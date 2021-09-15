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Франция призывает Мали не сотрудничать с ЧВК «Вагнер»
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, выступая в парламенте, что Париж выведет военных из Мали, если в этой африканской стране появятся российские наёмники из частной военной компании "Вагнер".
По словам главы МИД Франции, это совершенно несовместимо с присутствием французских военных в Мали.
По данным французских источников, военное руководство Мали планирует пригласить в страну около одной тысячи сотрудников ЧВК "Вагнер" для обучения малийской армии. В свою очередь, власти в Бамако признали, что вели подобные переговоры с российской стороной, но никаких договоренностей не было достигнуто.
В свою очередь министр обороны Франции Флоранс Парли призвала Мали не заключать соглашения с частной военной компанией "Вагнер". По словам министра, это может подорвать усилия Франции по борьбе с исламскими экстремистами в регионе.
В июле президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французское военное командование до конца года закроет часть своих баз в Мали, где французы помогали освобождать захваченные джихадистами районы. По словам Макрона, в Мали останется несколько сот французских солдат вместо 5 тысяч, находящихся там в настоящее время.
Частная военная компания "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях в Сирии и Ливии и в войне на востоке Украины. Они также действуют в нескольких африканских странах. Наиболее заметно их присутствие в Центральноафриканской Республике.
Спонсором "ЧВК Вагнера" называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.
- В августе в Мали произошёл военный переворот, президент страны был арестован, парламент и правительство - распущены. Захватившая власть хунта называет себя Национальным комитетом спасения народа.
Другие новости дня
Депутаты югоосетинского парламента ушли на каникулы
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия приняли решение уйти на парламентские каникулы с 15 сентября по 25 октября.
Как пишет агентство «Рес», заседание сессии прошло под председательством первого вице-спикера парламента Петра Гассиева.
Перед каникулами депутаты одобрили ряд поправок в бюджет 2021 года по выплатам госслужащим. Также были внесены изменения в две статьи Налогового кодекса.
Последним в повестке сессии значился вопрос ухода депутатов на парламентские каникулы. Ранее вопрос поднимался в середине августа. Тогда отдельные депутаты отказались уйти в отпуск до получения ответов на их запросы от министерств по разным вопросам.
Петр Гассиев отметил, что депутаты по необходимости будут продолжать исполнять свои обязанности и встречаться с избирателями, «если понадобится, то соберутся и на заседание».
На Фарерах в ходе традиционной охоты убили более 1400 дельфинов
На Фарерских островах во время традиционной охоты убили более 1400 атлантических белобоких дельфинов. Об этом сообщает Би-би-си. Охотники на скоростных катерах и гидроциклах загнали животных на мелководье и убили ножами. Туши вытащили на берег и раздали местным жителям.
На Фарерских островах уже сотни лет существует традиция гриндадрапа — охоты на китообразных, в которой могут участвовать представители местных общин. Жители архипелага считают мясо китов и дельфинов важной частью своего рациона, а охоту на них — частью культуры.
Организация Sea Shepherd, которая с 1980-х выступает за её запрет, отметила, что нынешняя охота была нелегальной. Её масштабы и жестокость убийства - раненые дельфины, выброшенные на берег, медленно и мучительно умирали - шокировали даже многих местных жителей и вызвали критику со стороны охотников. Так, по данным опроса, проведенного среди населения фарерскими СМИ, 50 процентов респондентов ответили, что жестокую охоту необходимо прекратить.
В Sea Shepherd допускают, что охота 12 сентября стала крупнейшим убийством китообразных, когда-либо зарегистрированным в мире.
Депутаты Европарламента выдвинули Навального на премию имени Сахарова
Группа "Обновление Европы" в Европейском парламенте 14 сентября выдвинула Алексея Навального кандидатом на звание лауреата Премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова.
На сайте группы "Обновление Европы" отмечается, что российский оппозиционный политик, активист борьбы против коррупции получил международную известность, организуя крупные общественные акции, участвуя в политической борьбе за реформы и против президента Владимира Путина и путинского правительства. Алексея Навального называют человеком, которого боится Путин, отмечается в публикации, посвящённой российскому оппозиционеру.
Участник группы "Обновление Европы", член Европейского парламента Ги Верхофстадт (бывший премьер-министр Бельгии), заявил, что Алексей Навальный борется за всё то, на чём настаивает Европейский союз: за демократию и верховенство права, за правду и свободу. Борьба Навального в современной путинской России едва не стоила ему жизни. По словам Верхофстадта, Навального поддерживают многие граждане России, которые опасаются высказывать свою позицию и нуждаются в поддержке со стороны Европейского союза".
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Абхазский омбудсмен призвала к незамедлительному расследованию по факту смерти Анри Атейба
Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл прокомментировала смерть 24-летнего жителя Гагрского района Анри Атейба. Шакрыл призывает органы прокуратуры «провести незамедлительное тщательное расследование по факту смерти Атейба» в соответствии с абхазским законодательством.
В письме на имя генпрокурора Адгура Агрба омбудсмен указывает, что «основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления», а промедление в возбуждении уголовного дела при очевидных признаках преступления недопустимо.
«В соответствии с международно-признанными принципами эффективного расследования пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, государство обязано обеспечить оперативное и эффективное расследование. Для этого, как отмечается в Приложении к резолюции 55/89 Генеральной Ассамблеей ООН от 4 декабря 2000 года, "лица, проводящие расследование, должны быть независимыми от предполагаемых виновных и учреждений, в которых они работают, должны быть компетентными и беспристрастными. Методы, используемые при проведении таких расследований, должны удовлетворять самым высоким профессиональным стандартам, а их выводы предавать гласности"», – отмечает Шакрыл.
Омбудсмен считает, что результаты проведённого расследования необходимо предоставить общественности. Она также напоминает о том, что офис Уполномоченного по правам человека не раз указывал на факты применения насилия в местах лишения свободы.
«Я выражаю надежду на то, что сотрудники правоохранительных органов, виновные в смерти А. Атейба и других аналогичных фактах применения насилия, имевших место в местах принудительного содержания, понесут наказание. Вместе с тем я обращаюсь к руководству страны с призывом незамедлительно принять все необходимые меры по недопущению вопиющих фактов насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов», – отмечается в письме Асиды Шакрыл.
Накануне абхазский сегмент соцсетей всколыхнула информация о смерти 24-летнего Анри Атейба из села Блабурхва Гагрского района. Сначала сообщали о том, что он умер в больнице в результате побоев, нанесенных ему сотрудниками Гагрского районного отдела внутренних дел. Позже мать погибшего молодого человека рассказала, что его довели до суицида во время пребывания в КПЗ.
Атейба умер на территории, контролируемой властями Грузии, куда его срочно вывезли родственники в надежде спасти.
В Грузию от коронавируса скончались еще 60 пациентов
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 60 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8347.
За сутки в стране выявили 2515 новых случаев коронавируса. Накануне провели 32 207 тестов: PCR-тестов – 12 866, экспресс–тестов на антиген – 19 341.
Выздоровели еще 2829 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 587 551, выздоровевших – 551 780.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,81%, за последние 14 дней составляет 7,61%, за неделю – 7,32%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 24 941 человек, всего в Грузии использовано 1 561 228 вакцин.
Новая книга: генерал Милли опасался, что Трамп может начать войну
Самый высокопоставленный американский военный председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли опасался, что в последние дни президентства Дональд Трамп может прибегнуть к военной акции, включая использование ядерного оружия и принял меры, чтобы предотвратить такой поворот событий. Это утверждают авторы новой книги "Опасность" журналисты Боб Вудворд и Роберт Коста.
Согласно американским СМИ, опубликовавшим во вторник выдержки из книги, 8 января Милли созвал на секретное совещание высших руководителей Пентагона, на котором он потребовал от них не выполнять приказов о начале боевых действий без согласования с ним, то есть действовать строго согласно протоколу. Милли якобы был обеспокоен тем, что Трамп "соорудил свою альтернативную реальность с бесконечными заговорами, связанными с выборами". Он начал действовать после звонка спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая спросила его что можно ли что-то сделать, чтобы не позволить "нестабильному президенту" начать военный конфликт или нанести ядерный удар.
Если верить авторам книги, генерал Милли также позвонил главе Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генералу Ли Цзочэну, который был обеспокоен ситуацией в Вашингтоне после атаки на Капитолий 6 января и заверил его, что ситуация находится под контролем. Это был второй разговор американского и китайского военных лидеров. Первый телефонный разговор состоялся 30 октября прошлого года. Тогда генерал Милли получил разведданые о том, что китайские военные считают, что США могут использовать учения в Южно-китайском море как предлог для нанесения удара по Китаю и он объяснил китайскому визави, что США не намерены бить по Китаю. Мало того, он пообещал предупредить китайского генерала заранее, если США решат нанести удар.
В ответ на публикации бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что если данные, приведенные в книге соответствуют истине, то генерал Милли заслуживает предания суду за измену, поскольку он вступил в контакт с китайской стороной за спиной президента и пообещал предупредить о возможной атаке.
Вудворд и Коста говорят, что они взяли более двухсот интервью во время работы над книгой о последних дня пребывания Дональда Трампа в Белом дом. Имена этих людей впрочем не приводятся. В книге приводятся выдержки из секретных документов. Боб Вудворд - автор нескольких книг о разных президентах. Он известен своими обширными связями в американском политическом истэблишменте.
Москва и Сухуми обсуждают делимитацию и демаркацию де-факто границы
В самопровозглашенную республику Абхазия прибыла делегация из Российской Федерации. Как заявляют в оппозиционном Абхазском народном движении (АНД), стороны должны обсудить вопрос делимитации и демаркации де-факто границ между Абхазией и Россией.
«В настоящее время идет работа комиссии, обсуждаются вопросы, которые крайне важны для нашего народа и государства. Призываем власти проводить работу совместной комиссии открыто и информировать общественность, так как вопрос принадлежности территорий крайне чувствительный для нашего народа», – сказано в обращении АНД.
В 2019 году российский посол в Сухуми Алексей Двинянин заявил, что Россия предложила Абхазии подписать соглашение по разграничению морских пространств – «из-за того, что пока не удается решить вопрос по сухопутной границе». В интервью «Эху Кавказа» дипломат подтвердил, что неурегулированным остается «вопрос лишь одного села Аибга».
В ноябре 2020 года строительство пешеходного моста в приграничной территории через реку Псоу, который связал поселок Аибга с Адлерским районом Краснодарского края, в Абхазии расценили как нарушение территориальной целостности.
Грузинские власти село Аибга называют «одним из наиболее ярких примеров российской аннексии».
В Абхазии выявлено 138 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 502 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 138 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 29 пациентов. Состояние 9 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 17 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 58 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 375 человек. Зарегистрирован 395 летальных случаев. Выздоровели 21 807 человек.
Лидер «Лело» требует объяснений от Гахария касательно фактов прослушки
Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе обращается в прокуратуру Грузии с просьбой прекратить т.н. «дело об отмывании денег» и опросить его в связи с незаконным прослушиванием и записью телефонного разговора между ним и митрополитом Теодором, сообщает «Нетгазети».
«Я, Мамука Хазарадзе, подтверждаю, что распространенная информация о разговоре с преподобным Теодором соответствует действительности. Подтверждаю аутентичность текста. Это наглядно доказывает, что тогда был незаконно подслушан мой разговор, как представителя бизнеса, с высокопоставленным священнослужителем», - сказал Хазарадзе.
Предположительно, в просочившиеся из СГБ материалах говорится о том, что Мамука Хазарадзе проинформировал епископа о встрече с патриархом, в ходе которой он поговорил с Илией Вторым о недавних нападках на TBC Bank. В документе говорится, что, по словам Хазарадзе, «определенные лица убеждают «вышестоящего» в его политических амбициях, что не соответствует действительности, и было бы лучше, если бы кто-то его успокоил».
Согласно документу, Хазарадзе просит епископа ввести в курс дела «вышестоящего» [Иванишвили], на что священнослужитель отвечает, что постарается передать эту историю адресату.
«Грузинская мечта» пришла на смену предыдущему правительству и тотально внедрила мерзкую систему подслушивания и наблюдения. С помощью этой системы они запугивают, шантажируют людей и, таким образом, хотят укрепить и сохранить свою власть. Власть в эти годы старательно продвигала имидж защитника Православной церкви, вела политическую кампанию и осуждала всех остальных, представляя как антицерковные силы. Как видно из распространенной информации, правительство «Грузинской мечты» подслушивает и следит за представителями церкви - высшими иерархами и другими представителями духовенства. В этом случае они не только шантажируют и дискредитируют людей, но и грубо нарушают Конституцию, когда таким грязным и незаконным образом вмешиваются во внутренние дела церкви и используют все это в своих политических целях», - сказал Мамука Хазарадзе.
По мнению лидера «Лело», премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили должен перестать говорить о зверствах, совершенных при предыдущем правительстве, и рассказать общественности, как он лично взял на себя управление «порочной системой незаконного наблюдения в 2012 году в качестве министра внутренних дел, а затем в качестве премьер-министра».
Кроме того, Хазарадзе считает, что экс-премьер страны Георгий Гахария должен перестать «бросать пепел в глаза общественности» и объяснить, на каком основании, в тот период, когда он был министром внутренних дел, и с какой целью проводилась прослушка разговоров преподобного Теодора и тысячи других граждан.
Близкие автора закона об иноагентах владеют недвижимостью на 420 млн рублей
На гражданскую жену, сына и других родственников главы администрации президента Башкортостана и кандидата в Госдуму от «Единой России» Александра Сидякина записано недвижимости почти на 420 миллионов рублей, утверждается в новом расследовании команды Алексея Навального.
Речь идет об элитном жилье в Москве и Подмосковье. Так, сын Сидякина владеет апартаментами в жилом комплексе в Хамовниках стоимостью около 154 миллионов рублей, а на гражданскую жену чиновника, Ксению Швыреву, записан коттедж в черте Москвы, стоимость которого команда Навального оценила в 215 миллионов.
Кроме того, Швырева является совладелицей двух фирм – «Первая лифтовая компания» и «Проектсервис». Как только Александр Сидякин получил должность главы администрации президента Башкортостана, эти компании стали выигрывать тендеры на обслуживание и замену лифтов в республике. В этом году, как утверждается в расследовании команды Навального, фирмы Швыревой получили госконтрактов на 1,2 миллиарда рублей.
Отдельно в расследовании отмечается, что Сидякин был одним из разработчиков законов об иноагентах и об уголовном наказании за неоднократное нарушение правил проведения митингов – так называемой «дадинской статьи». На предстоящих выборах в Госдуму Сидякин внесен в региональной список «Единой России» под вторым номером.
Число экстремально жарких дней на Земле за полвека выросло вдвое
Количество чрезвычайно жарких дней на планете, когда столбик термометра поднимался выше 50 градусов по Цельсию, удвоилось с 1980-х годов. В течение последнего десятилетия такая жара в совокупности держалась почти месяц ежегодно, тогда как в предшествующие 30 лет этот показатель был равен примерно двум неделям. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на собственное исследование.
Анализ показал и рост в этот период максимальных температур: они повысились на полградуса по сравнению с долгосрочным средним значением с 1980 по 2009 годы. Где-то повышение было еще больше: на один градус выросли среднегодовые температуры в Восточной Европе, южной части Африки и Бразилии, а в Арктике и на Ближнем Востоке – более чем на два градуса.
Если нынешняя динамика сохранится, к 2100 году с «тепловым стрессом» столкнутся более миллиарда человек – вчетверо выше по сравнению с текущей цифрой, говорится в недавнем исследовании американского Университета Рутгерса. Такие температурные условия опасны для жизни людей, а также для целостности зданий, дорог и энергосистем, говорится в публикации британского издания.
Замглавы Института изменения окружающей среды Оксфордского университета доктор Фридерике Отто уверен, что такая динамика стала следствием бесконтрольного »сжигания ископаемого топлива».
В прежние времена случаи, когда температура поднималась до 50 градусов по Цельсию, происходили преимущественно на Ближнем Востоке и в регионах Персидского залива, однако недавно аналогичные уровни были зафиксированы в Италии и Канаде. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что география жары будет расширяться, и единственный способ остановить это – немедленно сократить промышленные выбросы.
В мае страны «Большой семерки» – крупнейших экономик мира – договорились в ближайшие годы прекратить государственное финансирование проектов, связанных с добычей традиционных энергоресурсов, а к 2050 году страны G7 решили практически полностью отказаться от использования нефти, газа и угля. Цель такой стратегии – ограничить рост глобальной температуры по всей планете на уровне 1,5 градуса по Цельсию.
Журналисты утверждают, что установили владельцев груза селитры в Бейруте
Спустя более года после мощного взрыва в порту Бейрута, ставшего причиной гибели десятков людей и значительных разрушений в ливанской столице, одним из главных остаётся вопрос принадлежности аммиачной селитры, сдетонировавшей на портовом складе.
Об этом говорится в расследовании международного журналистского Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Как пишут авторы публикации, им удалось подтвердить изначальное предположение, что зарегистрированная в Лондоне компании Savaro Ltd, которая оформила перевозку более двух с половиной тысяч тонн селитры на судне Rhosus, действительно связана с украинским бизнесменом из Днепра Владимиром Вербонолем. О нём говорится, среди прочего, что как минимум с 2001-го года основанные при его участии компании занимались продажей удобрений, оборудованием для металлургии, а также программным обеспечением и веб-дизайном.
Сам Владимир Верноболь ранее отрицал какую-либо связь с грузом, который в 2013 году перевозили из Грузии в Мозамбик, но на пути в пункт назначения конфисковали в порту Бейрута. Это был связано с техническими проблемами на судне Rhosus и долгами за услуги порта.
Изучив документы, журналисты пришли к выводу, что компания Savaro Ltd являлась частью более крупной, с центром в Днепре, бизнес-сети, торговавшей аммиачной селитрой, которая может быть использована в производстве взрывчатых веществ. Выяснить, кто именно владеет Savaro Ltd оказалось непросто, правда была сокрыта за номинальными директорами и акционерами ряда офшорных фирм. География этой бизнес-структуры охватывает наряду с Украиной Англию, Шотландию, Карибский регион, США и южную часть Тихого океана, следует из расследования.
Столь запутанная структура свидетельствует о сложных методах, которые используются в международных перевозках, и, по мнению экспертов, часто связаны со стремлением избежать ответственности или способствовать сомнительным деловым практикам, подчёркивают в OCCRP.
Взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 года называют одним из самых крупных неядерных взрывов в истории. Погибли свыше 200 человек, более 300 тысяч – лишились крова. Большинство ливанцев посчитали первопричиной катастрофы коррумпированность власти и халатность чиновников. Взрывоопасный материал долгое время хранился в порту без должных мер безопасности.
В прошлом месяце адвокаты подали иск против компании Savaro Ltd в суд в Лондоне. Они выступают, в том числе, от имени семей погибших. Защитники подчёркивают, что владельцы груза должны понести часть ответственности за трагедию, так как с их стороны не было принято должных мер для извлечения опасных материалов.
В заявлении, адресованном журналистам, упомянутые в их расследовании украинские структуры отрицают причастность к партии груза, который перевозило судно Rhosus. Британский адвокат Savaro Ричард Слэйд на просьбу о комментарии не ответил.
Архивный видеосюжет Радио Свобода:
В Тбилиси возмущены полным переводом школ Гальского района на русский язык
В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия школьникам окончательно запретили учиться на грузинском языке. Об этом заявляют в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия. В Тбилиси возмущены данным фактом и заявляют об ущемлении прав детей.
«Подобные незаконные действия являются продолжением многолетней политики этнической дискриминации и русификации, которую проводит российский оккупационный режим. Её цель – уничтожение грузинского следа на оккупированных территориях и полная ассимиляция населения», – сказано в заявлении.
В аппарате госминистра указывают, что проблема с обучением на грузинском языке актуальна и в Ахалгорском районе. В ведомстве говорят, что обсудят данный вопрос с международными партнерами Грузии, в том числе в рамках очередного раунда Женевских дискуссий, запланированного на 12-13 октября.
«Грузинская сторона не пожалеет усилий и будет использовать все имеющиеся рычаги, чтобы защитить право жителей оккупированных регионов получать образование на родном языке», – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что школы Гальского района поэтапно переходили на русский язык. Сейчас обучение на грузинском запретили во всех классах. По информации СМИ, отныне грузинский язык и литература будут представлены в школах Гальского района как иностранные.
Московский суд оштрафовал Twitter, Facebook и Telegram на миллионы рублей
Суд в Москве оштрафовал соцсеть Twitter и мессенджер Telegram за неудаление запрещенного в России контента. Корпорации должны будут выплатить 5 и 9 миллионов рублей соответственно. Кроме того, компанию Facebook обязали выплатить 21 миллион рублей по пяти административным протоколам, которые также касались блокировки информации.
Это не первые штрафы, которые получили крупнейшие мировые IT-компании от российских властей. Так общая сумма штрафов Facebook превысила 90 миллионов рублей, Twitter должен заплатить более 45 миллионов рублей, а Telegram 35 миллионов.
Все компании были признаны виновными в административном правонарушении по статье "неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России". Миллионные штрафы по этому закону также получали Google, Mail.ru, TikTok и WhatsApp. Составлением протоколов и отслеживанием деятельности соцсетей занимается Роскомнадзор. Именно это ведомство ранее направляло запросы в корпорации с требованием удалить контент пользователей. В частности, власти требовали блокировать призывы к участию в протестах. В Роскомнадзоре утверждают, что выявили более 2,5 тысяч материалов с анонсами акций.
В феврале 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный властями страны контент. Если компании не могут дать оценку материалам, они должны отправить их в течение суток в Роскомнадзор. В рамках этого закона ведомство также требовало от видеохостинга YouTube удалить ролики об акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Корпорация это делать отказалась.
Умер генерал Казанцев. Он командовал войсками во Второй чеченской войне
В возрасте 75 лет умер генерал Виктор Казанцев. В начале Второй чеченской войны в 1999-2000 годах он командовал объединённой группировкой российских войск на Северном Кавказе. О смерти Казанцева сообщает РБК. Генерал скончался после продолжительной болезни, другие подробности не известны.
С 17 августа 1999 года до апреля 2000 года Казанцев возглавлял группировку войск, которая вела бои в Дагестане и Чечне с вооружёнными отрядами чеченских сепаратистов и джихадистов (в официальной российской терминологии - контртеррористическая операция). Российские войска тогда одержали победу над отрядами Шамиля Басаева в Дагестане, а затем генерал осуществлял общее руководство операцией по штурму Грозного. Тогдашний президент Борис Ельцин в 1999 году присвоил Казанцеву звание героя России. При этом в отношении Казанцева расследовалось уголовное дело в связи с гибелью бойцов Армавирского спецназа в Дагестане - в том числе в результате ударов российской авиации. Впоследствии дело закрыли.
В мае 2000 года, после завершения активных боевых действий в Чечне (партизанская война в регионе продолжалась ещё несколько лет), Казанцев был назначен полномочным представителем президента Владимира Путина в Южном федеральном округе, он продолжил курировать Чечню и другие регионы Северного Кавказа. В 2004 году его уволили с этой должности, после чего его карьера завершилась.
СГБ Грузии прокомментировала обвинения в прослушке священнослужителей
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии впервые прокомментировала обвинения в прослушке священнослужителей. В ведомстве говорят, что готовы сотрудничать с прокуратурой в ходе начатого следственным ведомством расследования.
«Как известно, прокуратура Грузии начала расследование по факту нарушения тайны частной коммуникации по частям 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса Грузии. Служба государственной безопасности Грузии готова тесно сотрудничать с прокуратурой Грузии на всех этапах расследования. В объективных интересах ведомства провести всестороннее и тщательное расследование, чтобы ответить на все вопросы.
В то же время Служба государственной безопасности призывает СМИ и политически заинтересованных лиц воздерживаться от распространения неточной и непроверенной информации до завершения расследования, поскольку воспроизведение такой информации оскорбляет определенных лиц, достоинство сотрудников службы безопасности и службы в целом, понижает доверие к правоохранительным органам и наносит серьезный ущерб системе государственной безопасности», – говорится в заявлении СГБ.
Накануне оппозиционные СМИ сообщили о том, что в интернет попали тысячи файлов с расшифровкой предположительной прослушки священнослужителей. Как утверждают телекомпании «Мтавари», «Формула» и «Пирвели», файлы разместил анонимно бывший сотрудник Службы госбезопасности Грузии. Они содержат и компрометирующие личные данные.
В прокуратуре Грузии сегодня заявили, что расследование начато по первой и второй частям статьи 158 Уголовного кодекса Грузии - «нарушение тайны частной коммуникации».
Гарибашвили обвинил Саакашвили в «войне против грузинского народа»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня обрушился с критикой на экс-президента Михаила Саакашвили и предсказал оппозиции поражение на предстоящих 2 октября выборах.
«Саакашвили и его банда снова потерпят поражение на выборах 2 октября», – заявил находящийся в Хашури Гарибашвили в беседе с журналистами.
Говоря о намерении Саакашвили приехать в Грузию к предстоящим выборам, Гарибашвили сказал, что «Саакашвили «вновь обманывает своих избирателей» и не собирается приезжать на родину.
В случае, если Саакашвили все-таки приедет, премьер пообещал, что он будет задержан в аэропорту и отправлен в тюрьму.
«Эти люди, Саакашвили, его убийцы и мафиозная банда, правившая нашей страной девять лет, совершили беспрецедентные зверства против нашего народа и, к сожалению, это продолжается по сей день. То, что происходит сегодня, это прямая информационная психологическая война против нашего народа. Девятый год подряд наш народ терпит эту войну, мерзость, которая исходит от их телекомпаний. Это прямая борьба против грузинского народа, государства, церкви, борьба, в которой они снова потерпят поражение 2 октября», – сказал премьер.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», этот комментарий премьера также относится к разразившемуся накануне скандалу – оппозиционные СМИ сообщили о том, что в интернет попали тысячи файлов с расшифровкой предположительной прослушки священнослужителей, среди которых монахини, священники, митрополиты и даже члены Синода патриархии.
Как утверждают телекомпании «Мтавари», «Формула» и «Пирвели», файлы разместил анонимно бывший сотрудник Службы госбезопасности Грузии. Они содержат и компрометирующие личные данные.
Скандал прокомментировал и экс-президент Михаил Саакашвили. Он говорит, что миллиардера Бидзину Иванишвили «всегда раздражала Грузинская церковь».
«Он всегда был личным врагом патриарха, и я был свидетелем этого не раз», – говорит Саакашвили.
Родственники обвиняют силовиков в смерти 24-летнего жителя Абхазии
24-летнего жителя самопровозглашенной республики Абхазия Анри Атейба довели до суицида во время его пребывания в изоляторе временного содержания. Об этом в интервью Telegram-каналу RESPUBLICA рассказала мать погибшего.
«Его довели в КПЗ до суицида. У меня есть все доказательства. Мне просто не до этого сейчас, в данный момент», – заявила она.
Ранее общественный деятель, журналист Давид Дасания опубликовал пост в Facebook о том, что его внучатый племянник Анри Атейба из села Блабурхва погиб из-за побоев сотрудников РОВД Гагры.
«Это убийство ‒ результат беззакония, в который погрузилась Абхазия за послевоенное время», – отметил Дасания.
В абхазском МВД прокомментировали информацию о смерти Анри Атейба. По информации ведомства, он был задержан 7 августа по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции.
«8 августа 2021 года от адвоката Игоря Скнарина, защищающего интересы Анри Атейба, в прокуратуру Гагрского района поступило заявление о том, что на теле последнего имеются множественные ссадины, и просьба назначить соответствующую судебно-медицинскую экспертизу на предмет установления их происхождения, полагая, что эти повреждения были причинены сотрудниками милиции.
Между тем, 12 августа 2021 года, примерно в 1 час 30 минут, содержащийся в ИВС УВД по Гагрскому району Анри Атейба был обнаружен при попытке совершения суицида путем повешения с использованием имеющихся при себе простыней, после чего был транспортирован в Гагрскую центральную районную больницу», – говорится в заявлении ведомства.
В МВД говорят, что о данном факте сразу же было сообщено в прокуратуру Гагрского района, которой были проведены «неотложные следственные действия и начата процессуальная проверка по факту покушения на самоубийство».
«В органы МВД решения прокуратуры по заявлению адвоката Игоря Скнарина о применении насилия в отношении Анри Атейба при задержании, а также по факту покушения на самоубийство не поступали», – сказано в заявлении.
Новость обновлена. Добавлен комментарий МВД.
Похищенных чеченцев Исаева и Магамадова признали политзаключенными
Правозащитный центр "Мемориал" объявил уголовное дело против братьев Исмаила Исаева и Салеха Магамадова из Чечни политически мотивированным и незаконным. Правозащитники считают, что преследование молодых людей "направлено на недобровольное прекращение публичной критики власти и обусловлено их принадлежностью к чеченскому ЛГБТ-сообществу".
Родные братья с февраля этого года находятся под арестом в грозненском СИЗО-1 по обвинению в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. "Дело Исаева и Магамадова изобилует грубыми нарушениями: к ним не допускали адвокатов, в процессе нарушали установленные законом сроки, на братьев и их родителей оказывали давление, их пытали." - утверждают юристы "Мемориала". Правозащитники считают, что доказательства вины братьев выглядят недостоверными и могли быть сфальсифицированы.
Представители "Мемориала" подчеркивают, что версия следствия о том, что Исаев и Магамадов в промежутке между похищением и бегством из Чечни решили помочь террористам "представляется маловероятной". В справке в уголовном деле сообщается, что братья испугались и, стремясь отвести от себя обвинения в преступлении, заявили о своей гомосексуальной ориентации и обратились к ЛГБТ-сети, чтобы покинуть Россию.
"Эта версия, поддерживаемая следствием, представляется несостоятельной, поскольку братья обратились в ЛГБТ-сеть и публично рассказали о своём похищении и пытках ещё до предъявления обвинений. Аналогично, в контексте чеченской традиционной культуры сомнительным представляется и то, что юноши стали бы объявлять себя геями, не будучи ими", – отмечает "Мемориал".
- О похищении в Нижнем Новгороде местными сотрудниками правоохранительных органов двух уроженцев Чечни, Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, стало известно в феврале этого года. Ранее их задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала "Осал Нах 95". После этого в интернете появилось видео с их извинениями – на нём было видно, что молодые люди избиты. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.
- В июле 2020 года "Российская ЛГБТ-сеть" помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели – их снова задержали и вывезли в Чечню. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно. Позже молодых людей обвинили в помощи террористам продуктами и арестовали. С тех пор обвиняемые неоднократно заявляли о том, что их пытают и избивают, требуя признательных показаний.
Прослушка грузинских священнослужителей: прокуратура заявила о начале расследования
Файлы с расшифровкой предположительной прослушки разговоров грузинских священнослужителей и описанием их личной жизни станут предметом расследования прокуратуры Грузии.
Как сообщили в следственном ведомстве, расследование начато по первой и второй частям статьи 158 Уголовного кодекса Грузии.
Статья 158. Нарушение тайны частной коммуникации
- 1. Самовольная запись или прослушивание частных переговоров, а также самовольное добывание компьютерных данных в компьютерной системе или компьютерных данных, переданных из системы при частной коммуникации, либо электромагнитных волн – носителей таких данных с применением технических средств, либо незаконное хранение записей частной коммуникации, информации, полученной с применением технических средств, или компьютерных данных – наказываются штрафом, или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
- 2. Незаконные использование, распространение записей частной коммуникации, информации, полученной с применением технических средств, или компьютерных данных либо иное обеспечение доступа к ним – наказываются штрафом, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
В прокуратуре заявили, что в рамках расследования дела будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия.
«Мы призываем всех, у кого могут храниться незаконные записи и материалы, сотрудничать со следствием. Вместе с тем мы призываем СМИ, располагающие упомянутыми материалами, сотрудничать со следствием и предоставить нам имеющиеся в их распоряжении материалы», – сказано в заявлении ведомства.
Грузинские оппозиционные каналы накануне сообщили, что прослушку разговоров грузинских священнослужителей в сеть слил экс-сотрудник Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии. Аутентичность материалов не подтверждена.
Владимир Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден перейти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин здоров, он сдал отрицательный тест на коронавирус. По словам Пескова, очных мероприятий с участием президента «какое-то время» не будет.
Накануне Путин, общаясь со спортсменами-паралимпийцами, упомянул о том, что скоро может уйти на карантин.
Но спустя буквально несколько минут после этого высказывания пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент выражался «образно». Новых комментариев Пескова пока нет.
Уже известно, что Путин не приедет на саммит ОДКБ и ШОС, который открывается 15 сентября в Душанбе. Он будет участвовать дистанционно.
На онлайн-совещании во вторник Путин сказал, что накануне целый день общался с человеком из своего ближнего круга, который впоследствии оказался инфицированным. Его имени он не назвал. По словам Путина, у него после прививки высокие титры антител, и он надеется, что вакцина сработает.
Путин весной заявлял, что привился отечественной вакциной (впоследствии он уточнил, что речь шла о "Спутнике V"). В последние дни он проводил немало публичных мероприятий. При этом известно, что перед встречами с Путиным люди, как правило, отправляются на карантин.
Накануне вечером Путин встречался в Москве с сирийским президентом Башаром Асадом.
Прошлой весной, во время первой волны эпидемии, президент несколько месяцев почти не участвовал в публичных мероприятиях, перейдя на дистанционную работу. Однако формально о карантине речь не шла.
Кто именно был инфицирован в окружении Путина - не сообщается, пишет Радио Свобода.
19 сентября в России состоятся выборы в Госдуму. Ранее сообщалось, что президент намерен принять участие в голосовании.
«Важные истории»: приближённой Лаврова принадлежат активы на 1 млрд рублей
Издание "Важные истории" (включённое в России в список СМИ-"иностранных агентов") во вторник опубликовало расследование о женщине по имени Светлана Полякова. "Важные истории" утверждают, что её семья обзавелась активами на более чем 1 миллиард рублей, а её родственники стали занимать ключевые посты в министерстве иностранных дел. Утверждается также, что её "связывают близкие отношения" с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как пишут "Важные истории", Полякова "обладает значительным влиянием в МИД России", а также занималась бизнесом, связанным с министерством. Полякова была награждена орденом РПЦ как сотрудница МИД России, однако неясно, действительно ли она сейчас работает в министерстве и на какой должности.
О том, что Полякова является приближённой Лаврова, изданию, как оно утверждает, рассказали источники, связанные с МИД. По их данным, Лаврова связывают с ней давние отношения, а на несколько важных постов в МИД были назначены её близкие знакомые. В частности, её бывший партнёр по бизнесу стал заместителем управляющего делами МИД, высокую должность также получила вдова её покойного брата. По словам источника, несколько высокопоставленных сотрудников МИД, недовольных тем, что на ключевые посты в министерстве назначаются знакомые Поляковой, были вынуждены уволиться.
"Важные истории" также пишут, что Полякова как минимум трижды путешествовала вместе с Сергеем Лавровым.
Поляковой, как утверждается, принадлежит дорогая квартира в Москве - в одном доме с матерью бывшей гимнастки и медиаменеджера Алины Кабаевой и бизнесмена Леонида Михельсона. Помимо этого, Светлана Полякова владеет апартаментами в Сочи и домом в Подмосковье. Дочь Поляковой, как утверждается, взяла в аренду на 999 лет (то есть фактически приобрела) квартиру в престижном районе Лондона. Общая стоимость недвижимости семьи Поляковой, по оценкам "Важных историй", более 1 млрд рублей.
Как пишет издание, ни МИД, ни Полякова не ответили на его запросы.
Сергей Лавров возглавляет МИД России уже более 15 лет. На предстоящих выборах в Госдуму он вошёл в первую пятёрку партийного списка "Единой России".
В Абхазии задержали жителя Сочи с крупной партией наркотиков
Сотрудники МВД самопровозглашенной республики Абхазия задержали жителя Сочи с 90 граммами метадона, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба абхазского ведомства.
«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) МВД Абхазии ходе реализации оперативной информации совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали временно проживающего в Абхазии жителя Адлерского района г. Сочи Кротова Павла Ивановича. В ходе личного досмотра у задержанного изъят изолированный сверток с содержащимся внутри пакетом белого порошкообразного вещества. Впоследствии экспертно-криминалистическим центром МВД установлено, что это наркотическое средство «метадон» весом свыше 90 с половиной грамм», – говорится в сообщении.
По данным МВД, в ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлено, что «Кротов ранее реализовал так называемые тайные закладки в г. Гагра в одном из разрушенных строений недалеко от популярного курортного объекта».
При обследовании указанной местности сотрудники УКОН обнаружили и изъяли в общей сложности восемь изолированных свертков с расфасованным в полиэтиленовые пакетики светлым веществом внутри.
«Масса вещества, изъятого с мест так называемых тайных закладок, составила порядка 73 с половиной грамм. Экспертами определена принадлежность изъятого к психотропному веществу «амфетамин», – говорится в сообщении.
По факту «незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупом размере» в отношении Кротова возбуждено уголовное дело.
COVID-19 в Грузии: 3221 новый случай, 54 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 54 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8287.
За сутки в стране выявили 3221 новый случай коронавируса. Накануне провели 37 717 тестов: PCR-тестов – 13 210, экспресс–тестов на антиген – 24 507.
Выздоровели еще 2990 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 585 036, выздоровевших – 548 951.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,54%, за последние 14 дней составляет 7,58%, за неделю – 7,44%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 26 125 человек, всего в Грузии использовано 1 534 111 вакцин.
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