ФРГ закрыла воздушное пространство для самолетов российских компаний

Власти ФРГ заявили о приостановке в страну рейсов, выполняемых авиакомпаниями России.

Об этом вечером в среду сообщили западные агентства. Закрытие воздушного пространства для российских перевозчиков в Берлине объяснили тем, что Москва не смогла вовремя продлить разрешения на полеты в Россию на июнь компании Lufthansa. Ожидалось, что такое разрешение будет получено не позднее 2-го числа. В общей сложности запрет коснется рейсов компаний «Аэрофлот» и S7.

В министерстве транспорта Германии подчеркнули, что ведомство и германское посольство в Москве находятся сейчас в тесном контакте с руководством российской авиаотрасли.

Одновременно в Берлине отмечают, что Россия в марте прошлого года в одностороннем порядке приостановила двусторонние соглашения по авиаперевозкам из-за пандемии коронавируса. С тех пор разрешения на рейсы стороны взаимно выдают на ежемесячной основе.

Ранее в среду представитель Lufthansa Group сообщил «Немецкой волне», что запланированные на 2 июня рейсы из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно, а также рейсы из Франкфурта в Петербург и обратно отменены из-за отсутствия согласования с властями России. Рейсы должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси.

По версии источника агентства «Интерфакс», отмена вылетов могла быть связана с «несвоевременной или неполной подачей документов об изменении маршрута перевозчиком». Однако сотрудник Lufthansa Group назвал подобную привязку «спекуляцией». «Мы не будем давать комментариев на этот счет», - подчеркнул он.

Вечером 2-го июня «Интерфакс» и другие агентства со ссылкой на пресс-службу Lufthansa передали, что компания получила разрешения на полеты в Россию в обход воздушного пространства Беларуси. «Мы можем подтвердить, что Lufthansa только что (в среду вечером) получила все недостающие разрешения для пассажирских полетов в Россию», - говорится в сообщении перевозчика.

Ряд мировых авиакомпаний начали облетать Беларусь после инцидента с разворотом в небе над Беларусью самолета компании Ryanair, который следовал из Греции в Литву. После вынужденной посадки в Минске был задержан объявленный властями Беларуси в розыск оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега.