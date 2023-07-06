Бжания: в Грузии хотели воспользоваться «мятежом Пригожина»

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания рассказал, что во время т.н. «мятежа Пригожина» он находился в Москве. На прошедшей сегодня встрече с членами Общественной палаты абхазский лидер прокомментировал реакцию Грузии на события в России.

«12 дней тому назад в России была попытка, могло это все вылиться в государственный переворот. Такое могло быть, это было вполне реально. Я в это время находился в Москве, ситуация была очень тревожная. Всё разрядилось, но могло быть по другому сценарию. И, конечно же, я хотел бы вас проинформировать: вечером собрался Совбез Грузии, президент созвала. Оппозиция требовала, чтобы, воспользовавшись этой ситуацией, навести конституционный порядок на территории Грузии, в абхазском регионе», –сказал Бжания (цитату публикует «Нужная газета»).

Отметим, что президент Саломе Зурабишвили действительно требовала созвать Совет безопасности, однако в правительстве и правящей партии её не поддержали. Соответственно, заседание Совбеза не состоялось.

3 июля глава правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция болела за главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и на волне его успеха планировала «не только войти на танках в Абхазию и Цхинвали, но и захватить Сочи и т.д.».