный момент не намерен участвовать в закупках оружия в США для Украины, помимо Франции, также Венгрия, которая вообще не поставляет Украине оружие, и Чехия, которая, напротив, активно поддерживает Киев. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага сосредоточится на «других путях» помощи Украине. По информации газеты La Stampa, к инициативе не присоединится и Италия.

Издание Axios ранее оценило возможные объёмы поставок оружия из США — посредством союзников по НАТО — в 10 миллиардов долларов. Известно, что должны быть поставлены в частности системы ПВО «Пэтриот», а также боеприпасы и ракетное вооружение. Дональд Трамп при этом отверг возможность передачи Украине дальнобойных ракет и заявил, что не поддерживает нанесение ударов по Москве.

Говоря о системах «Пэтриот», Трамп накануне заявил, что поставки ракет для этих систем Украине уже начались. «Они идут из Германии и Германия их потом заместит. И во всех случаях Соединенным Штатам все полностью оплатят», — отметил Трамп. «НАТО собирается все оплатить. В некоторых случаях нам оплатят страны Европейского союза напрямую. Мы всегда получаем все свои деньги», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Минобороны ФРГ Писториус ранее заявлял о возможной отправке Украине через Германию двух установок «Пэтриот». Сам Трамп, говоря о «Пэтриотах», готовых к отправке в Украину, называл число 17. Эксперты полагают, что речь идёт не о числе комплексов (это крайне маловероятно, учитывая их стоимость и количество), а о числе пусковых установок (в одном комплексе «Пэтриот» от четырёх до восьми пусковых установок).

Заявление Трампа о новой схеме помощи Украине, хотя в целом и было встречено в ЕС с одобрением, всё же вызвало неоднозначную реакцию. В частности глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас во вторник высказала мнение, что Вашингтон должен «разделить бремя» поставок вооружений Украине. «Если вы обещаете предоставить оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, то на самом деле вы его не предоставляете», — цитирует Каллас агентство France Presse.