Владелец IDS Borjomi Фридман: находящиеся под санкциями олигархи не имеют влияния на Путина

Российский миллиардер, основатель "Альфа-банка" и владелец компании IDS Borjomi Михаил Фридман впервые с начала войны с Украиной и введения против него санкций дал интервью Bloomberg Businessweek.

Бизнесмен назвал западные ограничения в отношении российских предпринимателей нелогичными. Европа ошибочно считает, что бизнесмены могут повлиять на решение президента России Владимира Путина о ведении боевых действий в соседней стране, считает олигарх.

Издание пишет, что Фридман оказался в странном положении. На следующий день после ввода санкций миллиардер, проживающий в Лондоне, обнаружил, что его банковская карта не работает. После блокировки счетов Фридман должен обратиться к британскому правительству для получения разрешения на использование денег. Лондон может ограничить расходы миллиардера суммой в две с половиной тысячи фунтов, отмечает Bloomberg Businessweek.

По словам Фридмана, он пытается разобраться с оплатой даже незначительных расходов – в частности, услуг уборщицы. Бизнесмен признался, что решение таких вопросов стало для него неожиданным.

У Фридмана есть гражданство Израиля, но там нет жилья. Купить его бизнесмен не может, так как его счета заблокированы. При этом миллиардер отметил, что его проблемы – это "ничто" по сравнению с тем, что происходит на территории Украины.

Кроме того, Фридман сказал, что надеялся защититься от санкций благодаря партнёрствам с западными компаниями, но этого не случилось. "Я не знаю, как жить дальше", — приводит слова миллиардера Bloomberg Businessweek.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В ответ страны США и страны Запада ввели против Москвы санкции, которые также затронули российских олигархов. Михаил Фридман попал под санкции ЕС 28 февраля. 15 марта ограничения в отношении миллиардера ввела Великобритания.