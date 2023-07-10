Французская газета рассказала о встрече Пригожина с Путиным после бунта

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после неудавшегося бунта и отъезда из России возвращался в Москву и встречался в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила французская газета Libération со ссылкой на неназванные источники в западной разведке.

По данным издания, Пригожина ещё 1 июля вызывали вместе с главными командирами ЧВК в Кремль, где он, кроме Путина, встречался с главой Росгвардии Виктором Золотовым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Подробности возможных встреч не приводятся.

После бунта ЧВК «Вагнер», когда подразделения Пригожина захватили один и заблокировали другой город с миллионным населением, сообщалось, что основатель ЧВК будет жить в Беларуси. Однако позже СМИ рассказывали, что бизнесмена видели в Санкт-Петербурге. Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко 6 июля заявлял, что Пригожина нет в стране.

Москва это не комментировала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на следующий день сказал, что Кремль не следит за перемещениями Пригожина. Уголовное дело о мятеже против бизнесмена закрыто, он не объявлялся в розыск и не арестовывался заочно.