Freedom House: Грузия вновь понизилась в рейтинге свободы

Международная неправительственная организация Freedom House, занимающаяся оценкой уровня свободы, демократии и прав человека в разных странах мира, публикует новый доклад. Согласно документу, показатель Грузии по уровню свободы снизился на 4 пункта. В отчете отмечается, что масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в 2024 году, продолжались на протяжении всего 2025 года, «несмотря на то что демонстранты сталкивались с непропорциональным применением силы и жестоким обращением со стороны полиции».

В документе также говорится, что оппоненты правящей партии «Грузинская мечта» «подвергались физическим нападениям, преследованию и новым правовым ограничениям, направленным на препятствование участию оппозиционных партий и гражданского общества в общественной жизни».

«Насилие во время протестов, связанных с выборами, было широко распространено и имело место в 11 странах, включая Грузию и Мозамбик, где силы безопасности применяли непропорциональную силу против протестующих», - говорится в отчете.

Freedom House заявляет, что с 2018 года подкуп и запугивание избирателей стали частым явлением на выборах в стране, что «не только влияет на результаты выборов, но и может стать первыми шагами к более широким манипуляциям избирательным процессом».

«Всего за несколько дней до второго тура (президентских выборов 2018 года) в ноябре благотворительный фонд, контролируемый Бидзиной Иванишвили – самым богатым человеком Грузии и основателем правящей партии «Грузинская мечта», пообещал списать долги более чем 600 000 грузинских избирателей. С тех пор выборы в стране сопровождаются ещё более серьёзными проблемами, включая злоупотребление государственными ресурсами, физическое запугивание на избирательных участках, насилие, бойкоты со стороны политических партий и угрозы тайне голосования».

В докладе отдельно приводится информация о самопровозглашённых республиках: уровень свободы в Абхазии оценивается в 40 баллов (частично свободная), а в Южной Осетии — в 12 баллов (несвободная).